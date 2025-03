Trumps turbulente forhold til Zelenskyj

Trumps første periode:

21. april 2019: Samme dag som Zelenskyj blir valgt til president, ringer Trump og gratulerer ham. Han kaller valget «utrolig» og sier «du kommer til å gjøre en flott jobb».

2019: Den daværende Trump-administrasjonen forsøker å få Ukraina til å starte en etterforskning av et energifirma der Joe Bidens sønn sitter i styret, tilsynelatende for å sverte Biden, som da var Demokratenes presidentkandidat. Anklagene viste seg senere å være fabrikkert.

25. juli 2019: Trump ringer til Zelenskyj og ber ham «komme til bunns» i anklagene. Dette var grunnlaget for den første riksrettssaken mot Trump. Telefonsamtalen viser også at Zelenskyj forsøker å smigre Trump.

24. februar 2022: Russland går til full krig og invaderer Ukraina. Trump kaller det for «grusomt» og sier at Zelenskyj er «modig» som er blitt værende i Kyiv. Han gjentar også at krigen aldri hadde skjedd hvis han hadde vært president.

Trumps andre periode (og valgkamp):

25. september 2024 på et valgmøte i North Carolina: Trump omtaler Zelenskyj som «en mann som nekter å inngå en avtale». Beskyldningen kom etter at Zelenskyj i et intervju med The New Yorker sier at Trump ikke forstår konflikten, og at han forenkler den. Han anklager også J.D. Vance, som da var visepresidentkandidat, for å være «for radikal».

27. september etter et møte med Zelenskyj i New York: Trump skryter av forholdet til Zelenskyj: «Vi har et svært godt forhold. Jeg har også, som dere vet, et svært godt forhold til president Putin». Han sier også at Zelenskyj «har vært gjennom et helvete. Hans land har vært gjennom et helvete».

23. januar 2025 på Verdens økonomiske forum: Trump sier at Zelenskyj ønsker å gjøre en avtale, men kanskje ikke Putin.

11. februar til Fox News: Trump sier Ukraina en dag kan bli russisk og hevder at ukrainerne har gått med på å gi USA naturressurser for 500 milliarder dollar som betaling for støtten USA har gitt landet

18. februar til pressen på Mar-a-Lago: Trump sier han er skuffet over Ukrainas reaksjon etter de russisk-amerikanske samtalene i Saudi-Arabia samme dag. Han sier også at Ukraina «aldri burde ha startet krigen», og at de kunne ha inngått en avtale tidligere. Han påstår at Zelenskyj kun har 4 prosents oppslutning, mens meningsmålinger viser at han har over 50 prosent. Uttalelsen kom etter at Zelenskyj uttalte at samtalene skjedde bak ryggen på Ukraina.

19. februar i innlegg på Truth Social: Trump kaller Zelenskyj «en diktator uten land». Han hevder at Zelenskyj har overtalt USA til å gi 350 milliarder dollar til Ukraina, 200 milliarder mer enn Europa, og at halvparten av pengene er borte. Uttalelsen kom etter at Zelenskyj samme dag avviste flere av Trumps påstander og sa at Trump lever i en desinformasjonsboble. Han avviste også Trumps forslag om at Ukraina skal gi bort naturressurser for 500 milliarder dollar i bytte mot amerikansk støtte.

En oversikt fra Kiel Institut für Weltwirtschaft viser at Europa har gitt Ukraina 132,3 milliarder euro i økonomisk, militær og humanitær hjelp de siste tre årene, mens USA har gitt 114,2 milliarder euro.

20. februar i en tale i Miami: Trump gjentar påstanden om at Zelenskyj er en diktator og hevder at han kunne ha deltatt i de russisk-amerikanske samtalene i Saudi-Arabia hvis han ville. Zelenskyj var imidlertid ikke invitert, noe som skapte sterke reaksjoner i Ukraina og Europa.

27. februar, på pressekonferanse i Det hvite hus: Den amerikanske presidenten trekker tilsynelatende påstanden om at Zelenskyj er en diktator. «Sa jeg det? Jeg kan ikke tror at jeg sa det. Neste spørsmål», lød svaret da han ble konfrontert med påstanden. Han gjentok også at han har et godt forhold til både Zelenskyj og Putin. Uttalelsen ble gitt dagen før Zelenskyj kom til Det hvite hus for å signere en avtale som skulle gi USA tilgang til en stor andel av Ukrainas naturressurser.

28. februar, på det ovale kontor: Situasjonen ble svært tilspisset på det ovale kontor, der Trump og visepresident J.D. Vance regelrett skjelte ut Zelenskyj. Mineralavtalen med USA ble aldri signert. Statsledere og kommentatorer kom med svært krasse kommentarer om amerikanernes oppførsel, mens Zelenskyj etterpå valgte å takke det amerikanske folk. En pressekonferanse med de to ble avlyst.

Kilder: BBC, AP, NTB

