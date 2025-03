Kunnskapsministeren: – Vil begrense digital læring for de yngste barna

Statsråden deltok på Politisk pub onsdag, der barn og digitalisering var tema. Nordtun mener at de yngste barna best lærer grunnleggende ferdigheter, som å lese og skrive, ved å bruke fysiske læremidler.

– Jeg er skeptisk til at de viktigste læremidlene skal være digitale for de yngste barna i skolen. Derfor har jeg vært klar på at jeg vil begrense bruken av digitale læremidler de første skoleårene, sier Nordtun til Dagsavisen etter folkemøtet.

– Vi har ikke konkludert om det skal gjelde opp til og med fjerde klasse eller bare de to første trinnene, sier hun.

Har gitt oppdrag til Utdanningsdirektoratet

Nordtun har nå gitt oppdrag til Utdanningsdirektoratet om å se på om digitale ferdigheter fortsatt skal være en grunnleggende ferdighet i norsk skole for de minste elevene.

I dag varierer det fra skole til skole, og kommune til kommune hvordan det digitale undervisningsopplegget er.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. (Rodrigo Freitas/NTB)

Ni av ti elever i offentlige grunnskoler har tilgang til egen digital enhet, mens sju av ti elever i private skoler har samme tilgang. Jo eldre elevene blir, jo mer vanlig er det at de har tilgang på egen digital enhet. Av alle førsteklassingene har 20 prosent ikke tilgang på egen digital enhet, mens for 10. trinn er andelen kun 1 prosent. Nettbrett er den mest utbredte digitale enheten for elever på barnetrinnet, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

– Det viktigste for oss er at ungene lærer å skrive, lese og regne. Og forskningen er klar på at spesielt lesing gjøres best gjennom fysiske bøker, sier kunnskapsministeren.

Handlingsrom

– Jeg er veldig for at norske elever skal være gode på teknologi. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått eget teknologifag i skolen, men først etter at elevene har lært seg sosioemosjonelle ferdigheter. Samspill med andre elever, respekt for lærere og å være trygge på hverandre, sier hun.

Undersøkelser viser at 40 prosent av norske niendeklassinger har digitale kunnskaper på det laveste ferdighetsnivået, selv om norske barn bruker mer digitale verktøy enn de fleste andre land, både i skolen og på fritiden.

– Det viser for meg at vi må angripe behovet for digitale ferdigheter på en annen måte. Og min inngang er at det bør skje på et senere tidspunkt enn i dag, sier Nordtun.

Også KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad har tatt til orde for en mer analog skolehverdag.

– Jeg vil ikke at alle digitale hjelpemidler i skolen skal ut, men jeg vil ha tilbake bøkene, skrev han i en kronikk i Nettavisen i 2023.

– Derfor vil KrF ha bøkene tilbake i klasserommene og pålegge skoleeiere å kjøpe inn fysiske skolebøker, sa han.

