Frp om Ukraina-støtte: – Vi må stoppe sløsingen

– Vi mener at vi nå må kutte i alt som ikke er kjerneoppgaver, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen etter statsminister Jonas Gahr Støres sikkerhetspolitiske redegjørelse i Stortinget torsdag.

Støre slo fast at Norge nå står i en sikkerhetspolitisk situasjon som er den mest alvorlige siden 2. verdenskrig, at Ukrainas posisjon er utsatt etter at USA og Trump-administrasjonen har stoppet den militære støtten til landet. Han mener at det norske forsvaret derfor må styrkes og at støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet må økes «betydelig».

For å finansiere dette, mener Frp at det må kuttes hardt i Norges eget budsjett.

– Vi må stoppe sløsingen på grønne industriprosjekter, og vi vil kutte i innvandring og bistand. Og så vil vi legge ned fylkeskommunen, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Vi er ikke imot å bruke flere oljepenger på forsvar og Ukraina, men vi kan ikke fortsette å pøse ut penger. Vi må prioritere forsvar, politi, eldreomsorg, helse, skole og skattelette, mener Frp-lederen.

Bruker av reservene

Statsminister Jonas Gahr Støre mener imidlertid at støtten til Ukraina kan finansieres med oljepenger, og likevel ligge godt innenfor handlingsregelen som sier at man ikke skal bruke mer enn den årlige fondsavkastningen. I øyeblikket denne avkastningen på rundt tre prosent av fondet.

– Her blir det økt pengebruk fra de reservene Norge har. Støtten til Ukraina kommer ikke igjennom kutt i det vedtatte statsbudsjettet, sier Støre til Dagsavisen.

– Handlingsregelen er ellers bra for Norge, og vi har mulighet til både å gi økt støtte til Ukraina samtidig som vi respekterer handlingsregelen, sier statsministeren, som samtidig varslet en opptrapping av langtidsplanen for Forsvaret, selv om den ble vedtatt for bare to måneder siden. Det ligger an til at det kommer en proposisjon fra regjeringen i april som handler om investeringer i Forsvaret.

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Stortinget Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under redegjørelsen om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Advarer mot kutt

SV-leder Kirsti Bergstø mener også det er mulig å bruke oljepenger, og vil samtidig advare mot Frps forslag om harde kutt for å styrke forsvaret og støtten til Ukraina.

– Jeg er imot den fortellingen om at skal vi styrke forsvaret, så må vi kutte i tryggheten til folk. Vi hører Frp si at de vil kutte i velferden for å styrke forsvaret, samtidig som de opprettholder løfter om enorme skattekutt til de som har aller mest fra før, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Jeg er enig i at det koster å styrke forsvarsevnen, men det er ikke slik at vi svekker landets sikkerhet ved å svekke folks trygghet. Tvert imot, det er helt avgjørende, for store økonomiske forskjeller gir grobunn for ytre høyre, mener SVs leder.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Vil ikke ha «budkrig»

Før redegjørelsen var MDGs leder Arild Hermstad ute i VG med et krav om at Norge må bruke 1000 milliarder kroner fra Oljefondet for å støtte Ukraina forsvar og utvikling av et tettere europeisk forsvarssamarbeid. Tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gikk ut i samme avis og avviste dette som «uklokt», selv om han var enig i at støtten til Ukraina må økes.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad advarte mot en form for «budkrig» mellom partiene om hvem som vil gi mest til Ukraina.

Men både hun og hennes kolleger i samtlige andre partier gikk en etter en opp på talerstolen etter statsministerens redegjørelse og erklærte at de var for økt støtte til Ukrainas kamp, og til å styrke det norske forsvaret.

Ukrainas stilling har nå blitt vanskelig etter at USA og Trump-administrasjonen nå har stoppet sin militære støtte til landet.

– Betyr ikke noe

Samtidig virket det som om det var bred enighet i Stortinget om å bruke oljepenger for å finansiere støtten til Ukraina. Høyres leder Erna Solberg sier til Dagsavisen at hun mener det er rom innenfor handlingsregelen for å «gjøre større prioriteringer» for støtte til Ukraina.

– Når vi begynte med støtten til Ukraina, sa vi at handlingsregelen skal ikke være til hinder for dette. Dette betyr ikke noe for presset i norsk økonomi, sier Solberg til Dagsavisen.

– Vi har betydelig mulighet for å øke støtten til Ukraina uten å utfordre handlingsregelen, sier også KrF-leder Dag Inge Ulstein til Dagsavisen.

Men han legger til at med tanke på en mulig styrking av det norske forsvaret på sikt, må det bli tydelige prioriteringer.

– Nå handler det både om både Europas sikkerhet og vår egen sikkerhet, og da kan det være flere områder vi tidligere ønsket å prioritere som vi må justere. Det må vi se på, sier KrF-lederen.

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)

– En feilvurdering

Også Venstres leder Guri Melby mener Norge fint kan ta av Oljefondet for å finansiere støtte til Ukrainas kamp.

– Det er fullt mulig å bruke av avkastningen av Oljefondet, og likevel være innenfor handlingsregelen. Hvis vi skal holde oss innenfor handlingsregelen kan vi bruke opp til 100 milliarder mer til Ukraina, slik vi tidligere har foreslått. Det er jo også rom for å gå utover over handlingsregelen i krisesituasjoner, slik vi gjorde under pandemien, sier Melby til Dagsavisen.

Hun minner om at hennes parti for bare en måned siden utfordret regjeringen på å øke støtten til Ukraina, men at Støre da avviste dette.

– Jeg mener det var en feilvurdering. Jeg mener vi har fått bevis om at jeg hadde rett, når vi ser den måten Trump har opptrådt på.

Torsdag ettermiddag skal statsminister Jonas Gahr Støre og de parlamentariske lederne i Stortinget for å bli enige om en ramme for støtten til Ukraina.

Den blir nok ikke på 1000 milliarder, slik MDG har foreslått. Statsministeren virket veldig avvisende til en slik sum.

Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika