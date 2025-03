– Det ville vært litt rart, svarer SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa når Dagsavisen spør om velgerne føler seg utrygge på at SV har trygge nok svar på en sikkerhetspolitisk turbulent verden.

– Ja, det ville vært rart, om det var slik, for det som skjer nå bare bekrefter det vi i SV har sagt lenge: At vi ikke kan gjøre oss avhengig av USA. Det tror jeg veldig mange ser nå, at det har vært et feilgrep å klistre oss til USA, sier Fiskaa til Dagsavisen.

– Når man i tillegg får Donald Trump som president, som fører en aggressiv utenrikspolitikk og viser seg å være en svært upålitelig alliert, så viser det sårbarheten i den utenriks- og sikkerhetspolitikken Norge har ført hittil, mener Fiskaa.

Grillet om utenriks

SV-leder Kirsti Bergstø ble fredag morgen før landsmøtet grillet om SVs utenrikspolitikk i NRKs Politisk kvarter. Der ble hun presset hardt på hva slags sikkerhetspolitisk svar SV egentlig har på en urolig verden. Bergstø mente at en årsak til SVs nedgang på meningsmålingene, er at folk søker mot de store styringspartiene når verden føles urolig og utrygg.

For midt i SVs jubileumslandsmøte og 50-årsfeiring er SVs synkende oppslutning et skår i gleden. Det er ikke snakk om full krise og angst for sperregrensen, men om en gradvis nedgang fra rundt 10 prosent til 6-7 prosent siden oktober i fjor, viser Dagsavisens måling fra februar.

SV-leder Kirsti Bergstø sa til Dagsavisen i forkant av landsmøtet at hadde 6 prosent vært valgresultatet, var det slett ikke godt nok.

Nære allierte i Norden

Partiets utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa mener SV har gode nok svar på Norges nye sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Først må vi styrke vår egen forsvarsevne, slik at vi i større grad kan ta vare på folk i ulike krisesituasjoner. Så må vi søke allianser der vi har felles interesser, sier Fiskaa, som mener middelhavslandenes sikkerhetsinteresser er annerledes enn for landene i nord.

– Vi har pekt på de nordiske nabolandene våre og andre nordeuropeiske land, som Norge faktisk deler sikkerhetspolitiske interesser med. Som Storbritannia, Tyskland og de baltiske landene. Vi er tryggere når vi har allianser med land som vi deler sikkerhetspolitiske interesser med, enn når vi allierer oss med de som har helt andre interesser enn oss, slik USA har vist seg å ha, mener hun.

– Hvordan skal dette samarbeidet skje?

– Alle disse landene er med i Nato. Det er naturlig å starte der. Så mener vi at vi også skal ha en egen nordisk sikkerhetsgaranti, uavhengig av Nato, i tilfelle det ikke er konsensus. Det vil være mye lettere oppnå enighet med de nordiske landene, tror Fiskaa, som mener vi ikke skal overdrive krigsfrykten i Norge.

– Det er ingenting som tyder på at noen skal angripe Norge med det første. Men vi må tenke langsiktig og bygge allianser som står seg.

