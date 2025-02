Vil gjøre tenner til vinnersak i valgkampen

– Store deler av befolkningen i Norge syns det er dyrt eller har rett og slett ikke råd til å gå til tannlegen, og må snu på hver krone. De kan gape opp hos tannlegen og ikke vite om de må betale 2.000 eller 20.000 kroner. Den samme redselen har vi jo ikke når vi går til fastlegen, slår SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein fast overfor til Dagsavisen.

Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hun og SV vil at det skal bli like billig og enkelt å gå til tannlegen som til fastlegen. Og hun vil at de rødgrønne partiene skal samle seg om en stor tannhelsereform, som de kan bruke som en god valgkampsak i stortingsvalget 2025.

– Det haster med å finne saker der venstresiden står sammen. Her kan vi gå sammen om en plan som viser at de rødgrønne står sammen og tar folks liv på alvor, i motsetning til høyresida, og at vi ønsker å gjøre noe med hele helsetjenesten vår, ikke bare deler av den, sier SVs nestleder.

– Dårligere prognoser

Onsdag la SV fram et representantforslag med ikke mindre enn 11 punkter i Stortinget, der de blant annet ber regjeringen legge frem en forpliktende plan som innen 2030 sikrer at hele befolkningen er omfattet av en universell rett til tannbehandling i det offentlige, på lik linje som med andre helsetjenester.

Men i forslaget ligger også flere tiltak som de ønsker å legge inn i neste års statsbudsjett, som at fylker som prioriterer å bygge ut offentlige tannhelsetjeneste får statlige tilskudd til dette arbeidet.

Om det blir like billig å gå til tannlegen som til fastlegen, mener Hussein man lettere kan forebygge tannhelseproblemer, og få bukt med fenomener som at folk må dra til Ungarn for å ha råd til å nødvendig tannbehandling. SV ønsker også at særlig folk over 75 år, som gjerne kan ha tannlegeregninger på 50.000-70.000 kroner, bør få samme rett til rabatt som dagens unge under 28 år får.

På sikt ønsker SV at det skal bli like billig for alle.

Det skal koste det samme som når du går til fastlegen. Det koster noe å gå til fastlegen også, men der vi har funnet en ordning hvor fellesskapet gjennom folketrygden tar ansvar for helheten. Det må vi også gjøre i tannhelse, mener Hussein.

Kamzy Gunaratnam (Ap) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sammen med SVs Marian Hussein (I bakgrunnen). (Stian Lysberg Solum/NTB)

Håper på støtte

SV håper på støtte fra særlig Ap, Rødt og Senterpartiet, fordi de alle har formuleringer i sine partiprogrammer som handler om å utvide antall grupper som skal få gratis eller billig tannhelsetjeneste.

– Fagbevegelsen er også enig med oss i at det er viktig å utvide rettigheter og oppgradere tannhelsetjenesten. Det samme er fagmiljøene og det såkalte tannhelseutvalget. Det er jo ingen grunn til at Norge skal være det landet i Europa med størst tannhelseulikhet. Vi har dårligere prognoser enn mange andre fattigere europeiske land, sier Hussein til Dagsavisen.

– Vi er alle utålmodige

Det største rødgrønne partiet, Ap, lover å behandle forslaget fra SV på «en god måte», både i stortingsgruppen og i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Men partiets tannhelsepolitiske talsperson Kamzy Gunaratnam kommenterer ikke SVs idè om tannhelse som en felles rødgrønn valgkampsak.

Hun understreker i stedet at det allerede er «mye som skjer på tannhelse», og viser til at Helse- og omsorgsdepartementet for eksempel har gitt oppdrag til Helsedirektoratet for å følge opp flere punkter i forslaget allerede, etter avtale med SV i budsjettforliket.

– Vi er alle utålmodige, skriver hun i en e-post til Dagsavisen, men sier samtidig:

– Vi skal respektere demokratiske prosesser som vi har vært med på å sette i gang, ikke kortslutte dem. Vi har, sammen med SV, allerede styrket den offentlige tannhelsetjenesten med om lag 1,5 milliarder kroner. Det forventes at de pengene kommer tannhelse til gode, og at ressursene kommer både eldre og yngre til gode. I tillegg kommer det også en lovproposisjon som lovfester flere rettigheter i løpet av våren.

– Invitert til tannhelseforlik

Partiet Rødt minner på sin side om at de tidligere har forsøkt det samme som SV: Å samle flere partier om en stor tannhelsereform.

– Leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sendte forespørsel til de andre partiene om å sette oss ned og starte arbeidet. Det er fint at SV vil være med, skriver partiets helsepolitiske talsperson Seher Aydar.

Også Rødt vil at det skal koste omtrent det samme å gå til tannlegen, som til fastlegen.

– Derfor har vi invitert til tannhelseforlik og stilt flere forslag. Det er mulig, og nødvendig med en ordentlig tannhelseform som behandler tennene som resten av kroppen.

---

Dette er SVs forslag om tannhelse:

Partiet ønsker blant annet at Stortinget ber regjeringen fullføre tannhelsereformen, og at de legger frem en forpliktende plan som sikrer at hele befolkningen er omfattet av en universell rett til tannbehandling i det offentlige, på lik linje med andre helsetjenester innen 2030.

ber regjeringen fullføre tannhelsereformen, og at de legger frem en forpliktende plan som sikrer at hele befolkningen er omfattet av en universell rett til tannbehandling i det offentlige, på lik linje med andre helsetjenester innen 2030. Partiet ønsker at regjeringen definerer hva som skal regnes som «nødvendige tannhelsetjenester» og «nødvendig tannregulering».

SV vil at regjeringen sikrer at alle over 75 år får rett på sterkt rabatterte tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten, på lik linje med unge voksne.

De vil at regjeringen gjør retten til akutt tannhelsehjelp sidestilt med retten til akutt hjelp i helse- og omsorgstjenesten.

De vil også at regjeringen sørger for at tannhelsetjenester som er en nødvendig del av spesialisthelsehjelp, innlemmes i spesialisthelsetjenesten, slik at for eksempel kreftpasienter også får behandling i munnhulen.

---