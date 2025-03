Utenriksministeren ønsker ingen ny EU-debatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oslo Ap sier ja til norsk EU-medlemskap, og vil ta spørsmålet videre til Arbeiderpartiets landsmøte i april.

Stadig flere i Norge sier ja til EU.

På en meningsmåling utført av Opinion på vegne av Altinget, sier 40 prosent at de ville stemt ja til EU dersom det var folkeavstemning i morgen. Det er en kraftig økning fra forrige måling, i august.

49 prosent ville stemt nei til norsk EU-medlemskap. Det er en betydelig nedgang fra 56 prosent i forrige måling.

Ingen ny debatt

Utenriksminister Espen Barth Eide var til stede på møtet årsmøtet i Oslo Ap, men hadde ikke stemmerett.

Han sier at regjeringen ikke har som intensjon å ta noe initiativ til en ny EU-vedtak.

– At vi har en rik utenriks- og europadebatt er veldig bra. At det også er en debatt i grasrota og alle andre steder om norsk EU-medlemskap, synes vi er bra. Men regjeringens syn er at vi ønsker å ta vare på den tilknytningsformen vi har i dag, sier Espen Barth Eide til FriFagbevegelse.

– Jeg stemte for EU-medlemskap da det sist var oppe. Jeg mener det var en klok beslutning. Men det mandatet jeg nå har som utenriksminister, er hvordan vi utnytter den tilknytningen vi har med EØS-avtalen og 100 tilleggsavtaler, til EU, inkludert på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Og samtidig jobber for å ivareta en transatlantisk ramme rundt vårt kollektive forsvar, sa han i Stortingets spørretime onsdag.

Høyre-ja til EU

Høyre mener EU forsterker samarbeidet på stadig flere områder, som helseberedskap, forsvar og sikkerhet og viser til at det er områder som ikke er omfattet av EØS-avtalen, men i Norges interesse å delta også her.

– Det er i vår interesse å komme inn så tidlig som mulig i de politiske prosessene som angår oss. Dagens vente-og-se-politikk må erstattes av en effektiv europapolitikk hvor vi får større gjennomslag for norske interesser. Høyre mener norsk velferd, sikkerhet og konkurransekraft blir bedre om Norge blir fullverdig medlem av EU, heter det i Høyres forslag til nytt partiprogram.

Venstre er tilhenger av norsk EU-medlemskap. Og MDG ønsker at Norge skal gå i forhandlinger med tanke på norsk medlemskap.

Mens SV, KrF, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt er motstandere av norsk medlemskap i EU.

Kommentar: Det er i strid med god skikk i parlamentet vårt

Les også: Furbundsleder: Forsvaret bruker for mye tid på å kutte i stedet for å ruste opp