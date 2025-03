Erna: – Vi har et mål om bli størst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har et mål om å bli størst igjen, og selvfølgelig størst på borgerlig side, slår Høyre-leder Erna Solberg fast overfor Dagsavisen etter sin tale på landsmøtets første dag torsdag.

Hun vil at partiet skal vippe sin borgerlige rival Frp ned fra tronen, og igjen skal bli størst på borgerlig side.

– Det er viktig å få det tyngdepunktet. Det er også viktig fordi det er vi som er limet på borgerlig side, og vi som kan sørge for en god regjering, sier Solberg, og tenker på Venstre og KrF som begge har pek på henne som statsministerkandidat i stortingsvalget til høsten.

Les også: Solberg om norsk EU-debatt: En farse

Dramatisk vinter

Etter en vinter der Høyres kraftige fall og Frps kraftige vekst på meningsmålingene har vært en stor snakkis, kunne Opinions siste måling for Dagsavisen denne uka gi Høyre en liten opptur inn i landsmøtet. Det ble 19,5 prosent, en økning på 0,4 prosent, mens Høyres borgerlige rival Frp har sunket til 19,7 prosent.

Arbeiderpartiet holder formen på 25,8, etter sitt spektakulære comeback i februar, og på denne målingen er det rødgrønt flertall.

Men Høyre-lederen er klar på at 19,5 ikke er godt nok for det gamle styringspartiet Høyre, som også gjerne skulle hatt tilbake tittelen Norges største parti som de rappet fra Ap i kommunevalget 2023.

– Ja, vi skal absolutt ha et høyere resultat enn dette, sier Solberg bestemt.

– Vi må mye høyere, og vi må få borgerlig flertall.

Les også: Frykter Trump lar seg lure: – Kunne knapt ha vært verre for Ukraina (+)

– Dødt løp

Høyre må altså i løpet av våren og sommeren lokke tilbake de velgerne de har mistet denne vinteren.

– Hvordan skal dere klare dette, og hvor skal dere hente velgerne fra?

– Vi skal hente tilbake de velgerne som har vært hos Frp, vi skal hente flere tilbake fra Ap, og vi skal overbevise velgere av en hvilken som helst type at vi har de beste løsningene, sier Høyre-lederen.

Solberg nevnte ikke Ap med et ord i sin tale til landsmøtet. På spørsmål fra pressen om ikke det var litt passivt, svarte hun et kontant nei.

– Syns du det er trist at Ap har pekt på Frp som hovedmotstander i denne valgkampen?

Solberg drar litt på det. Til slutt sier hun:

– Jeg tror det er bekvemt for Ap å ville diskutere med Frp, fordi de har større utfordringer med våre løsninger enn de har med Frps løsninger. Jeg tenker at det ikke er noe stort problem, jeg har opplevd at Ap har pekt på Frp før. Og på de siste målingene har det vært dødt løp mellom oss og Frp.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Ingen slagord

Landsmøtet i helgen er ellers selve startskuddet for Høyres stortingsvalgkamp i 2025. Allerede før landsmøtet åpnet lanserte Høyre sitt nye slagord, som ganske enkelt er: «Ingen slagord».

Dette ikke-slagordet i Høyres nye valgkampanje vil de neste månedene fram til september kretse rundt fire løsninger og hovedbudskap: Mer forsvar og politi, lavere skatt, kortere helsekøer og mer læring i skolen.

Årsaken til det manglende slagordet er, ifølge Høyre og Erna Solberg, at i en alvorlig og urolig tid bør man prioritere det viktigste først, og gå for løsninger foran slagord.

Og selv om Solberg både snakket om lavere skatt, helsekøer og skole, brukte hun størsteparten av talen sin på å understreke det sikkerhetspolitiske alvoret i Europa og verden i dag.

– I dagens verden må ekte makt tas, den kan ikke gis. Derfor må Europa ruste opp. Norge må ruste opp. Ukraina må forsynes med mer våpen. Det haster, sa Solberg til forsamlingen.

Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

---

Høyres landsmøte

Høyres landsmøte blir det siste før stortingsvalget 2025 og avholdes på Thon Hotel på Gardermoen fra 20. -23. mars. I alt 330 delegater fra hele landet og alle deler av partiet har meldt sin ankomst.

Foran møtet har valgkomiteen enstemmig innstilt på gjenvalg for partileder Erna Solberg, 1. nestleder Henrik Asheim, 2. nestleder Tina Bru og Sandra Bruflot som leder av Høyres kvinneforum.

Ine Marie Eriksen Søreide går inn i partiledelsen og er enstemmig innstilt som nytt medlem av arbeidsutvalget, mens det er delt innstilling på den andre plassen mellom Odd Emil Ingebrigtsen og Peter Frølich.

Hovedsaken på landsmøtet vil være debatt, behandling og godkjenning av Høyres nye partiprogram for stortingsperioden 2025-2029.

Planen er også å vedta et resolusjonsforslag med tittelen «Et trygt Norge i et trygt Europa», samt to uttalelser, om henholdsvis omstilling og byråkrati, og nettovergrep mot barn.

---