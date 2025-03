Vil duellere mot Sylvi Listhaug: – Gi meg tid og sted!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det handler ikke bare om retorikk, det handler om politikk, Sylvi Listhaug. Du kan ikke skygge unna de store, viktige debattene om konsekvensene av økte forskjeller i makt og rikdom.

De sa Kirsti Bergstø i sin tale til SVs landsmøte fredag, men hun henvendte seg direkte til Frp-leder Sylvi Listhaug (som ikke var fysisk til stede i salen):

– Dette er en oppskrift for økt misnøye og økte forskjeller, og kan gi framvekst av autoritære krefter. Bevis gjerne at jeg tar feil. Jeg stiller til forskjellsduell når som helst. Bare gi meg tid og sted! sa SVs leder.

– Nesten komisk

Frp-lederen gir raskt svar på tiltale. Hun svarer ikke på om hun vil plukke opp hansken og møte Bergstø til forskjellsduell, men mener SV i stedet trenger et kurs i grunnleggende økonomi.

– Det er nesten komisk å høre SV-lederen beskylde oss for å skape større forskjeller, skriver Listhaug i en e-post til Dagsavisen.

– SV har i snart fire år har vært støttehjul for regjeringens politikk i en tid der matkøene har vokst, der mange vanlige folk har fått langt mindre å rutte med i hverdagen og der prisene på alt fra mat, strøm og drivstoff har økt kraftig. SVs økonomiske politikk har vært oppskriften på en dyrere og vanskeligere hverdag for innbyggere og norske bedrifter. Norge har ikke råd til fire nye år med en Ap-regjering som lar SV diktere retningen i økonomi,- energi og klimapolitikken, understreker Listhaug.

Frps leder Sylvi Listhaug. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ap alene

Kirsti Bergstø brukte ellers mye tid i sin tale på å hylle SVs bragder gjennom 50 år, særlig innen likestilling, miljø og sosialpolitikk. SV-lederen kom også med en klar advarsel til statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, spesielt myntet på skattepolitikken:

– Dere må velge mellom avtaler med høyresida som angriper velferden og gir milliarder til landets rikeste, og oss som skjermer vanlige folk. SV sier gjerne ja til milliarder til Ukraina, men ikke til Sveits! slo Bergstø fast.

I forkant av landsmøtet har hun innrømmet at SV har for dårlige meningsmålinger akkurat nå, og at mange av hennes velgere har forsvunnet til Ap de siste månedene – også før Ap gikk alene i regjering med Jens Stoltenberg som kronen på verket.

– Nå er jo Ap alene i regjering. For å være helt ærlig viser erfaringer fra nyere tid at det ikke er noen knallsuksess. En Ap-regjering i midten vil kunne samarbeide i alle retninger. Vi vil ha en regjering som er tydelig og låst til venstresida, sa Bergstø i talen.

SV-leder Kirsti Bergstø hyllet SVs 50 år lange historie på jubileumslandsmøtet, som går fredag til søndag. (Cornelius Poppe/NTB)

Kamp om kraft

Arbeidsutvalget i SV har uansett innstilt på at SV til høsten skal gå til valg på en rødgrønn flertallsregjering. Dersom det ikke er mulig, vil partiet delta i en mindretallsregjering, og dersom dette også faller i fisk, går de i opposisjon, slik de gjorde i 2021.

Landsmøtet skal også debattere og ta stilling til i alt 22 uttalelser, og vedta SVs nye arbeidsprogram for stortingsperioden 2025-2029. Her er det ventet diskusjoner og uenighet om strøm- og energipolitikk og partiets forhold til EU og EØS.

SV er imot både EU og EØS, men noen fylkeslag, som Oslo SV, ønsker å frede EØS-avtalen for neste stortingsperiode. Andre foreslår at Norge skal legge ned veto mot EUs 4. energimarkedspakke, melde Norge ut av Acer (EUs energibyrå) eller si nei til nye utenlandskabler.

– Det er helt åpenbart at kraft kommer også til å bli en stor diskusjon på dette landsmøtet, sier SVs avtroppende nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som har ledet arbeidet i programkomiteen.

– Kjernen i uenigheten der, ligger i hvilken grad markedet skal styre. Norge var jo først ut med å liberalisere kraftmarkedet. Det ligger jo en generell, dyp kritikk i SV mot en slik modell, men så er spørsmålet: Hvor mye skal vi endre? Hvor mye skal vi få til i neste stortingsperiode? Og der er det gradsforskjeller, slår Fylkesnes fast.

Norge i verden

Fylkesnes spår også debatt om beskatning av barnetrygden, om lyntog, atomkraft og ulike skolepolitiske temaer, som avvikling av seksårsreformen og forbud mot skjermer. Det er også ulike forslag til hvordan SV skal formulere sitt syn på Norges internasjonale posisjon. SV skal nyorientere seg i en ny, mer urolig verden, der man, ikke lenger kan stole på USA, og der EU, ifølge enkelte forslagsstillere, har blitt mer «kaotisk» og preget av ytre høyre-krefter.

– Vi må gjøre oss mindre avhengig av USA ved å bygge opp vår egen forsvarsevne og søke tettere samarbeid med Nato-land i Norden og Nord-Europa, sa Bergstø i talen til landsmøtet.

– Det pågår også diskusjon om hva som skal være Norges rolle i verden, sier Fylkesnes.

– Litt karikert kan vi kalle det «fred versus klima». Skal vi ta kampen for global klimaomstilling, eller skal vi ta kampen for fred og solidaritet? Vi har hatt en artig intern diskusjon om dette, og den debatten kommer også til å gå på landsmøtet.

SVs landsmøte

SVs 26. ordinære landsmøte arrangeres i Folkets Hus i Oslo 14.-16. mars.

Fredag 14. mars vil det også bli en stor festmarkering på Rockefeller av at det er 50 år siden det moderne SV ble stiftet i Trondheim i 1975.

Landsmøtet skal debattere og vedta nytt arbeidsprogram for perioden 2025-2029, som SV går til valg på til høsten.

Partileder Kirsti Bergstø, nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning er innstilt for gjenvalg, mens Lars Haltbrekken innstilles som ny nestleder etter Torgeir Knag Fylkesnes. Han går ut av både SVs ledelse og Stortinget.

Også sentrale SV-skikkelser som tidligere partileder Audun Lysbakken og finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski er på vei ut av Stortinget.

