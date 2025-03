Vedum frykter arbeidsfolk vil rammes av skattekommisjon

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter en ny skattekommisjon vil komme med forslag som er ugunstige for arbeidsfolk.

Han er redd mange fradrag og ordninger for arbeidsfolk kan svekkes.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) svarte ikke direkte på Vedums påstander på en pressekonferanse fredag.

Ryker ordninger

Som en del av den forrige regjeringen, var daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum veldig opptatt av å få gjennom fradrag på selvangivelsen for blant annet pendlere og de som bor på brakker.

Arbeiderpartiet var i tillegg opptatt av å doble fagforeningsfradraget.

Nå frykter Vedum for at mandatet til en eventuell skattekommisjon vil være å se på ordninger som pendlerfradrag, brakkefradrag, skatt på naturalytelser, fiskerfradrag, fagforeningsfradrag, diettsatser og så videre.

– At de skal se på frikortene til buss-sjåførene, moms på strøm i Nord-Norge blant mye annet. Dette er konflikter vi i Sp/Ap-regjeringen kjempet mot Fremskrittspartiet og høyresiden om. Å fjerne dette er det bare de med de feteste lønningene som vil tjene på, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Det er helt uaktuelt for Senterpartiet å være med på en slik prosess. Dette må legges bort, sier han.

«Hva er det der?»

Slagsvold Vedum viser til at kommisjonen har som oppdrag å «vurdere om de viktigste subsidiene gjennom unntak i skatte- og avgiftsreglene er riktig prioritering og virkemiddelbruk i dag og framover, og eventuelt vurdere om det er deler av denne virkemiddelbruken som heller burde ivaretas på utgiftssiden.

Vedums første reaksjon, var «hva er det der?».

Vedum ble ikke beroliget etter Stoltenbergs pressekonferanse, hvor FriFagbevegelse konfronterte Stoltenberg med kritikken fra Vedum:

– Dette er et førsteutkast til et mandat. Det er allerede foretatt justeringer etter innspill blant annet fra Høyre. Vi skal gjøre andre justeringer. Vi har ikke kommet i gang med denne prosessen. Det er der vi er nå. Vi har vært og vil fortsatt være åpne for å diskutere både mandat og sammensetning. Og det er et ganske generelt og åpent mandat. Det er den beste måten å få til en slik prosess på. Vi skal ha minst to steg: Vi inviterer til en kommisjon. Så til innspill, svarte Jens Stoltenberg.

Kommentar: Oslo Ap sølte bort sjansen til å skrive seg inn i historien

Ingen suksess

Jens Stoltenberg fikk ingen stor suksess med lanseringen av sin skattekommisjon. Han nekter for at det var et forsøk på å dysse ned skattedebatten før valget.

Han beskylder Frp-leder Sylvi Listhaug for å ha røpet en telefonsamtale fra finansministeren som egentlig bare var en drøftelse, som Listhaug så gikk til media med.

Sylvi Listhaug kuppet i tillegg Stoltenbergs pressekonferanse, med å møte opp sammen med det store pressekorpset.

Hun kom ikke inn – siden hun ikke har pressekort – men sto fortsatt utenfor da pressekonferansen var over. Og snakket gladelig med media.

Kommentar: Det er i strid med god skikk i parlamentet vårt

Les også: Espen Barth Eide: – Jeg stemte for EU-medlemskap da det sist var oppe

Les også: Pop, paljetter og politikk sprenger grenser i «Europavisjonar» (+)