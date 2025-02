Ber Statens naturoppsyn overta felling av to ulver i Østfold

– Dårlige snøforhold gjør det vanskelig å spore og jakte på ulv og er avgjørende når jakta blir utsatt. Derfor bør Statens naturoppsyn gå inn med profesjonelle jegere og sørge for uttak, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen. Vedum og partikollega Ole André Myhrvold (Sp) ber klima- og miljøministeren ta grep.

– Slik situasjonen er i dag mener vi ikke det er riktig å be Statens naturoppsyn sette inn store ressurser på et ekstraordinært uttak av et ulvepar som vi ikke vet om er i området. Vi vil vurdere dette på nytt dersom det kommer ny informasjon som tilsier at de aktuelle ulvene er i reviret, sier Kristoffer André Hansen (Ap), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, til Dagsavisen.

Dette er saken:

I august 2024 vedtar to rovviltnemnder uttak av totalt 12 ulver.

I desember 2024 vedtar Klima- og miljødepartementet lisensfelling av ulvene i det helnorske reviret Risberget-Ulvåa og grenserevirene Boksjø og Fjornshöjden.

Lisensjakten på ulv var fra 1. januar til 15. februar 2025.

Det blir satt en midlertidig stopp for jakten på 12 ulver etter krav fra dyrevernerne i Noah og Foreningen Våre Rovdyr.

20. januar 2025 blir Oslo tingretts kjennelse av 23. desember 2024 opphevet, og det åpnes igjen for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

15. februar 2025 var jaktperioden over, men i Boksjøreviret var det ikke felt noen ulver.

21. februar 2025 ber stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Ole André Myhrvold (Sp), klima- og miljøministeren om at Statens naturoppsyn sørger for felling av to ulver fra Boksjøreviret i Østfold.

26. februar 2025 sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet til Dagsavisen at departementet ikke anser det riktig å be Statens naturoppsyn sette inn store ressurser på et ekstraordinært uttak av et ulvepar man ikke vet om er i området. I stedet økes overvåking, og arbeidet med å finne spor og DNA.

Forsinket jaktstart

Det ble for 2025 fastsatt en kvote på å felle tolv ulver i tre revirer: Risberget-Ulvåa, Boksjøreviret og Fjornshöjdenreviret. Organisasjonene Foreningen våre rovdyr og Noah – for dyrs rettigheter tok ut midlertidig forføyning mot staten før jul og fikk medhold i Oslo tingrett, som stanset jakten fram til rettssaken er ferdig behandlet. Oslo tingrett åpnet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, det medførte oppstart først 20. januar.

Skyting av tolv ulver og opprydding etter fjorårets lisensfelling var vedtaket fra to rovviltnemnder i fjor. (Heiko Junge/NPK)

15. februar var jaktperioden over, men ingen ulver var felt i Boksjøreviret i Østfold.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har nå sammen med partikollega Ole André Myhrvold bedt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om å gi Statens naturoppsyn (SNO) oppdraget med å felle to ulver i Boksjøreviret i Halden og Aremark i Østfold.

– Vi forventer snarlig svar på brevet vi har sendt til klima- og miljøministeren, gitt det korte tidsvinduet – og vi vet departementet følger saken tett, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til Dagsavisen.

Statssekretær Kristoffer André Hansen (Ap) i departementet bekrefter at SP-politikerne kommer til å få svar innen kort tid, på henvendelsen om ekstraordinær felling av to ulver i Østfold.

– Det var ikke aktuelt for oss å utvide jakten utover 15. februar. Det skyldes en økt risiko for at en drektig tispe blir etterlatt alene, forklarer Hansen om perioden for uttak av ulv, og fortsetter:

– Blant annet på grunn av lite sporsnø er vi usikre på om det er ulv i Boksjøreviret nå. Vi har derfor bedt Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn sette inn ekstra mannskap for å øke overvåkingen – og avklare status og identitet på eventuelle ulver. De jobber for å finne spor og DNA.

– Et begrenset tidsvindu

Regionale jaktlag har ikke lykkes i uttak av ulvene i Aremark og Halden denne gangen.

– Jegere fra Statens naturoppsyn (SNO) har flere «verktøy i verktøykassa», enn et vanlig lisensfellingslag som er prisgitt sporsnø, forklarer Ole André Myhrvold (Sp) og fortsetter:

– SNO har blant annet anledning til å bruke «løs på drevet halsende hund», noe som erfaringsmessig har vist seg svært effektivt. Statens naturoppsyn er heller ikke avhengig av å operere innenfor de samme geografiske rammene som lisensfellingslaget har måttet operere innenfor.

– Flere organisasjoner ba om forlengelse av fellingsperioden til 1. mars. Hvis SNO tar over jakta av disse ulvene, kan de jakta til ulvene er felt?

– Jeg tror det er klokt av meg å avstå fra å sette en eksakt dato. Det er en faglig vurdering hvor lenge jakta kan pågå med hensyn til ynglingstiden. Valping skjer i månedsskiftet april-mai, så det er helt klart et begrenset tidsvindu, svarer Myhrvold.

Viktige lokale stemmer

I 2023 opplevde en sauebonde den største dyretragedien Aremark kommune har hatt. 31 sauer ble drept av ulv. «Friheten ved å bo på landsbygda blir redusert», uttalte Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp) til Dagsavisen i etterkant av hendelsen.

– Vi er ikke i et ulvereservat, men i en ulvesone. Det betyr at den skal forvaltes, mener Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp). I 2023 ble en flokk med 31 sauer drept i et ulveangrep. (Tomm Pentz Pedersen / Statens naturoppsyn - Miljødirektoratet)

– Nå er det familier som ikke tillater at barna får gå tur alene i skogen med familiens hund. Eller ri i skogen. Blir hesten skremt kan det få dramatiske følger for en ung rytter. I den mørke årstiden er det engstelse når barnet må stå alene langs landeveien og vente på skolebussen, fortsatte Aremark-ordføreren.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) mener lokale stemmer er avgjørende og viktige i debatten rundt felling av ulv.

– Folk må ikke føle seg fremmedgjort i eget nærmiljø, derfor er det viktig at vi lytter til og følger opp rovdyrnemndenes anbefalinger som er lokalt forankret. Stortinget har vedtatt at vi skal ha ulv i Norge, og at disse skal forvaltes etter et bestandsmål. For oss er det viktig at vi følger opp dette etter et byrdefordelingsprinsipp. Det skal også innenfor ulvesona være en aktiv forvaltning slik at vi skal kunne drive beitebruk og matauk – og ellers utøve et aktiv friluftsliv og føle trygghet i området der vi bor og ferdes, sier Myhrvold.

