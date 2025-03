Kriserammet bilindustri skal hjelpes over kneika

Onsdag presenterte Kommisjonen en rekke tiltak som skal styrke den europeiske bilindustriens konkurransekraft og kutte utslipp.

–Dette er bare begynnelsen, sa EU-kommissær Apostolos Tzitzikostas, da han la frem de to kommunikasjonene som kan sammenlignes med stortingsmeldinger.

Den ene handler om å øke antallet utslippsfrie biler i det EU kaller markedet for «bedriftsbiler.» Det dreier seg om alle biler og busser som ikke er eid av privatpersoner. Alt fra firmabiler, leasing- og leiebiler, drosjer, busser og varebiler. Disse utgjør 60 prosent av alle nyregistreringer i EU.

Regulere flåten av næringsbiler

Kommisjonen varsler lovreguleringer senere i år. Hvordan den skal utformes er ikke Kommisjonen tydelig på. EU mener dette vil øke antall elektriske og/eller utslippsfrie biler. Det skal kombineres med utbygging av ladestasjoner. Disse tiltakene skal bidra til å kutte utslipp fra transportsektoren.

Leiebiler og firmabiler kommer raskere til annenhåndsmarkedet. Ifølge Tzitzikostas vil dette bety en styrking av bruktbilmarkedet for elektriske kjøretøy i EU. Noe som vil være viktig for at også de med dårligere råd får ta del i denne delen av det grønne skiftet.

Elektrifiseringen av bilparken i EU henger etter. Det er totalt 290 millioner kjøretøy i EU og bare 6 millioner er nullutslippskjøretøy.

Støtteordninger for omstilling

Den andre kommunikasjonen handler om hvordan man skal styrke den europeiske bilindustriens globale konkurransekraft.

Dette skal skje delvis gjennom støtteordninger og med nye krav til europeisk innhold i for eksempel batterier.

Det Kommisjonen ikke foreslår, er å fravike vedtaket om at alle nye personbiler være utslippsfrie i 2035. Dette vedtaket karakteriserte kommissæren som et

viktig signal til både investorer og bilfabrikkene. Men Kommisjonen fremskynder gjennomgangen eller revisjon av dette vedtaket. Det var planlagt til 2026, nå vil den komme i annet halvår i år. Denne gjennomgangen vil være teknologinøytral. I praksis betyr det at andre teknologier enn elektrifisering vil bli vurdert for å nå målet. Det gjelder for eksempel syntetisk drivstoff, såkalt e-fuel.

Millioner av jobber

Bilindustrien er viktig for EU. Denne sektoren gir direkte eller indirekte arbeid til 13,8 millioner personer som utgjør vel 6 prosent av de sysselsatte i EU. Hele 2,6 millioner jobber direkte med å lage biler. Det er hele 8,5 prosent av dem som arbeider i innenfor produksjon av varer i EU.

Denne sektoren er også den største når det gjelder forskning og utvikling i EU, alt ifølge EU-kommisjonen.

Konkret plan – krever nye lover

Planen for å styrke konkurranseevnen inneholder flere tiltak, som en omfattende «Battery Booster»-pakke. Den har som mål å støtte produksjonen av battericeller og komponenter i EU gjennom direkte finansiering og ikke-priskriterier for komponenter.

Lovgivning som skal innføres senere i år, vil konkretisere krav til lokalt innhold for hele batterier eller komponenter.

En “European Connected and Autonomous Vehicle Alliance” vil samle en kritisk masse av europeiske bilinteressenter. Denne skal styrke utvikling av ny teknologi.

Ta igjen USA og Kina

Kommisjonen varsler at den vil videreutvikle regelverket for autonome kjøretøy (selvkjørende biler). Den vil starte med å tillate godkjenning av store serier kjøretøy med automatiserte parkeringssystemer i 2025 og flere brukstilfeller i 2026.

Kommissæren sa på pressekonferansen at USA og Kina ligger foran EU på dette området, men at EU nå må utnytte de fordelene som det indre marked gir for å utvikle dette.

For å akselerere utviklingen av autonome kjøreteknologier, vil Kommisjonen også etablere regler for testing av automatiserte kjøresystemer (ADS) og avanserte førerassistentsystemer (ADAS) på offentlig vei.

Hindre dumping fra Kina

Donald Trump lanserer tolltiltak mot EU-varer og er opptatt av blant annet å ramme eksporten av europeiske biler til USA.

Kinesiske elbiler utkonkurrerer europeiske merker på det europeiske markedet.

EU har alt innført ekstra toll (anti dumping) på kinesisk produserte elektriske personbiler. Noe Kina har bestridt og tatt saken inn for Europadomstolen.

Men Kommisjonen varsler at den er villig til ytterligere å bruke handelsinstrumenter for å sikre lik konkurranse for europeisk produserte biler i EU. Konkret nevner den anti-dumping-tiltak. Men den viser også til at den vil fortsette forhandlingene med partnerland for å sikre markedsadgang for å utvikle markedet.

Gitt den handelspolitiske situasjonen vis à vis USA, er det ikke trolig at det blir forhandlinger over Atlanteren.

India var et land kommissæren nevne som en mulig kandidat for å utvikle slike handelsavtaler.

Utsetter krav og bøter for utslipp

For å komme bilindustrien i møte, har EU-kommisjonen foreslått å utsette håndhevingen av vedtatte utslippskrav for biler med tre år. Fra og med 2025 skulle bilfabrikkene i EU redusere det gjennomsnittlige karbonutslippstaket for nye kjøretøy fra 116 gram per kilometer til 94 gram per kilometer. Bilprodusenter ville møte store bøter om de ikke oppfylte kravene.

Bilprodusentene får nå tre år til å overholde CO2-standardene.

–Det betyr mer pusterom for industrien og mer klarhet, uten å endre de vedtatte målene, forklarte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på et pressemøte denne uken.

Hun håpet at Ministerrådet (medlemslandene) og Europaparlamentet raskt kan slutte seg til disse endringene som er et krav fra industrien selv og fulgt opp av en rekke medlemsland.

---

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

---