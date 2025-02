Uføre tjener for lite: – Usosialt og meningsløst

– Den lave grensa for hva uføre kan få tjene er både usosial og meningsløs, mener Freddy Andrè Øvstegård, som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomitè og SVs sosialpolitiske talsperson.

– Politikere sier at uføre må jobbe, men de blir straffa hvis de tjener penger. Det må vi endre. Nå har vi en kjempemulighet til å gjøre det lettere for folk å prøve seg på å jobbe litt hvis de har helse til det. Stadig flere partier har sagt at de vil la uføre tjene mer – da vil SV gi alle muligheten til å stemme for det, skriver Øvstegård i en e-post til Dagsavisen.

Partiet fremmer nå et forslag om en økning i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens arbeidsmarkedsmelding.

– Går fort over grensen

Fribeløpet er taket på hva du kan tjene som ufør før du blir trukket i trygden. Taket er på 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som utgjør bare 49. 611 kroner i året.

– Når grensen er så lav, gjør det at de aller fleste ikke kan ha noe særlig inntektsgivende arbeid ved siden av. Eller kunne ta frivillige verv som er betalt. Du går fort over grensen på det også, mener SVs sosialpolitiske talsperson.

Han legger til at det kan ligge god helse i å kunne jobbe litt, og at uføre bør få gjøre det uten å være redde for å miste deler av trygden sin.

– En grei sum

Nå vil SV få med seg andre partier på å øke dette beløpet, og da helst doble det, slik at det nærmer seg folketrygdens grunnbeløp. Akkurat nå er det på nesten 125.000 kroner.

– Vi mener uføre i alle fall bør kunne få tjene over 100.000 uten at trygden avkortes. Vi mener det er en grei sum, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Grunnen til at SV øyner et håp om gjennomslag for dette i Stortinget, er at både Høyre, Frp, Sp og Rødt har sagt i sine partiprogrammer at de vil øke fribeløpet.

SV peker også på at Ap åpner for å øke fribeløpet i sitt endelige utkast i arbeidsprogrammet, som skal behandles på partiets landsmøte i april. Der står det at Ap vil gjøre overgangen fra trygd til arbeid enklere for de som kan jobbe, «blant annet gjennom å øke beløpsgrensen for avkortning av uføretrygden».

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) vil vurdere om fribeløpet skal opp. (Fredrik Varfjell/NTB)

– Kan skjøte på trygden

Arbeidsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna er den som har ledet arbeidet med partiprogrammet, og som i september i fjor la fram en arbeidsmarkedsmelding med tittelen: «En forsterket arbeidslinje – flere i jobb og færre på trygd».

Meldingen er nå til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomitè og skal vedtas i mars. Før det ønsker altså SV å få med de andre partiene på å øke friløpsgrensen. Brenna sier til Dagsavisen at dette er noe partiet vil vurdere.

– Dette er en veldig interessant diskusjon. Hvor grensen for en avkortning av uføretrygden går tror jeg er veldig viktig for den som er 100 prosent ufør og kan vurdere å jobbe noe ved siden av. Den er også viktig for den som er gradert ufør, slik at man kan skjøte på trygden med inntekt, sier Brenna til Dagsavisen.

Hun sier dette like etter Stortingets spontane spørretime onsdag, der ett av Høyres medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen, Anna Molberg, konfronterte henne med den stadige økningen i antall uføretrygdede, særlig blant unge.

– Vi har fått 6.400 flere uføretrygdede på et år, der unge under 30 øker mest, sa Molberg, og mente regjeringen har gjort for lite for å få ned tallet. Dette sa Brenna seg uenig i.

– Må se på alle tiltak

Overfor Dagsavisen viser Brenna til en utredning som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort, der ett av spørsmålene var om et høyere fribeløp ville øke yrkesdeltakelsen blant folk som er uføretrygdet.

– SSB konkluderte med at de ikke trodde det ville ha den effekten. Det er en balansegang fordi det også må lønne seg å jobbe, sier Brenna, men legger til:

– Jeg mener likevel at vi skal fortsette å diskutere og vurdere dette, sammen med andre tiltak som kan bidra til å få flere uføre i arbeid. Blant annet har Ap økt antall arbeidsforsøk uføre kan gjøre uten å miste trygd, sier statsråden.

