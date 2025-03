Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Dagsavisen og FriFagbevegelse.

– Det er et klart flertall som mener at Trump tar USA i gal retning. Det er kanskje som forventet, sier rådgiver i Opinion, Maria Rosness, til Dagsavisen.

Spørreundersøkelse om Donald Trumps politikk, levert av Opinion for Dagsavisen og FriFagbevegelse. (Opinion)

83 prosent av de som svarer, mener at Trump generelt sett tar USA i gal retning. 7 prosent svarer at presidenten leder landet i riktig retning, mens 10 prosent svarte «ingen mening».

– Rent politisk er norske og amerikanske forhold svært forskjellige, og Det republikanske partiet er lengst unna norsk politikk. Men det vi ser nå er veldig normbrytende med hvordan vi er vant med at vestlige land utøver både politikk og demokrati. Sånn sett er det ikke overraskende at 83 prosent mener at Trump tar USA i gal retning, sier Rosness.

Les også: Ekspert: USA har gitt Israel en boost til å fordrive palestinerne

– Ikke overraskende

Statssekretær ved utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, peker på flere sider av Trump-administrasjonens politikk.

– USA har fått ny ledelse med en annen stil, mer konfronterende og vanskeligere å forutsi. Det er ikke overraskende at store bevegelser i USAs utenriks-, handels- og sikkerhetspolitikk skaper usikkerhet og reaksjoner, sier han i en uttalelse overfor Dagsavisen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i UD. (Gorm Kallestad/NTB)

Han understreker samtidig viktigheten av et godt norsk-amerikansk forhold og samarbeid.

– I en urolig tid er regjeringen på jobb for Norge, for å sikre norske interesser i møte med partnere og allierte i Europa og USA.

– Vi har god og direkte dialog med USA og snakker åpent med den nye administrasjonen. Vi sier ifra når vi er uenige, men samarbeidet står fast. Regjeringens viktigste oppgave er å ivareta norske interesser. Det er i Norges grunnleggende interesse å bevare et godt og stabilt forhold til USA, legger Vad Petersson til.

Saken fortsetter under videoen.

Les også: Trump vil satse på «vakkert, rent kull»

– Fremmed fra et norsk perspektiv

USA-ekspert og samfunnsviter Sofie Høgestøl er heller ikke overrasket over den norske Trump-motstanden.

– Det føyer seg inn et bilde om at nordmenn ikke er veldig Trump-vennlige. Sånn sett er det ikke overraskende, sier hun til Dagsavisen.

Sofie ​Høgestøl. (Terje Pedersen/NTB)

Hun trekker blant annet fram det amerikanske synet på velferdsstaten sammenlignet med det norske.

– Det er en kulturell forskjell. De aller fleste nordmenn vil synes at det er viktig med et sterkt, offentlig helsevesen. Sånn er det ikke i USA. Synet på hva staten skal være og hvilke tjenester staten skal tilby, det har alltid vært en kulturell kløft mellom Europa og USA.

– Da blir mye av det republikanerne gjør når det kommer til å bygge ned staten ganske fremmed fra et norsk perspektiv.

Les også: Ekspert om mulig fredsavtale: Fem krav blir avgjørende

20 prosent Trump-støtte blant FrP-velgere

Deltakerne fikk i samme spørreundersøkelse spørsmål om hvilket norsk parti man hadde stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen.

– Det som trekkes fram er at det er signifikant flere blant FrPs velgere som mener at Trump tar USA i riktig retning med hele 20 prosent, sier Rosness i Opinion.

Maria Rosness, rådgiver i Opinion. (Opinion)

Til sammenligning mener kun 3 prosent av Høyre-velgere at Trump leder USA i riktig retning. Arbeiderpartiet – 1 prosent, Rødt – 1 prosent og Senterpartiet – 8 prosent.

I tillegg har 18 prosent blant FrP-velgere svart «ingen mening» på om hvorvidt Trump leder USA i riktig eller gal retning. 63-prosent blant FrP-velgere svarte at Trump tar USA i feil retning.

– Det kan han noe med interesse å gjøre og hvordan man følger med på det, tenker jeg. Men det er en ærlig sak å si at man ikke har en mening om det hvis man ikke synes det er interessant å følge med eller har satt seg inn i hva som skjer, sier Rosness.

Les også: Trump: Kinas Xi kommer snart på besøk

FrP: – Vanskelig for nordmenn å henge med

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi sier følgende om FrP-velgeres resultater i undersøkelsen:

– Fremskrittspartiet er mest opptatt av å føre en trygg og forutsigbar politikk i Norge. Vi registrerer at det er mange forskjellige meninger om Trump og det er vanskelig for nordmenn å henge med på alt som skjer.

– Fremskrittspartiet mener det er viktig å bidra til et så godt samarbeid med USA som mulig, samtidig som det er riktig å si tydelig ifra når Trump kommer med grove feil og unøyaktigheter, slik han for eksempel gjorde om Zelenskyj og krigen i Ukraina.

Dagsavisen har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo. De skriver følgende i en e-post:

«Den amerikanske ambassaden i Oslo er alltid interessert i å lære mer om nordmenns synspunkter og bekymringer over hele landet, men vi avstår fra å kommentere spesifikk meningsmålingsdata. Vi forblir fokuserte på å fortsette å styrke de robuste bilaterale båndene mellom USA og Norge.»

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Les også: Trump sier han var sarkastisk da han lovte å gjøre slutt på Ukraina-krigen på 24 timer

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)