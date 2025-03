«Alle» vil ha billig tannlege

Undersøkelsen er utført av analyseinstituttet Sentio Research Norge, som stilte spørsmålet: «Vil du ha en universell tannhelsetjeneste, som finansieres på samme måte som andre helsetjenester?» Hele 89 prosent svarte «ja» til dette, mens bare 4 prosent svarte «nei». (7 prosent svarte at de er usikre).

Undersøkelsen er utført i perioden fra 21. til 26. februar med et utvalg på 1000 personer, og resultatene er vektet etter kjønn, alder og landsdel.

Partiet Rødt, som har bestilt undersøkelsen, mener dette er nok et tegn på at tida er overmoden for en reform av tannhelsetjenesten i Norge.

Rødt leder, Marie Sneve Martinussen, mener det kommende stortingsvalget blir avgjørende.

– Høyre og Frp går nå til valg på å ikke gjennomføre en tannhelsereform, stikk i strid med hva velgerne deres ønsker, skriver Martinussen i en e-post til Dagsavisen.

«Tannlegetime» i Bergen

Det er særlig de minste partiene på venstresiden, Rødt og SV, som profilerer seg på tannhelsereform denne våren før valget. Rødt starter derfor offisielt valgkampen onsdag med en time hos tannlegen. Det vil si at de i lokalene til Odontologisk institutt i Bergen legger fram en plan for en tannhelsereform.

I planen foreslår partiet blant annet et egenandelstak på 2500 kroner for alle, som en begynnelse.

– Samtidig vil vi styrke den offentlige tannhelsetjenesten, innføre gratis tannregulering for barn og unge, øke støttetakstene for ulike diagnoser og grupper, og sørge for at alle har rett til akutt tannhelsehjelp, sier Rødts helsepolitiske talsperson Seher Aydar, som vil sikre at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen, enn til fastlegen.

– Et lite stykke USA

Rødt-lederen mener det norske tannhelsetilbudet er så dårlig at det er på linje med USA.

– I Norge har vi en velferdsstat, hvor fellesskapet står for velferdstjenester til befolkningen. Dette i motsetning til i USA, hvor folk må betale privat og behandles privat når de trenger helsehjelp. Når det kommer til tannhelse, derimot, har vi alle fremdeles et lite stykke USA i munnen, mener Martinussen.

På høy tid med tannhelsereform, mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og helsepolitisk talsperson Seher Aydar. (Ihne Pedersen/Rødt)

Rødgrønn vinnersak

SV ivrer også for en tannhelsereform og har jobbet for dette lenge. Dagsavisen omtalte i februar et representantforslag fra SV i Stortinget, der partiet ber regjeringen legge frem en forpliktende plan som innen 2030 sikrer at hele befolkningen er omfattet av en universell rett til tannbehandling i det offentlige, på lik linje med andre helsetjenester.

Forslaget behandles i helse- og omsorgskomiteen nå i vår. SV håper på støtte fra de andre partiene på venstresiden, Ap, Rødt og Senterpartiet, fordi de alle har formuleringer i sine partiprogrammer som handler om å utvide antall grupper som skal få gratis eller billig tannhelsetjeneste.

Da SV lanserte forslaget i Dagsavisen, tok SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussain til orde for at en stor tannhelsereform kan bli en felles, rødgrønn vinnersak i valgkampen. Så langt har ikke de rødgrønne partiene gått sammen om et koordinert fremstøt.

Også Rødt har invitert til et tannhelseforlik i Stortinget.

– Vi har fortsatt håp om å komme en vei med det, understreker Rødt-lederen.

