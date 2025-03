SVs advarsel til Ap: – Ingen har flertall alene

– Foreløpig har ikke Arbeiderpartiet tatt initiativ til en større samling på rødgrønn side. Og jeg vil advare Ap mot å være seg selv nok. Fordi ingen har flertall alene, og et sterkt SV må til både for å få på plass et rødgrønt flertall, men også den politikken som trengs, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

Hun har inntrykk av at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KF samarbeider og koordinerer seg bedre enn Ap, SV og Sp foran stortingsvalget 2025.

– Dessverre ser vi at samarbeidet ser ut til å være sterkere på høyresiden. Det styrker dem på den måten at de peker i mye større grad i samme retning, sier SV-lederen til Dagsavisen.

SV faller

På onsdagens pressetreff foran SVs landsmøte til helgen, virket Bergstø smertelig klar over at SV helt siden i fjor høst har vist en fallende tendens på meningsmålingene. Partiet lå i årene 2022-2024 ganske stabilt rundt 10 prosent. Dagsavisens siste måling fra februar viste et skjørt rødgrønt flertall, men samtidig at SV siden oktober har hatt en fallende kurve. På Dagsavisens måling ble det 7,2 prosent.

På Norstats måling tirsdag denne uka for NRK, Vårt Land og Dagbladet, hadde SV falt til 6,4 prosent.

– Dette er ikke bra nok, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Det som er positivt, er at det er en stund til valget. Jeg ville aldri vært fornøyd om dette ble valgresultatet, sier Bergstø til Dagsavisen.

Rekordsterkt Ap

En god del av SVs velgere har forsvunnet til et rekordsterkt Ap, som på Norstats måling fikk over 30 prosent. Men velgerlekkasjen til Ap var så smått i gang også før Sps exit fra regjeringen og Jens Stoltenbergs comeback i februar.

SV-lederen vil konsentrere seg om å hente velgere som foreløpig sitter på gjerdet.

– Jeg vil først og fremst prøve å mobilisere alle de som ikke har bestemt seg. Fordi det er et avgjørende veivalg som ligger i høstens stortingsvalg. Det står mellom høyresiden som vil gi skattekutt til de som har aller mest og velferdskutt for folk flest – mot vår politikk med velferdsreformer, nok folk i velferden, men også en politikk for fremtiden, klima og natur, sier Bergstø.

– Jeg har tro på et rødgrønt flertall, men jeg har ikke tro på en rødgrønn politikk uten et sterkt SV, sier hun.

SVs partisekretær Audun Herning, flankert av nestleder Marian Hussein (t.v.) og partileder Kirsti Bergstø. (Cornelius Poppe/NTB)

Nytt håp for Ap

Også SVs partisekretær vil ha tak i de rødgrønne velgerne som sitter på gjerdet, samt første- og andregangsvelgerne.

Han tror det er to ting som skjer nå, som forklarer Aps vekst og SVs fallende tendens:

– Det ene er at det nå skjer veldig mye internasjonalt, og da ser gjerne folk til partier de har stemt på før. Det andre er at en del på venstresiden har fått et nytt håp om at «denne gangen skal Ap forandre seg», sier Audun Herning, som mener at de siste vil bli skuffet.

– Men det er mulig for SV og Ap å gå fram samtidig hvis det blir mer entusiasme på venstresiden, sier Herning, som tydelig også savner mer lagbygging på rødgrønn side foran valget.

«Skulder ved skulder»

Så sent som etter SVs landsstyremøte i januar, kom Bergstø i Dagsavisen med en invitasjon til en felles, rødgrønn valgkamp.

Ap, SV og Sp burde stille til valg «skulder ved skulder» for en ny flertallsregjering, mente SV-lederen. Og SVs nestleder Marian Hussein kom med et lignende fremstøt i Dagsavisen om rødgrønn samling rundt en stor tannhelsereform i valgkampen.

Ingen av invitasjonene ble plukket opp.

– Så vet vi at det skal være mange begivenheter utover våren, flere landsmøter kommer etter, og LO-kongressen skal samle seg. Men for SV er det slik at vi nå går til valg for et sterkest mulig SV, der vi håper å få et rødgrønt flertall vi kan samarbeide med, og gjøre opp politikk med etterpå. Men slik det ser ut nå, er det ingen som har tegnet opp et tydelig bilde av et rødgrønt lag, og jeg vil advare mot det. Hvis alle partier skal være seg selv nok, så kan vi få se en misbrukt mulighet for å faktisk stå sammen om en politikk som folk hadde trengt.

Ap: – Mye står på spill

Aps parlamentariske leder Bjørnar Skjæran svarer Bergstø slik:

– Valget til høsten ligger an til å bli jevnt, og vi ser ei voldsom mobilisering på høyresiden, der noen av landets rikeste samler inn mange titalls millioner kroner til kommersielle kampanjer for borgerlig valgseier. I denne situasjonen er jeg opptatt av at partiene som ønsker en annen retning samarbeider godt om å få frem forskjellene godt, skriver Skjæran i en e-post til Dagsavisen.

– Mye står på spill, og landet kan få den mest høyreorienterte regjeringen noensinne om det blir borgerlig flertall. Ap, Sp og SV har klart å enes om gode budsjetter som har redusert forskjellene og fattigdom, forberedt Norge på framtida og sikret trygg økonomisk styring og styrking av forsvar, politi og beredskap i ei urolig tid. Vi finner daglig løsninger i Stortinget på saker som er viktige i folks hverdag, og jeg ser ingen grunner til at vi ikke skal fortsette med det, fortsetter han, og legger til:

– Det er helt naturlig at alle partiene har behov for egenmarkeringer i valgåret, men jeg deler samtidig Bergstøs syn på at både SV, Sp og Ap må oppnå gode resultater på valgdagen for at venstresiden skal vinne valget.

