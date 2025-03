Butikkjede må betale erstatning til gravid vikar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Diskrimineringen besto i manglende tilrettelegging da kvinnen fikk svangerskapsrelaterte plager, og ved at hennes vikariat ikke ble forlenget da graviditeten ble kjent, skriver Diskrimineringsnemnda på sine hjemmesider.

Den kvinnelige arbeidstakeren jobbet i kunde- og medlemsservice hos en butikkjede. Hun var ansatt gjennom et bemanningsbyrå. Samme måned som hun begynte i stillingen, fikk hun bekreftet at hun var gravid.

Ville ikke forlenge

Kvinnen undersøkte muligheten for å jobbe 1–2 dager i uka hjemmefra, men fikk avslag på det. Og da kontrakten nærmet seg slutten, fikk hun beskjed om at arbeidsgiver ikke ville forlenge avtalen.

Gravide arbeidstakere har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidsoppgaver, så lenge tilretteleggingen ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiveren, skriver Diskrimineringsnemnda.

At kvinnen fikk avslag på forespørselen om hjemmekontor ble ansett som brudd på tilretteleggingsplikten. Og at hun ikke fikk forlenget vikariatet ble også ansett som diskriminering.

– Viktig påminnelse

Diskrimineringsnemnda tilkjente kvinnen 25.000 kroner i oppreisning og 13.810 kroner i erstatning.

I klagen hadde arbeidstakeren kun krevd oppreisning begrenset oppad til 25.000. Nemnda mente dette «i hvert fall ikke er for høyt sett i forhold til alvoret i de to bruddene».

LO-advokatene har omtalt denne saken på sin Facebook-side. De skriver at det er en lærdom at man ikke bør sette en øvre grense for erstatningsbeløpet i klagen.

– Vedtakene om de gravide arbeidstakerne kommer på rullende bånd fra Diskrimineringsnemnda, og er en viktig påminnelse om behovet for å beskytte rettighetene til gravide arbeidere, skriver LO-advokatene videre.

