Aasland mener Melkøya-omgjøring er ulovlig

I alt fem forslag fra fem partier om å stoppe elektrifiseringen av Melkøya ligger inne til behandling i Stortinget akkurat nå. 8. april skal energi- og miljøkomiteen avgi innstilling om saken som handler om gassanlegget som ligger rett ved Hammerfest i Finnmark.

Selv om forslagene spriker, har både Sp-leder Trygve Slagsvold og SVs Lars Haltbrekken signalisert at partiene vil forsøke å samkjøre seg i det som kan bli en omkamp om Støre-regjeringens beslutning. Det kan ligge an til flertall, noe som vil bli et stort prestisjenederlag for regjeringen.

– Selv om forslagene er ulike, skal vi forsøke å samle oss om noe, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

Men Rødt, MDG, SV, Frp og Sp har allerede fått en tydelig melding fra energi- og miljøminister Terje Aasland (Ap): «Det er ikke rettslig grunnlag for å trekke godkjenningen av Snøhvit Future-prosjektet tilbake».

Står på sitt

Det siste skriver Aasland blant annet i et tilsvar til Rødts forslag. Snøhvit Future-prosjektet skal sørge for elektrifiseringen av Equinors anlegg på Melkøya for å kunne levere gass med lave klimautslipp. Prosjektet er omstridt fordi det innebærer store naturinngrep, og det er tvil om det lar seg gjennomføre uten å legge beslag på for mye strøm, noe som kan gi folk i Finnmark høye strømpriser.

Men Aasland og regjeringen står i sine svar til partiene fast på at prosjektet skal gjennomføres etter planen, og at det ikke er mulig å stoppe det nå.

Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest er igjen en snakkis i Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

«Ulovlig omgjøring»

Aasland viser til at Energidepartementet godkjente Snøhvit Future-prosjektet 8. august 2023, og at det rettslig sett ikke er mulig å trekke denne tilbake. «Det er ingen nye opplysninger eller fakta som er fremkommet etter at vedtakene ble fattet som kan gi grunnlag for omgjøring. Omgjøring av vedtakene for Snøhvit Future har ikke noe rettslig grunnlag, og vil i så fall være en ulovlig omgjøring. Det er derfor uaktuelt å trekke tilbake gitte tillatelser knyttet til Snøhvit Future-prosjektet», skriver statsråden til partiet Rødt.

«Skadelig»

Aasland fortsetter: «Stabile og forutsigbare rammevilkår er en bærebjelke i norsk petroleumspolitikk og er helt avgjørende for at vi skal kunne videreutvikle petroleumssektoren. Skulle en forsøke en omgjøring, vil det være skadelig langt utover petroleumssektoren», mener han, og fortsetter:

«Hvis staten plutselig skulle trekke tilbake godkjenninger av milliardprosjekter uten dekning i regelverket eller ved at faktagrunnlaget er endret, ville dette ha store næringspolitiske implikasjoner og investeringsklimaet i Norge vil bli svært negativt påvirket», skriver Aasland.

I sitt svar gjør Aasland det også klart at de forventede investeringene i Snøhvit Future-prosjektet er antatt å bli på 16,3 milliarder kroner. «Operatøren Equinor opplyser om at om lag 30 prosent av prosjektet allerede er gjennomført», skriver han, og understreker at alle store kontrakter er tildelt, byggearbeidene har startet på alle steder som omfattes av prosjektet, og rettighetshaverne har allerede har brukt 5 milliarder kroner på utbyggingen.

– Siste rest av tillit

Også Høyre, som snart er Aps eneste venn i Stortinget som fortsatt støtter elektrifisering av Melkøya, mener det er for sent å snu nå.

– Vi kan ikke gjøre det. Da vil siste rest av tillit hos norske og internasjonale investorer forsvinne. Konsekvensene for norsk næringsliv kan bli skremmende store, sa Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Allerede da de fem partiene fremmet sine forslag 4. februar, var energiminister Terje Aasland ute med advarsler:

– Det er svært skadelig for industrinasjonen Norge at flere partier vil torpedere Nord-Norges viktigste industriprosjekt etter at alt av kontrakter er inngått og spaden er i jorda. Slik styrer man ikke et land, sa Aasland til NTB.

