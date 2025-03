Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lars West Johnsen (52) har 22 års erfaring fra Dagsavisen, og kommer fra stillingen som politisk redaktør i samme avis.

Nina Kordahl (48) har vært i Dagsavisen i 13 år, og har de siste årene vært direktør i avisen.

West Johnsen og Kordahl har begge vært konstituert i stillingene siden 3. januar 2025.

To-leder-modell

Dagsavisen har med dette valgt å etablere en to-leder-modell, i stedet for publishermodellen som avisen har hatt de siste årene.

Dagsavisen har den siste tiden gjennomført flere endringer, blant annet er satsningen på lokale utgaver avsluttet. Det har vært gjennomført et merkevareprosjekt som har hatt som formål å tydeliggjøre avisens profil og posisjon, og avisen har også nettopp kommet i mål med en større omstillingsprosess.

– Vi er svært glade for at Lars West Johnsen og Nina Kordahl nå er ansatt som henholdsvis sjefredaktør og administrerende direktør, sier styreleder i Dagsavisen, Per Magne Tveiten.

– De er begge erfarne og kompetente medieledere som kjenner Dagsavisen og organisasjonen svært godt. Da vi nå har tydeliggjort avisprosjektet, kommet i havn med en større omstilling og nå også fått på plass en ny ledelse av Dagsavisen, er jeg optimistisk på fremtiden til Dagsavisen.

– Utrolig stolt

– Dette gjør meg utrolig stolt. Å føye seg inn på rekke med folk som Christian Holtermann Knudsen, Martin Tranmæl og Arne Strand, er selvsagt stort. Men å få ansvaret for en avis med vår historie i slike tider som vi lever i nå, fyller meg med alvor og ydmykhet. Vi har mye jobb foran oss, men jeg har veldig stor tro på at avisa igjen vil løfte seg og gjenvinne sin posisjon i førstelinje i kampen for arbeiderbevegelsens idealer om frihet, demokrati og likeverd, sier Lars West Johnsen.

– Jeg er takknemlig for den tilliten som styret i Dagsavisen har vist meg, og gleder meg til å fortsette og lede Dagsavisen sammen med Lars. Vi har gjort et godt stykke arbeid med å stake ut avisens retning og gjennomført tiltak for å rendyrke Dagsavisens merkevare. I en tid hvor uavhengig journalistikk og redaktørstyrte medier er viktigere enn noensinne, vil vi jobbe videre med å sikre Dagsavisen den posisjonen avisen fortjener i medielandskapet , sier Nina Kordahl.