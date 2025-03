Massiv motstand mot å kutte postlevering

Blant de hittil rundt 400 innkomne høringssvarene til Postutvalgets forslag, er motstanden massiv.

– Avvis Postutvalgets innstilling. Behold posttjenestene to dager i uka. Leve posthornet. Posten skal i postkassa, Postutvalgets innstilling skal i søppelkassa, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen med skarp stemme.

Det er beregnet at om lag 600.000 innbyggere i Norge har utfordringer med digital kommunikasjon. Noe som utgjør en fare for at for eksempel varsler ikke blir mottatt eller oppfattet.

Derfor vil mange bli rammet om Postutvalget får det som de ønsker.

Må hente posten selv

Mens vi tidligere ofte satt ved kjøkkenvinduet med kaffekoppen og ventet på postbudet, som kanskje hadde med brev fra en arvetante i USA, en sønn som studerte nordpå, eller postordrekatalogen fra Select, er postombæring nå en sjeldenhet.

Fra å levere hver dag, fylles postkassa nå opp annenhver dag.

I den grad den fylles opp, for vanlig post nærmer seg en kuriositet. Omtrent alt vi får, sendes nå digitalt.

Og sjeldnere kan det bli, om Postutvalget får det slik de foreslår.

– Utvalgets viktigste anbefaling er at vi ikke lenger skal få post levert hjem i postkassa to dager i uka. Hovedregelen er at vi må hente posten på et hentepunkt. Hvis man vil, må man aktivt ta et valg om å få posten kjørt hjem maks en dag i uka og, man må sende inn en form for et skjema om dette til myndighetene. Nå må Arbeiderparti-regjeringen ta signalet, og legge saken død, sier Sneve Martinussen til Dagsavisen.

Partileder Marie Sneve Martinussen (Rødt). (Fredrik Varfjell/NTB)

– Saken kan ikke bli liggende på vent til etter valget, hvor vi risikerer sentraliseringskåte politikere på høyresiden raserer posttjenesten som betyr så mye for trygghet og beredskap i hele Norge, sier hun.

Høringsfrist

Høringsfristen til Postutvalget innstilling gikk ut. 17 mars, og det var ikke mye positivitet å hente blant høringssvarene som var kommet ved fristens utløp.

Og særlig eldrerådene er negative til Postutvalgets innstilling.

«Det sentrale eldreråd støtter en ordning med post levert i egen postkasse, da det vil kunne imøtekomme behovet til flere eldre og andre med funksjonsnedsettelser som ikke så lett kan komme seg til et postpunkt i fremtiden. Samtidig ønsker Rådet å peke på viktigheten av at alle får rett informasjon i tide og at postgang en gang per uke også kan være for lite. Dette gjelder spesielt for ikke-digitale, som kun leser informasjon i brevs form, eller via andre skriftlige fysiske kanaler i bydelene, som i menighetsblader og lokalavis», står det i høringsinnspillet fra Det Sentrale eldreråd, Oslo kommune.

Og dette fra Akershus fylkeskommunes eldreråd

«Eldrerådet er uenig i forslagene om å fjerne postkasselevering til fordel for hentepunkter. Prinsipielt mener rådet at postombæringen skal være som i dag. Dersom det ikke skjer må eldre som har et ønske/behov for postlevering, fortsatt skal få fysisk postlevering, uten digitale krav», skriver de i sitt høringssvar.

Også Fagpressen er negative til forslaget. «For Fagpressen er det avgjørende at våre 174 papirmagasiner med redaktørstyrt fagjournalistikk, som i dag distribueres til 3,1 millioner nordmenn, også i fremtiden kommer fram til folks postkasser. Anbefalingen fra flertallet i Postutvalget om å begrense leveringsplikten til betjente postpunkter, kombinert med å behovsprøve levering til postkasse en dag i uken, vil ikke fungere for fagblader»

En privatperson formulerer det slik:

«Værsåsnill – IKKE “ødelegg” / digitaliser mer av Posten – NÅ er det nok! Arbeidsplasser, postkasser og folk trengs mer enn enda flere NAV-klienter! På forhånd takk for innlevelsen!»

Flere andre er kritisk også til reduksjonen fra to dager til en dager. Forbrukerrådet viser til at det kan bli problemer med regningsfrister, inkassokrav og innkallinger til helsetjenester. Eldrerådet i Bergen viser til at ordningen gjør det vanskeligere for en del grupper. På Trondheimskonferansen til LO slo tillitsvalgte fra hele landet fast at Postutvalgets forslag vil føre til en full liberalisering av posttjenestene, true jobber, svekke lønns- og arbeidsvilkår, og føre til dyrere og dårligere posttjenester. Regionrådet i Nord-Troms peker på at levering av viktige medisiner kan bli forsinket.

Må vrakes

– Dette forslaget vil ramme mange. Ikke bare eldre, som ikke er digitale. Plutselig er man ikke frisk og rask lenger, og kommer seg ikke ut. Blir man syk, er ikke å melde fra til posten det første man tenker på, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Rødt mener at vi bør beholde den infrastrukturen vi har i dag. Forslaget fra Postutvalget bør legges i en skuff, og aldri mer tas fram, sier Sneve Martinussen.

Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, og representerer regjeringspartiet Ap.

Marte Mjøs Persen (Ap) (Rodrigo Freitas/NPK)

– Arbeiderpartiet vil sikre at alle innbyggere i Norge skal ha tilgang på gode og likeverdige posttjenester, uavhengig av hvor man bor eller hvilken funksjonsevne og digital kompetanse man har. Dette er et viktig prinsipp for oss, og så skal vi grundig gå gjennom alle høringsinnspillene for å finne ut hvordan vi best kan ivareta dette hensynet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Utvalget har levert en grundig og god rapport, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en e-post, via kommunikasjonsavdelingen, til Dagsavisen.

– Vi har til nå mottatt nærmere 400 høringsinnspill. Dette vil til sammen gi et nyttig beslutningsgrunnlag for regjeringens videre arbeid. Vi er opptatt av å lytte og sikre at vi også i fremtiden har gode og bærekraftige posttjenester, skriver Nygård.

