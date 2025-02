Stolte på politikerne: – Holdt for narr

– Vi føler at vi har blitt holdt for narr og blitt brukt i et politisk spill gjennom veldig mange år, sier Kjerstin Bustnes, som i disse årene har frontet kampen til beboerne i bygården.

I 2016 ble bygården Maridalsveien 128 i Oslo solgt til Fredensborg eiendomsselskap (nå Heimstaden), og beboerne ønsket da å kjøpe gården på kommunal forkjøpsrett. Noe som ikke lot seg gjøre. Siden har de kjempet for å komme med i et «leie til eie-prosjekt i bydelen.»

Bystyrevedtak

Noe seks bystyrevedtak har sagt at de skal kunne få til.

Til det siste har de altså stolt på politikerne. Helt til brevet signert byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), dumpet ned i postkassa til Kjerstin Bustnes, som i disse årene har frontet kampen til beboerne.

«Jeg har stor forståelse for at dette har vært en lang og frustrerende prosess for dere. Men under arbeidet med å gjennomgå kommunens rolle på nytt, har jeg ikke funnet holdepunkter for at saken ble håndtert feil av kommunen. Det er over sju år siden eiendommen formelt skiftet eier. Forkjøpssaken er avsluttet, forkjøp er ikke lenger et alternativ og kommunen har ikke noe ytterligere handlingsrom i forkjøpssaken», skriver Lae Solberg avslutningsvis i brevet som ble sendt til leder av beboeraksjonen i Maridalsveien 128, 13. februar.

– Brevet kom som et nytt slag i ansiktet. Vi skjønte i løpet av møtene med byrådslederen i høst at han plutselig hadde gjort en helomvending og nå stiller seg bak EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) sin vurdering fra 2016. Men at de nå mellom linjene legger ned alt arbeid med saken vår, og at de ber oss si fra dersom vi trenger hjelp med å søke boligsosiale tiltak, er en form for kynisme som jeg virkelig ikke var forberedt på. Fra at byrådslederen satt sammen med advokaten vår og diskuterte ulike måter for kompensasjon, til at han nå trekker alt tilbake oppleves som et voldsomt svik, sier hun.

– Det er umulig å vite hvem man kan stole på. Alt har vært tomme ord og løfter hele veien. Man behandler bare ikke folk sånn som dette.

Har gitt opp

– Hvordan tolker du brevet fra byrådslederen. Betyr det at byråden har gitt opp med å finne en løsning for dere?

– Ja, det er det det betyr, sier Kjerstin Bustnes til Dagsavisen.

Hun føler at beboerne er blitt sviktet av politikerne.

Jeg oppfatter dette som et enormt svik. Vi har stolt på at politikerne, gjennom seks vedtak i bystyret, ville hjelpe oss. — Kjerstin Bustnes

– Jeg oppfatter dette som et enormt svik. Vi har stolt på at politikerne, gjennom seks vedtak i bystyret, ville hjelpe oss. For ett år siden satt vi i møte med byrådslederen og diskuterte mulige løsninger. Nå snur de helt om. De holder ikke hva de har lovet, og trekker seg helt ut. Jeg føler at vi er brukt som brikker i et politisk spill, sier Bustnes om byrådet.

Bedt om møte med ordføreren

Selv om de nå tolker brevet som en slutt på hele saken, har ikke beboerne tenkt å gi opp.

– Vi kommer ikke til å akseptere at dette er siste ord sagt i denne saken. Nå forsøker vi å løfte saken på nytt opp i bystyret for å tydeliggjøre hva som har skjedd i denne saken det siste året. Jeg har sendt henvendelse til ordfører Anne Lindbo og bedt om et møte med henne som leder av bystyret.

– Vi kommer også til å ønske å få et møte med både høyre og venstre sin bystyregruppe. Høyre har stått i spissen for hele seks bystyrevedtak mens de satt i opposisjon. Det siste vedtaket er ikke avsluttet så vidt jeg vet. Her står det at beboerne skal få hjelp. Jeg kommer til å kjempe sammen med mine gode venner og naboer videre. Her er det ingen som kommer til å gi seg. Det handler om å ansvarliggjøre våre folkevalgte. De skal ikke få komme seg unna denne saken, sier Kjerstin Bustnes.

Bakgrunnen for saken er som følger:

Maridalsveien 128

Maridalsveien 128, som var i privat eie i form av et aksjeselskap, ble i 2016 solgt til Ivar Tollefsen og Fredensborg sitt eiendomsselskap, Heimstaden. Leietakerne i gården prøvde så å kjøpe gården på kommunal forkjøpsrett.

Beboerne antar at gården ble solgt for et sted mellom 135 og 199 millioner.

På det første infomøtet hvor representanter fra kommunen skulle informere beboerne om kommunal forkjøpsrett, frarådet de beboerne om å prøve å benytte seg av denne retten og påpekte at det nærmest ikke eksisterer noen bygårder som har lykkes med dette de siste 15 årene.

Et flertall av beboerne ber kommunen bruke leiegårdsloven og gjennomføre forkjøp på vegne av dem.

Oslo bystyre fatter i februar 2020 vedtak om hjelp til de gjenværende 20 forkjøpsberettigede beboerne i Maridalsveien 128 gjennom å tilby dem en «leie-til-eie» i bydel Sagene.

Nytt vedtak gikk igjennom bystyret 9. desember 2020. « … Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i Maridalsveien 128, skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene. Tilbakemeldingen bes gitt innen 1. februar 2021.»

I det tredje vedtaket fra juni 21 heter det: Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i Maridalsveien 128, skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene. (..)». Bystyret ber om å få forelagt en fremdriftsplan av vedtaket innen 15. august 2021.

15.12.2021 gikk det fjerde vedtaket igjennom i bystyret. «Bystyret legger til grunn at de resterende 20 forkjøpsberettigede i Maridalsveien 128 skal tilbys å inngå i en pilot med leie til eie i bydel Sagene i forbindelse med gjennomføringen av 3. boligsektor.»

I mas 2023 kom det femte bystyrevedtaket. Bystyret ber bynavnet senest i forbindelse med revidert budsjett 2023 legge fram resultat av kartleggingene samt et tilbud til beboerne i Maridalsveien 128 som er i tråd med bystyret vedtak om pilot for leie til eie innenfor tredje boligsektor, samt godkjenningene fra ESA som nå foreligger.»

I juni 23 kom det sjette, og foreløpig siste vedtaket. «Bystyret ber bynavnet prioritere å gi de beboerne i Maridalsveien 128, som ikke har behov for tilleggssubsidier samt de som ikke vil ha et subsidiebehov utover det som etter søknad tildeles i etablerertilskudd og startlån, mulighet til å kjøpe bolig gjennom deleie eller leie-til-eie i enten etablererpiloten i Mor Go’ Hjertas vei, eller andre piloter i arbeidet med tredje boligsektor.»

De gjenstående 20 beboerne venter fortsatt på en løsning. I mellomtiden har det vært maktskifte i Oslo, hvor det nå er Høyre/Venstre-byråd som styrer byen.

I et brev fra byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), datert 13. februar 2025, skriver byrådslederen at det ikke er mer byrådet kan gjøre for beboerne.

– I salgsannonsen for gården sto det en prisantydning på 135 millioner kroner – hvilket fremsto fornuftig. Vi mener kommunen er forledet til å stille krav om garantikrav på kr 199.000.000 overfor beboerne, basert på et resonnement om latent skatt, som ikke holder vann overhode. Ren tallsjonglering, sier hun.

– Vi samlet alt av sparekapital, og fikk hjelp av familie og venner. Tanken var å kjøpe hele gården, og opprette et borettslag, sier Kjerstin Bustnes.

Beboerne i Maridalsveien 128 har ikke gitt opp kampen, selv om byrådet har det. (Ingar Næss)

Hun mener at om de hadde fått kjøpt gården til 135 millioner, ville de gjennom «leie til eie» vært boligeiere i dag.

– I stedet har vi i disse årene gått glipp av åtte år med verdistigning. For min egen del har leiligheten vi bor i nær doblet seg i pris, til en pris jeg ikke har mulighet til å betale i dag, om jeg skulle kjøpt på det åpne markedet, sier Kjerstin Bustnes.

Ikke hjemmel

Dagsavisen har dokumentasjon på at kommunen gjentatt ganger har bedt om innsyn i den reelle salgssummen, men Heimstaden vil ikke oppgi annet enn at eiendomsverdien er avtalt til 199.430.369. Og at kjøpesummen er justert for skatt, gjeld, kontanter og fordringer i selskapet. De sier videre at de ikke deler informasjon om enkelttransaksjoner utover dette.

– Det er helt tydelig for oss at vi ble avkrevd for en mye høyere garantisum enn det gården var verdt. Hvorfor skulle det ellers være umulig å få tak i dokumentet som viser hva som ble betalt. Hvorfor vil verken selger, megler, kjøper eller EBY legge dokumentet på bordet?, sier Kjerstin Bustnes.

– Alle uttalelser både Høyre og Venstre hadde i bystyresalen da de satt i opposisjon var svært kraftfulle og de rettet så sterk kritikk mot daværende byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, at de ba henne gå av hvis hun ikke gjorde som bystyret sa. Hva nå? Nå velger de selv å unnlate å handle på seks bystyrevedtak som de selv har kjempet igjennom. For å bruke Hallstein Bjerckes ord fra bystyremøtet 23. mars 2023 « Det er en surrealistisk situasjon vi befinner oss i», avslutter Kjerstin Bustnes.

Dagsavisen har tidligere vært i kontakt med Heimstaden for å få innsyn i den reelle summen, De svarte da slik:

«Vi kommenterer ikke enkeltvise transaksjoner utover det som fremgår i årsregnskapet og offentlige registre.»

Respekt og sympati

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier han har stor respekt og sympati for beboerne som har kjempet om retten til å kjøpe bygården, eller flytte samlet.

– Jeg er heller ikke alene om det. Hele bystyret har ønsket å finne en løsning for beboerne. Jeg har hatt flere møter med representanter for beboerne i Maridalsveien 128 og deres advokat etter at jeg ble byrådsleder for å se om det innenfor regelverket er mulig for kommunen å bidra til et resultat de vil være fornøyd med. Dessverre er det ikke noe kommunen kan gjøre med dette privatrettslige forholdet nå, skriver Eirik Lae Solberg i en e-post til Dagsavisen.

– Hvis beboere ønsker å flytte vil kommunen bistå hver enkelt av dem med å se hvilke kommunale og statlige ordninger de ulike beboerne kan ha krav på, dersom de ønsker det. Noen av beboerne kan for eksempel ha rett på kommunal bolig, andre kan eksempelvis kvalifisere til START-lån. Nettopp fordi det har vært usikkerhet om hva kommunen hadde mulighet til å gjøre etter at gården ble solgt har bystyrevedtakene handlet om å gi beboerne mulighet til å flytte samlet og benytte seg av ulike boligsosiale virkemidler, sier han.

– Høyre var i opposisjon en av pådriverne for at de skulle få overta gården. I posisjon snur dere nå helt. Er ikke det litt rart?

– Høyres og Venstres bystyregrupper har ønsket å finne en løsning for beboerne. Både blant beboerne og i bystyret har det vært et etterlatt inntrykk at kommunen har holdt tilbake informasjon. Flere av bystyrevedtakene synes derfor å hvile på et premiss om at det fra kommunens side helt i starten har blitt begått saksbehandlingsfeil. Etter å ha gått grundig gjennom saken har vi ikke funnet grunnlag for at det er gjort feil i behandling av kommunal forkjøpsrett etter leiegårdsloven, heller ikke ved fastsettelse av størrelsen på garantibeløpet som kommunen krevde. Det burde vært kommunisert tydelig på et langt tidligere tidspunkt.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) (Thomas Fure/NTB)

– Har du forståelse for at beboerne følere seg lurt av politikerne. De har nå vært flere år på leiemarkedet i påvente av å kunne kjøpe på forkjøp. Nå må de kjøpe selv, eventuelt fortsette å leie, i et marked hvor prisene har galoppert?

Det er trist at denne saken har pågått i så mange år, og at beboerne ikke på et langt tidligere tidspunkt fikk tydeligere beskjed om at den kommunale saksbehandlingen har vært forsvarlig. — Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder

– Jeg synes dette er veldig vanskelig. Det er trist at denne saken har pågått i så mange år, og at beboerne ikke på et langt tidligere tidspunkt fikk tydeligere beskjed om at den kommunale saksbehandlingen har vært forsvarlig. Da hadde de sluppet mange år med skuffelser samtidig som boligprisene har økt. Jeg opplever at det i Høyres og Venstres bystyregrupper har vært et genuint ønske om å finne en løsning for beboerne innenfor regelverket, men siden den kommunale saksbehandlingen var forsvarlig har det dessverre ikke vært mulig. Kommunen skal bruke de mulighetene vi har, men vi skal ikke forskjellsbehandle, for det kan sette kommunen i en posisjon der også andre kan rette krav mot kommunen. Det kunne skapt en økonomisk vanskelig situasjon for kommunen, sier byrådslederen.

– Det er vanskelig å få fram den reelle salgssummen her. Hvorfor er det ikke mulig?

– Bygården ble omsatt for drøyt 199 millioner kroner. Det er prisen kjøper og selger var enige om for eiendommen som er organisert som et aksjeselskap, og undertegnet på. Summen står både i kontrakten, det tinglyste skjøtet og i offentlige registre. Etter at beboerne ikke hadde økonomi til å stille garanti for 199 millioner kroner for åtte år siden har kommunen ikke vært en part i transaksjonen. Vi har likevel forsøkt å få oversendt dokumentasjon på salgssummen fra både selger, kjøper, og megler, men det har de avslått. Kommunen har dessverre ikke hjemmel til å kreve å få dokumentasjonen utlevert, avslutter Eirik Lae Solberg.

