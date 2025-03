Gull-Klæbo åpner for full VM-pott: – Sjansen er der

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Klæbos tredje VM-gull på tre forsøk i Granåsen i Trondheim. Han har tidligere vunnet både sprint og skiathlon.

– Jeg hadde drømt om det, men jeg trodde det skulle bli vanskelig. Det har gått på skinner nå, ja, sa Klæbo til NRK.

– Det er dette jeg har trent og levd i sølibat og som en asket for i lang, lang tid. Endelig får jeg uttelling i et mesterskap på distanse, og det smaker utrolig godt, fortsatte han.

Jager Northug

Totalt har han samlet tolv VM-gull så langt i karrieren. Det betyr at han har gode sjanser senere i mesterskapet til å passere VM-kongen Petter Northugs rekord på herresiden med 13 gull.

– Det er ubeskrivelig. Jeg tror til og med i dag at Iivo (Niskanen) skulle fått trøbbel, sa pappa Haakon Klæbo til NTB.

– Det er nesten litt uforståelig. Jeg tenker på det hver eneste gang jeg kommer mot Granåsen. Man ser stadion, og her skal han ut og gå. Det å få gå her med alle folkene – og jeg har snakket med flere av løperne – de er starstruck bare av å få gå ut her. Når du i tillegg tar medalje og får komme ned på torget i din hjemby …, sa en tydelig rørt Haakon Klæbo til NTB.

Hovedpersonen avviser ikke at det kan bli full pott i mesterskapet.

– Sjansen er der. Vi får se. Vi får ta en dag av gangen, det har jeg sagt hele veien. So far so good.

Intens kamp

Klæbo gikk jevnt bra tirsdag, men var noen sekunder bak lagkamerat Erik Valnes ved de første mellomtidene.

Senere skulle løpet utvikle seg til en tett krig mellom flere norske løpere. Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget lot seg heller ikke knekke lett.

Til slutt var det hjemmefavoritten Klæbo som avgjorde foran et vilt Granåsen-publikum. Valnes tok sølvet og Amundsen bronsen.

På siste bakketopp falt Nyenget, og han kan ha gått glipp av en medalje på grunn av det. I mål var han nummer fem.

Svenskene Edvin Anger og William Poromaa ble nummer fire og seks. Sistnevnte lå an til sølv, men sprakk på slutten.

Trøndervær

Et heftig snøvær over Granåsen skapte store utfordringer for smørerne foran VM-rennet. De norske løperne valgte alle å gå på såkalte rubbede ski.

– Det virker som det er klink rubbføre i hvert fall. Det er bra at det ikke er noe tvil. Velger man klister i dag, tar man en stor sjanse, kommenterte landslagsløper Didrik Tønseth overfor NRK.

– Realt trønderføre og trøndervær, kommenterte Klæbo selv før start.

NRK-ekspert Martin Johnsrud Sundby meldte tidlig om store skiforskjeller.

– Det er eventyrlige glidforskjeller når de glir forbi oss her og ut mot Litjåsen. Det er enorme forskjeller på ski, sa han.

