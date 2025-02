Hva betyr Trumps tollpolitikk for din lommebok?

– Det eneste som er sikkert er at ting er usikkert, sier forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen til Dagsavisen.

Han er også kjent fra TV3s Luksusfellen, hvor han er ekspert og programleder.

Alt er uklart

Mandag sa Donald Trump, på sin sedvanlige måte at han ville ilegge EU en straffetoll på 25 prosent på absolutt alle varer.

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart, det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa Trump i et regjeringsmøte i Washington onsdag.

– La oss være ærlige, Den europeiske union ble dannet for å utnytte USA, sa han ifølge NTB.

Disse uttalelsene fikk Europas ledere til å reagere voldsomt, selv om han hadde varslet dette på forhånd.

Ifølge finansminister Stoltenberg kan den varslede EU-tollen ramme hele verdensøkonomien.

På spørsmål om handelskrigen har startet, svarer finansministeren slik til NTB onsdag:

– Den er i ferd med å starte. Når USAs president varsler toll på 25 prosent mot verdens største indre marked, EU, må vi være forberedt på at det kan få ganske alvorlige konsekvenser, sa finansministeren.

Rystelser

Men vil rystelser i verdensøkonomien, ryste våre egne lommebøker?

– Vi bør ikke være så veldig bekymret for sparepengene våre, men vi bør følge med på hva som skjer ute i verden, sier Magne Gundersen til Dagsavisen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Selv vil jeg fortsette å spare som før, i bank og fond. Et fond sprer risikoen over mange selskaper, så går det dårlig for ett, så går det bra for et annet. Noe som reduserer risikoen. Tenker man å investere i enkeltaksjer, bør man kjenne bransjen, sier han.

– Det er vanskelig å si noe konkret om hva som vil skje, da alt er usikkert. På kort sikt kan høye tollmurer bety økte priser, og det kan hende at en del virksomheter som eksporterer varer til USA og EU vil få mindre etterspørsel, og dermed må ned-bemanne, sier Gundersen.

---

Slik kan Norge havne i tollskvis

USAs president Donald Trump har kunngjort at varer fra EU vil få en straffetoll på 25 prosent. Denne kan også ramme Norge ettersom Norge er en del av EUs indre marked.

Rundt 3 prosent av norsk vareeksport går til USA.

EU har varslet at de vil svare på Trump-tollen med mottiltak. Hva disse vil være, er foreløpig ukjent.

Det kan både bli snakk om økt toll på konkrete amerikanske varer, som jeans og bourbon, og/eller bredere sikringstiltak som økte tollsatser på enkelte varer, som stål og aluminium, fra alle land for å beskytte europeisk industri.

Norge er ikke en del av EUs tollunion. Dermed kan slike brede mottiltak ramme Norge. Det jobber norske politikere nå for å unngå.

Over 70 prosent av all norsk vareeksport går til EU.

I 2018 innførte EU en ekstratoll på stål. Da fikk Norge unntak, en avtale som nylig ble forlenget til 2026.

Også i 2003 innførte EU ekstratoll på stål. Da fikk ikke Norge unntak.

Kilde: NTB

---

Noe tro på et stort børsfall som følge av Trumps politikk har han ikke.

– Det er lite trolig, men igjen, så vet vi ennå veldig lite. Kommer det et krakk, så kommer det veldig plutselig og uventet, sier Sparebank1-økonomen.

– Det er nærmest vedtatt at Norges Bank setter ned renten for første gang på flere år i mars. Hva vil denne straffetollen ha å si for rentene?

– En konsekvens kan bli enda lavere renter. Dette for å kunne stimulere til økt økonomisk aktivitet i økonomisk tøffe tider, sier Gundersen.

– En av usikkerhetene er jo om EUs eventuelle toll, som svar på amerikansk toll, vil ramme alle land utenfor unionen eller bare USA. Samtidig kan altså noen virksomheter oppleve vekst i etterspørselen om verdenshandelen endrer seg, og dermed sysselsette flere. Det er et blandet og uoversiktlig bilde akkurat nå, sier Magne Gundersen.

Tror på tre rentekutt

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, tror at Norges Bank vil komme med tre rentekutt i år.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB. (DNB )

– Etter det vil det trolig ikke være rom for flere kutt, ettersom det kan gå mot rentehopp i USA, sier hun.

Videre tror hun at straffetollen til Trump vil ramme norsk eksport mindre enn andre land.

– Vår eksport til USA er relativt beskjeden, særlig sammenlignet med kontinental-Europa. Økte tollsatser vil være negativt også for oss, men norske lommebøker vil neppe bli veldig sterkt preget av dette.

– Vi tror heller ikke på økonomisk nedtur verken i Europa eller USA, og da ligger der heller neppe en kraftig børsnedtur i kortene, sier Kjersti Haugland.

Hun håper at norske politikere og byråkrater greier å få til en tollavtale med EU, slik at Norge ikke blir stående alene utenfor.

– Norge har mye eksport til EU, så blir vi stående utenfor vil det kunne føre til svakere vekst i Norge, sier hun.

Donald Trump varsler at tollen mot Canada og Mexico trer i kraft som planlagt 4. mars. Det samme gjelder den økte tollen på kinesiske varer, skriver NTB.

Trump skriver dette på sin egen tjeneste Truth Social torsdag.

– Narkotika strømmer fortsatt inn i landet vårt fra Mexico og Canada i svært høye og uakseptable mengder. En stor andel av disse stoffene, mye av det i form av fentanyl, produseres og leveres av Kina, skriver presidenten.

