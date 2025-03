Lite kunnskap om EUs fjerde energipakke

Rødt har fått gjennomført den første meningsmålingen som er gjort om norske velgeres holdning til EUs fjerde energimarkedspakke.

Spørsmålet som er stilt er følgende: «Vil du at EUs fjerde energimarkedspakke skal innføres i Norge?»

Bare 20 prosent sier de vil at energipakkene innføres i Norge, men hele 41 prosent sier at de ikke vet.

Sier nei til energipakken

Hovedfunnene i undersøkelsen:

Kun en av fem støtter innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Seks av ti har bestemt seg, men 4 av ti er fortsatt usikre.

Av de som har gjort opp en mening om energimarkedspakken sier to tredeler nei til at den innføres i Norge.

Fordelingen er: 20 prosent sier ja, 39 prosent sier nei, 41 prosent oppgir at de ikke vet eller er usikre.

Fordelt på hva respondentene oppgir å ha stemt i forrige valg, er det bare MDGs og Venstres velgere som støtter innføring av pakken.

– Rødt er glad for at flertallet har tatt stilling til EUs fjerde energimarkedspakke og at to tredeler av de som har bestemt seg, sier nei å innføre pakken. Det er på høy tid å lytte til befolkninga og bruke vetoretten mot EUs fjerde energimarkedspakke, slik Rødt har foreslått på Stortinget, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen.

Det er problematisk at befolkningen har så lite kunnskap om energipakken, mener valgforsker Johannes Bergh. Mer om det senere i saken.

Eksplosiv sak

EUs fjerde energimarkedspakke var den mest eksplosive sakene i norsk politikk tidligere i år, og en direkte årsak til at regjeringspartiene Ap og Sp gikk hver til sitt slik at Ap dannet regjering alene. Ap ville innføre tre av direktivene i EUs fjerde energimarkedspakke, noe regjeringspartner Sp var sterkt i mot, og dermed var bruddet et faktum.

For å sette det litt i perspektiv, så ble Arbeiderpartiet mer populære etter at de dannet regjering alene, og ikke minst etter at Jens Stoltenberg sa ja til jobben som finansminister. Ap flyr høyt på meningsmålingene etter at de bestemte seg for å stå opp for EØS-avtalen og innføre deler av EUs 4. energimarkedspakke, mens Sp som er imot, sliter på målingene og har stått på stedet hvil etter regjeringsbruddet.

Meningsmåling

Rødt har nettopp lagt fram en plan for innføring av makspris på strøm på 35 øre kw/t for hjem og næringsliv.

– Om EUs fjerde energimarkedspakke blir innført, kan den typen demokratisk styring over krafta bli forbudt. I stedet for enda mer overstyring fra EU, vil Rødt gå i motsatt retning og ta demokratisk nasjonal kontroll over krafta og sikre rimelig strøm til folk og bedrifter, sier Marie Sneve Martinussen.

Rødts partileder Marie Sneve Martinussen. (Fredrik Varfjell/NTB)

– I undersøkelsen sier 41 prosent at de er usikre. Hva sier det tallet Rødt?

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å overbevise om hvordan denne EU-pakken innebærer å gi EU enda mer kontroll over krafta og vil stå i veien for nødvendige grep for å ta tilbake demokratisk nasjonal kontroll og sikre rimelige strøm til hjem og bedrifter, sier Rødt-lederen.

– Ifølge valgforsker Johannes Bergh vet ikke folk flest vet hva fjerde energipakke betyr, eller at de ikke bryr seg. Tror dere at dette er en viktig sak for velgerne?

– Høye og ustabile strømpriser er noe som rammer veldig mange i Norge, og vi ser et stort grasrotengasjement for å snu dette, sier hun.

Vår jobb er å vise at det går an å ta demokratisk nasjonal kontroll over krafta. Det gjør vi ikke minst med vår plan for innføring av makspris på strøm på 35 øre. — Marie Sneve Martinussen, Rødt

– Hvordan skal Rødt brukes denne undersøkelsen i valgkampen?

– Vår jobb er å vise at det går an å ta demokratisk nasjonal kontroll over krafta. Det gjør vi ikke minst med vår plan for innføring av makspris på strøm på 35 øre, sier Marie Sneve Martinussen.

---

EUs fjerde energimarkedspakke er en samling av åtte direktiver og forordninger som skal regulere kraftmarkedet i EU. Den inneholder blant annet disse tre direktivene, som Ap ønsker å innføre:

Et fornybardirektiv som krever at minst 32 prosent av energiforbruket i EU skal være fornybart innen 2030.

Et energieffektiviseringsdirektiv som har som mål å redusere energiforbruket med 32,5 prosent innen 2030.

Et bygningsenergidirektiv som stiller krav til energieffektivitet i bygg.

---

Rødt fastslo på landmøtet sist helg, at de aldri vil stemme for å innfører EUs fjerde energipakke. Rødt ønsker også å trekke Norge ut av EU-byrået Acer.

I uttalelsen som Rødt har vedtatt, skriver partiet at de stiller seg svært kritisk til utviklingen der elektrisk kraft er blitt en markedsvare. Partiet frykter at EU får enda mer makt over strømpolitikken dersom Norge innfører EUs fjerde energimarkedspakke.

Har ikke kunnskap

Valgforsker Johannes Bergh har sett undersøkelsen, og sier til Dagsavisen at det er problematisk at befolkningen har så lite kunnskap om EUs fjerde energipakke.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– At hele 41 prosent sier «vet ikke» er et uttrykk for at det er lite kunnskap i befolkningen om energipakken til EU, sier Bergh.

Energi og strøm har i flere år vært viktig for mange velgere og kan nok skape engasjement. Men det kan dukke opp andre saker som vil skape mer engasjement. — Johannes Bergh, valgforsker

– Kan Rødt bruke denne undersøkelsen som et valgkamp-poeng?

– Vi lever i usikre tider, og vi vet ikke hva som vil prege valgkampen. Energi og strøm har i flere år vært viktig for mange velgere og kan nok skape engasjement. Men det kan dukke opp andre saker som vil skape mer engasjement, sier Johannes Bergh.

Undersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg på 1000 personer i Norge i alderen 18 år og eldre, som er trukket blant deltakerne i et webpanel. Datainnsamlingen ble gjennomført fra 21.02. til 26.02.2025. Resultatene er vektet etter kjønn, alder og landsdel.

Sp i mot

Senterpartiet gikk ut av regjeringen på grunn av EU-direktivene, og svarer slik på resultatene av Rødts undersøkelse.

– EU har et dysfunksjonelt strømsystem og å knytte seg tettere til dette skaper bare problemer og utfordringer for både folk og bedrifter. Jeg forstår godt at mange synes dette er komplisert, men folk som setter seg inn i dette ser at det ikke er i Norges interesse å knytte seg tettere til EU. Derfor kommer Sp til å fortsette kampen mot EU sine energi direktiver, sier Sps stortingsrepresentant, og medlem av miljø- og energikomiteen Gro-Anita Mykjåland til Dagsavisen.

Gro-Anita Mykjåland (Sp) (Stian Lysberg Solum)

– Tror dere at befolkningen bryr seg om EUs fjerde energipakke?

–Strøm og norsk kraft har vært den dominerende debatten de siste årene, åpenbart bryr folk seg om dette. Engasjementet om kraftpolitikk og billig strøm til folk og bedrifter er stort i Norge. Det handler om å forvalte og ta vare på arvesølvet vårt, som den norske krafta er. Dette betyr noe for folk i hverdagen og jeg opplever at engasjementet er stort, sier Mykjåland.

– Energipakken førte til brudd mellom dere og Ap. Var det nødvendig, når over 40 prosent av velgerne ikke vet hva EUs fjerde energimarkedspakke er?

– Det har vært klart for Ap fra dag en at Senterpartiet ikke vil akseptere tettere tilknytning til EU sitt dysfunksjonelle strømmarked. Når Støre likevel presset igjennom strøm direktivene i fra EU, visste han at det ville bety at han også tvang Sp ut av regjering. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at dette var riktig av Sp å ikke gi seg

