Advarer mot Unge Høyres forslag: Kutt kan gi nye migrasjonsbølger

Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener det er på tide å kutte i klimatiltakene for å styrke forsvarsbudsjettene.

På «Politisk Kvarter» onsdag morgen uttalte han at Norge sammen med Europa bør skyve på utslippsmålene for 2040.

– Hvis det står mellom sikkerhetspolitikk og klimapolitikk, må vi velge sikkerhet først, mener Svenneby.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener Svenneby tegner opp en kunstig motsetning.

– Det er en grunn til at Nato sier at klimaendringene er den største sikkerhetstrusselen vi har i dag, sier Andreas Bjelland Eriksen til FriFagbevegelse.

Han minner om at klimaendringer kan skape nye migrasjonsbølger mot Europa.

Eriksen møtte i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Kunstig sammenligning

Klimaministeren viser blant annet til den italienske statsministeren, Giorgia Meloni, som har et annet politisk grunnsyn enn ham, har vært klar og tydelig på at mye av det som handler om bistand og hjelp er farlig å gjøre noe med.

Klimaministeren mener utspillet er en kunstig måte å sette ting opp mot hverandre.

– For Høyres del er det vel et forsøk på å flytte debatten. Jeg hørte at de samtidig ikke vil avlyse skatteletter, sier han.

Og legger til:

– Det er et prioriteringsspørsmål å fjerne formuesskatten. Da har du 20 milliarder mindre å rutte med, noe som er en rar prioritering i dagens situasjon, mener han.

– Handler om en ting

SVs påtroppende nestleder og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener også at forsvarspolitikken og klimapolitikken i hovedsak handle om en ting: Å sikre trygghet for folk i Norge og globalt.

– Å rasere klimapolitikken er rett og slett elendig sikkerhetspolitikk, sier han til FriFagbevegelse.

– Er det noe som skaper en mindre trygg verden, er det klimakrisen, mener han.

Les også: – Frontalangrepet på statsapparatet kan han få rett i fleisen

– Sikkerhet på topp

Tina Bru nestleder i Høyre, mener Norges og Europas sikkerhet uten tvil må være prioritet nummer en akkurat nå.

– Vi er helt avhengige av å øke støtten til Ukrainas forsvarskamp, men også betydelig ruste opp eget forsvar, sier hun til FriFagbevegelse.

For å få dette til, mener Bru vi er avhengige av et kraftig løft for norsk verdiskaping og norsk økonomi.

– Det betyr ikke at vi skal kaste all klimapolitikk over bord. Jeg opplever heller ikke at det er det Ola (Svennebye) foreslår. Vi er nødt til å være mer kritiske til hva vi bruker penger på, mener Bru.

Kommentar: Kampen om LO-tronen: Eggums uttalelse er avslørende (+)

Les også: Trump sjokkerer Europa: – Det vi ser nå, kan ikke reverseres (+)

Les også: Har kjørt over 200 biler til Ukraina: – Kan være forskjell på liv og død (+)