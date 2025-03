Dette er de viktigste vedtakene på SV-landsmøtet

SV feiret 50 år som parti denne helga, og de arrangerte samtidig landsmøte på Folkets hus i Oslo. Det ble valgt ny ledelse, og det ble også gjort en rekke vedtak som binder partiet i den kommende valgkampen og gjennom den neste stortingsperioden. Her er de viktigste vedtakene:

Gjenvalg av Bergstø som leder

Valg av leder og nestledere ble gjort enstemmig. Kjersti Bergstø fra Akershus ble gjenvalgt som leder og Marian Hussein fra Oslo ble gjenvalgt som nestleder. Siden Torgeir Knag Fylkesnes trakk seg like før landsmøtet, måtte det velges en ny nestleder nr 2. Det ble Lars Hatbrekken fra Sør-Trøndelag.

EØS-avtalen fredes i fire år

SV er fortsatt et parti som er mot EU-medlemskap og som ønsker å reforhandle EØS-avtalen. Med bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen internasjonalt, vedtok imidlertid partiet å frede EØS-avtalen de kommende fire årene. Det betyr at de ikke vil prøve å reforhandle avtalen i neste stortingsperiode.

...men sa nei til Acer og EUs helseunion

Samtdig som SV fredet EØS-avtalen, gjorde de flere vedtak der de avviser store saker fra Europa. Innenfor energiområdet sier SV nei til Acer og til fjerde enerigmarkedspakke, med unntak for tiltak som fremmer klima og ikke koster suverenitet. SV-landsmøtet sa også nei til EUs helseunion. Også her med et lite forbehold, siden Oslo SV fikk flertall for å legge til at Norge skal «samarbeide tett med EU» om helseberedskap. SV har også vedtatt at Norge ikke bør bli enda sterkere knyttet til EUs «forsvarsunion».

Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet

SV er ikke lenger motstander av at Norge er medlem av Nato. Partiet sier likevel at Norge ikke kan stole på sikkerhetsgarantiene fra USA. Landsmøtet har derfor vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «Norge bør søke tettere forsvarssamarbeid med våre nordiske og baltiske naboer, samt med Storbritannia og andre likesinnede land».

Ingen velferdskutt

SV går til valg på å være en garantist mot velferdskutt i den kommende 4-årsperioden. Partileder Bergstø lovet landsmøtet at partiet ikke vil stemme for statsbudsjetter der det kuttes i velferd for å finansiere økte forsvarsbudsjetter. Partiet lover også at de med lave og vanlige inntekter ikke skal få økte skatter med SVs politikk. De som har de høyeste inntektene og formuene må regne med å betale mer skatt hvis SV får være med å bestemme.

Gratis tannhelse

SV ønsker at tannhelse skal likestilles med øvrig helse. De har i budsjettforlikene med Ap/Sp-regjeringen fått vedtatt 75 prosent billigere tannhelse for de som er under 28 år. Nå foreslår de at tannhelsereformen for hele befolkningen skal være på plass innen 2030.

7 timers arbeidsdag

SV har i flere år gått inn for seks timers arbeidsdag. Under helgens landsmøte ble målet om arbeidstidsforkortelse opprettholdt, men målet ble justert fra seks til sju timer. Normal arbeidstid er ikke endret siden 1919, og kortere arbeidsdag vil bidra til at flere kan stå lengre i arbeid, flere kan stå i full stilling og fordeling mellom arbeid og fritid blir bedre, slo landsmøtet fast, da de vedtok å jobbe for sjutimersdagen (35 timers arbeidsuke).

Gratis kjernetid i SFO for 4. trinn

SV har fått flertall i budsjettforlikene med Ap/Sp-regjeringen om å gi gratis SFO til stadig større grupper. Fra august 2024 ble ordningen utvidet med 12 timer gratis SFO i uken til også å gjelde elever på 3. trinn. SV-landsmøtet vedtok at de ønsker at også elever på fjerde trinn skal få gratis kjernetid i SFO.

Belønning av naturvern

SVs landsmøte har vedtatt at partiet skal jobbe for at det blir innført en statlig belønningsordning for kommuner som tar vare på natur til fordel for nedbygging.

Kulturskole og jernbane til Nord-Norge

SV har vedtatt å jobbe videre for at Nord Norge-banen skal bli realisert. De ønsker også å styrke kulturlivet i nord, gjennom å innføre gratis kulturskole til ungdom i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

Ta kontroll med korttidsutleie

Landets typiske turiststeder merker en kraftig økning av utleie til turister gjennom Airbnb og lignende tjenester. SV ønsker av flere grunner å redusere omfanget av dette. Partiet vil blant annet innføre større rapporteringsplikt for utleieselskapene, innføre forbud mot kortidsutleie av sekundærbolig mer enn 120 døgn i året og innføre boplikt i enkelte pressområder.

Nei til cannabis, atomkraft, vindkraft og aktiv dødshjelp

Landsmøtet sier ikke bare ja. Det er også en rekke saker som ble stemt ned. Dette landsmøtet sa nei til å utrede en statlig ordning for salg av cannabis. De sa også nei til å utrede aktiv dødshjelp, og de ønsker heller ikke å vurdere atomkraft. Dessuten står partiet fortsatt på sitt nei til utbygging av mer vindkraft på land, bortsett fra små anlegg i allerede industrialiserte områder.

Åpner for å sitte i mindretallsregjering

Dersom det blir rødgrønt flertall etter høstens stortingsvalg, så vil SV gjerne sitte i regjering. Partiets landsmøte har i en uttalelse sagt at deres førstevalg etter høstens stortingsvalg er en bredt sammensatt rødgrønn flertallsregjering. Dersom det ikke er mulig, åpner partiet for å sitte i en mindretallsregjering, trolig da sammen med Arbeiderpartiet og eventuelt andre partier. Men om heller ikke dette lykkes, har SV også en plan C:

«Dersom det ikke er mulig å få på plass en rødgrønn regjering, med en plattform som er tilstrekkelig ambisiøs til å møte utfordringene i vår tid, vil vi gå i opposisjon fra Stortinget».

