Brenna: – Flere innvandrerkvinner må ut i jobb

– 8. mars er en dag for å markere likestilling, og likestillingskampen er jo egentlig en frihetskamp. Det er derfor jeg mener flere innvandrerkvinner må ut i jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagsavisen.

Uavhengig av hvilket kjønn du har, så skal du kunne leve det livet du ønsker deg, påpeker arbeidsministeren.

– Du skal kunne ta frie valg og være sjef i eget liv. Og en av de tingene som gjør oss fri i Norge, det er å ha en jobb å gå til, sier Brenna og fortsetter:

– Det gjør at vi hører til i viktige fellesskap, at vi har en lønn å leve av, og at vi rett og slett har makt over eget liv på en måte vi ikke har hvis vi ikke har sikker inntekt. Derfor er det en bekymring for meg at det fortsatt et for få innvandrerkvinner som er i jobb.

I verdenstoppen

Hun kan ellers konstatere at Norge sammen med Sverige, Island og Nederland er i verdenstoppen når det gjelder andel kvinner som jobber. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er 78 prosent av norske kvinner i alderen 20-64 år i jobb. I tillegg er norske kvinner høyt utdannet, og norske mødre deltar i arbeidslivet i større grad enn i andre land.

Men tall fra SSB viser at innvandrerkvinnene henger etter. 35 prosent av alle kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge står utenfor arbeidslivet, viser tall fra SSB. Særlig gjelder dette kvinner fra enkelte land i Asia og Afrika. Samtidig er det slik at en av de gruppene som har hatt størst fremgang i sysselsetting, er kvinner fra Afrika.

– Folk fra Øst-Europa kommer gjerne hit som arbeidsinnvandrere, og de har naturlig nok høyere yrkesdeltakelse enn en del afrikanske land. Vi vet også at en del afrikanske land har lav eller ingen utdanning, og at noen av dem til og med kan være analfabeter. Da står du veldig mye lenger unna arbeidslivet i utgangspunktet. Dette bekymrer meg, sier Tonje Brenna til Dagsavisen.

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

Tap av frihet

Brenna peker på flere grunner til at hun er bekymret:

– Når du ikke er i jobb, har du ikke din egen inntekt, du treffer ikke folk på samme måte, du har ikke mulighet til å være til nytte for deg selv og for andre. Er du i tillegg ny i et land, så blir det en slags dobbelt form for isolasjon og tap av frihet, mener hun.

– Da har du kanskje heller ikke nettverket til å klare deg hvis du for eksempel har et ønske om å skille deg. Du har kanskje ikke økonomi til å ta de valgene du ønsker deg. Du får også betydelig dårligere språktrening. Og vi vet at det i en del innvandrermiljøer fortsatt pågår viktige frihetskamper som kvinner og særlig unge mennesker utkjemper hver eneste dag. Et bidrag til å gjøre den kampen lettere, er å få flere innvandrerkvinner inkludert i arbeidslivet, sier statsråden og legger til:

– I tillegg trenger Norge den arbeidskraften som innvandrerbefolkningen vår utgjør. Vi har svære oppgaver som skal løses fremover. Det å klare å få tak i disse damene er både bra for norsk økonomi, bra for deres frihetskamp og bra for likestilling.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Mor som forbilde

Brenna mener også at barns oppvekstvilkår påvirkes av at du har foreldre i jobb.

– Innvandrerbarn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Vi vet også at sannsynligheten for å komme i jobb øker betraktelig hvis foreldrene jobber. Mødrene er også viktige forbilder og rollemodeller for barna sine. Når jeg har snakket med unge gutter på Stovner og Holmlia og spurt dem hvordan de kom seg tilbake til skolen igjen etter å ha ramlet ut, svarte de gjerne: «Mamma». «Mamma nektet meg å ikke fullføre», forteller Brenna, og fortsetter:

– De mødrene er derfor utrolig viktige oppdragere og rollemodeller for ungene sine. Det å se på at mamma går på jobb hver dag, gir også deg som barn noen forventninger til hvordan voksenlivet skal være.

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)

Menn har makta

Det er også andre minuser i arbeidslivets likestillingsregnskap, skal vi tro arbeidsministeren. Hun bekymrer seg for at det er for mange unge som står utenfor arbeidslivet, og at det er en økning i antall unge uføre. Det er også fortsatt en høy andel norske kvinner som jobber deltid, selv om andelen heltidsarbeidende kvinner øker, og nå utgjør rundt 66 prosent av alle sysselsatte kvinner.

Og selv om lønnsgapet mellom kvinner og menn nå har tettet seg mer, så skulle det bare mangle, mener Brenna, når kvinner i snitt er høyere utdannet enn menn i Norge.

Menn generelt sitter også fortsatt med makta i arbeidslivet.

– I de store organisasjonene, bedriftene og børsnoterte selskapene, er fortsatt menn overrepresentert som ledere, slår Brenna fast.

Les kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Gutter blir tømrere

Norge har dessuten hatt ord på seg for å ha et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, selv om det har blitt litt mindre kjønnsdelt når vi nå skal markere 8. mars 20205. Men fortsatt er det flest gutter på tømrerlinja og flest jenter på frisørlinja.

– Ungdommene våre velger veldig kjønnstradisjonelt, og det gjør jo, tror jeg, at de reelt sett ikke er så fri som de burde vært. Dette fordi de sliter med å se for seg selv i en bransje der de som kjønn er underrepresentert. Det gjør jo at deler av arbeidsmarkedet bare kan velge mellom halve befolkningen til enhver tid.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)