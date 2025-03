Slik snakker du til barn og unge om krig

Torsdag besøkte barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap), Røde Kors’ samtaletjeneste «Kors på halsen», for å lære mer om hvordan de jobber, og hva de unge er opptatt av. For det er ikke bare kjærlighet, sex og mobbing de unge er opptatt av i disse urolige tider.

Frykten for at det skal bli krig i Norge tar en stadig større plass i de unges liv.

Endring

– Grunnen til at jeg er her i dag, er for å høre hvordan Røde Kors og ung.no opplever det. De merker en endring av hva de unge er opptatt av, sier Lene Vågslid til Dagsavisen.

– Det inntrykket jeg har fått etter besøket her, er at det er mange som ringer hit, med veldig mange bekymringer. Når det skjer store endringer i verden, når stormakter som rivaliserer, så får unge med seg det. Så det jeg er opptatt av er å lære og høre hvordan de jobber her. Og formidle tydelig av vi gjennom Barne-, ungdom- og familiedirektoratets kanaler ung.no, og foreldrehverdag.no, har mye informasjon til foreldre som kan være nyttig å ha, til samtaler du skal ha med dine egne unger. Jeg tror at mange synes at det er vanskelig å snakke om dette, og at mange ikke tenker nok over hvordan barn påvirkes. Når voksne sitter over kjøkkenbordet hjemme og snakker om verdenssituasjonen, så hører de små ørene dette, sier Vågslid.

Hos frivillighetssenteret til Røde Kors i Oslo fikk statsråden se hvordan det jobbes opp mot barn og unge, og hun lot seg imponere over kortene med informasjon, om en rekke tema barn og unge er opptatt av, som de frivillige som tar imot telefoner har som hjelpemiddel når de skal snakke om vanskelig tema.

Vi skal snakke sant til barna, på en måte som er tilpasset alderen deres. Og for meg som barneminister er det viktig å bidra til informere om de tjenestene vi har. — Lene Vågslid (Ap), barne- og familieminister

– Vi skal snakke sant til barna, på en måte som er tilpasset alderen deres. Og for meg som barneminister er det viktig å bidra til informere om de tjenestene vi har. Jeg tror ikke alle vet om at det er god hjelp å få, hvor det er tips og råd, til hvordan man skal snakke med barna.om bekymringer, sier hun.

Statsråd Lene Vågslid (Ap), ved samtalekortene som Røde Kors' Kors på Halsen, bruker for å snakke med ungdom. (Tom Vestreng)

– Er det et problem at den informasjon de unge får med seg, ikke er riktig?

– Ja, jeg er kjempebekymret over akkurat det. Det er mye desinformasjon, og det er mye som ikke er redaktørstyrt i det hele tatt, som florerer i sosiale medier. Derfor er det så viktig at vi informerer, og har kvalitet i den informasjonen barn og unge får. Vi har et ansvar som voksne med å lytte til barns bekymringer og sikre at informasjonen de får er riktig, sier Lene Vågslid.

Teenage girl sharing problems with her mother. Frykten for at det skal bli krig i Norge tar en stadig større plass i de unges liv. (Illustrasjonsfoto) (Getty Images )

I en spørreundersøkelse som Norstat har gjort på vegne av Dagsavisen før nyttår, ble tusen nordmenn spurt om de er mer eller mindre redde for storkrig i verden, nå som Donald Trump er valgt til president i USA igjen. De ble bedt om å vurdere hvor redde de er på en skala fra én til fem, der én er «mye mindre redd» og fem er «mye mer redd».

– Nordmenn flest virker å se på Donald Trump som en blanding av en gal mann og en løs kanon på dekk. Etter nesten ti år med Trump, er nordmenn fortsatt forbløffet over at en mann som ham kan bli president i USA, sa professor ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Kun 13 prosent svarte at presidentvalget i USA har gjort dem mindre bekymret for en ny storkrig i verden. 54 svarte at de var mer bekymret.

Spør om krig

Ung.no har publisert artikkelen Kan det bli krig i Norge? Besøk til artikkelen gikk opp i november da Trump ble valgt, og deretter videre opp i februar og mars. Lesingen følger mediebildet. Artikkelen ble publisert i 2024, som et resultat av at ung.no mottok flere spørsmål om krig. Artikkelen ble utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsenheten til Forsvaret. Artikkelen svarer på de mest stilte spørsmålene om krig fra spørsmål- og svartjenesten, i tillegg til spørsmål stilt i søkemotorer (Google). Nå, ett år senere, er artikkelen til revidering, slik at svarene knyttet til blant annet Norges forsvar, NATO og sannsynlighet for krig i Norge eller tredje verdenskrig er oppdatert i henhold til dagens situasjon.

Father and son time Røde Kors’ ung.no har daglig 50-60 telefoner fra barn og unge under 18 år som er bekymret over ulike ting. Mange har spørsmål og bekymringer om krig.(Ilustrasjonsfoto) (Getty Images/iStockphoto )

Røde Kors’ ung.no har daglig 50-60 telefoner fra barn og unge under 18 år som er bekymret over ulike ting. Tematikken varierer. Men mange har spørsmål og bekymringer om krig.

Jente 15 år: «Eg er veldig redd for krig akkurat nå, spesielt på grunn av muligheten for at USA skal gi mindre støtte til Nato, hva skal man gjøre hvis en tredje verdenskrig hadde skjedd? Vær så snill å svar skikkelig i stedet for å bare si at dette går fint uten noe grunnlag for det.»

Gutt 14 år: «Hei, jeg har sett mye på tiktok og har sett at hvis Amerika går ut av Nato vil Russland ta Europa 100 %! Jeg vil ikke dø og jeg er veldig redd for krig!!! Jeg er super redd!!! Jeg har virkelig ikke lyst til å dø og jeg føler meg super stressa!!! Hva kan jeg gjøre!!!»

Dette er bare to eksempler fra ung.no på hva de unge spør om.

– Vi får spørsmål om det blir en tredje verdenskrig. Om det blir krig i Norge? At det er sant det de har sett på Tik Tok.? At man generelt sett er redd og bekymret. De ser ikke at fremtiden vil bringe noe positivt i alt kaoset. De lurer på om det er noen lys i andre enden, sier leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug til Dagsavisen.

Foreldre må først og fremst håndtere sine egne bekymringer, og passe på at de ikke overfører det til barna sine. — Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen

– Foreldre må først og fremst håndtere sine egne bekymringer, og passe på at de ikke overfører det til barna sine. Men det er viktig at foreldrene snakker om de temaene barn og unge ønsker å snakke om, og hvis foreldrene er usikre finnes det mye informasjon som foreldrene kan støtte seg til. Blant annet hos ung.no. Det handler om at vi som foreldre må være godt informert opplyst, sier hun.

– Bør vi som voksne og foreldre pakke inn sannheten?

– Egentlig ikke. Fordi de får ofte sannheten rett i fleisen av mediene, eller særlig gjennom sosiale medier. Hvor de ser alt, det blir veldig nært, og de er på telefonen sin.. Jeg tror ikke voksne skal være redd for å si det. For de har mest sannsynlig sett noe som er mye verre enn hva vi kan forestille oss, sier hun.

Statens informasjonskanal

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står bak ung.no. De henvender seg til målgruppen 13-20 år, og er statens primære informasjonskanal for å informere unge om alt de måtte lure på, fra forelskelse, skole, helse og utdanning til krig.

– De kommer ofte til oss via et Googlesøk. Ung.no er en nettjeneste, og så er vi til stede på fem kanaler i sosiale medier. I fjor hadde over 21 millioner besøk. Det starter ofte med at de googler en problemstilling, for opp et tidligere spørsmål og svar, og kanskje ender med å sende inn et spørsmål selv, sier seniorrådgiver Christine Havdal i ung.no i Bufdir.

– Hvor mange henvendelser får dere i døgnet?

– Vi får cirka 300 spørsmål i døgnet, og vi har rundt 60.000 besøk på nettsidene om dagen, sier hun.

I løpet av det siste året har vi fått 260 spørsmål som er knyttet til temaet krig, og bekymring for krig i Norge. — Christine Havdal, Bufdir

– Er det mange som spør om krig?

– Det er viktig å nyansere det litt. For vi får egentlig spørsmål om alt. En veldig stor del går på utdanning og helse. I løpet av det siste året har vi fått 260 spørsmål som er knyttet til temaet krig, og bekymring for krig i Norge. Og vi ser en økning i tråd med mediefokuset. Spesielt etter at Trump ble president, så har vi fått en økning i antall henvendelser. De unge er opptatt av dette, og han tar jo mye plass i media. unge er opptatt av dette, og han tar jo mye plass i media. Og de lar seg inspirere av det de ser på TikTok, og er kanskje ikke så kritiske til hvem som er kilden eller hvor informasjonen kommer ifra, sier hun.

