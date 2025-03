Her er de viktigste vedtakene fra Venstres landsmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Venstre vedtok en rekke forslag som får betydning for vanlige folk. Vi har samlet de viktigste vedtakene i denne saken.

Ikke Listhaug

Venstres gjenvalgte leder, Guri Melby, utelukker å støtte Sylvi Listhaug som statsministerkandidat. Venstre ønsker i utgangspunktet heller ikke Kristelig Folkeparti som regjeringspartner.

– Venstres vei til makt går gjennom Høyre. For å få flertall etter valget må Venstre og Høyre sette seg sammen. Hvis andre partier vil være med i samarbeidet er vi åpne for det, sier Guri Melby til Vårt Land.

Dette vedtok Venstre på sitt landsmøte:

*Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

* Senke skattene på inntekt, særlig de laveste inntektene og øke skatter på fast eiendom og forbruk, grunnrente og miljøskadelig atferd.

* Innføre et skattefradrag for folk i arbeid.

* Gjeninnføre adgang til innleie ved arbeid av midlertidig karakter og legge til rette for at regelverket ikke hindrer konsulent- og rådgivernæringen i å tilby sine tjenester.

* Innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse og gi rett på fast stilling etter to år som midlertidig ansatt.

Les også: Venstre vil utrede aktiv dødshjelp

* Forenkle og avbyråkratisere arbeidsmiljøloven som sikrer mer fleksibilitet og færre reguleringer, spesielt for bedrifter med mindre enn 30 ansatte.

* Oppheve det geografiske forbudet mot innleie i byggebransjen.

* Fjerne det statlige bidraget til AFP-ordningen i privat sektor, og la det være opp til partene å avtale og selv fullfinansiere en slik ordning.

* At Norge skal melde seg inn i EU og derfor raskest mulig starte forberedende arbeid inn mot ren folkeavstemning.

* Venstre mener opprusting av Forsvaret og støtte til Ukraina har overordnet prioritet i neste periode.

Les også: Trump, Europa og spillet om Nato: – Han ryster dere ut av sløvheten (+)

Under sperregrensa

Etter å ha ligget bra an lenge, har Venstre havnet under sperregrensen på flere målinger den siste tiden.

På den forrige målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen, havnet partiet under sperregrensa med minste mulig margin, på 3,9 prosent. På snittmålingene til Poll of Polls i februar ligger partiet akkurat på sperregrensa, som er 4,0 prosent.

Les kommentar: Finansministeren feilet på første forsøk. Men det kommer flere korsveier.