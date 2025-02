Nå er det rødgrønt flertall igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbeiderpartiet er største parti på Opinions meningsmåling for FriFagbevegelse og Dagsavisen, med en oppslutning på 26,6 prosent. Det er en framgang på hele 7,8 prosentpoeng.

Rødgrønn side får flertall på denne målingen for første gang siden september 2022.

Partiene på rødgrønn side, Ap, SV, Sp, Rødt og MDG, får til sammen 85 mandater. Det er akkurat innenfor. Flertallet er imidlertid ikke bare skjørt fordi det er med minst mulig margin. Det fordrer også et samarbeid mellom alle partiene på rødgrønn side.

– Er motiverende

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er motiverende med målinger som går riktig vei.

– Vi lever i en urolig tid. Arbeiderpartiet er på jobb for å styre trygt, sier han til FriFagbevegelse.

Og legger til:

– Vi skal levere politikk som betyr noe for folk i hverdagen. Folk skal få bedre råd, barna våre skal lære mer og bedre i skolen, vi skal få ned ventetidene i sykehusene, få flere i arbeid og bekjempe kriminalitet og vold, sier Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet står opp for norske arbeidsplasser gjennom vår viktigste avtale til Europa, og vi tar vare på tryggheten i landet vårt gjennom nært samarbeid med naboland og allierte, sier Jonas Gahr Støre.

Lekkasjene stoppet

Valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet, Jonas Stein, sier at Arbeiderpartiet nå vokser gjennom å ta tilbake de såkalte lillavelgerne – altså de velgerne som er sentrumsorienterte og kan stemme både Høyre og Ap. Men Ap tar også velgere fra de andre rødgrønne partiene.

– Ap har stoppet lekkasjene både til venstre og høyre. Det har blant annet gått ut over Høyre, sier han til FriFagbevegelse.

– Er det fortsatt en Jens-effekt som gjør at Arbeiderpartiet er tilbake øverst på tronen blant partiene?

– Det er en kombinasjon av flere ting. At de sto opp for EØS-avtalen, som er så populær, kan være en ting. Norgespris på strøm kan ha spilt inn. Og plutselig har vi en ettpartiregjering med mange nye statsråder, sier Jonas Stein.

– Det er urolige tider. En skal ikke kimse av at folk er opptatt av trygghet og liker trygg styring, legger han til.

Høyre under 20 prosent

Høyre får sin laveste oppslutning siden 2021 på Opinions måling. Jonas Stein vil likevel ikke bruke ordet krise om Høyre.

– Det er sju måneder igjen til valget og fortsatt mulig å vinne valget for Høyre, mener han.

Men fallet har vært stort for Høyre; fra å ha en oppslutning på 36,9 prosent i mars 2023 til 19,1 prosent nå i februar.

Høyre-leder Erna Solberg mener det eneste som er sikkert, er at valget til høsten blir jevnt.

– Høyre vil gi Norge en ny kurs, der vi sørger for mer trygghet hjemme når det er uro i verden rundt oss. Da må vi prioritere de viktigste sakene først, sier hun og ramser opp å senke skattene og løfte verdiskapningen, få ned helsekøene og gi folk raskere behandling, styrke læringen i skolen og satse på mer politi i gatene og et sterkere forsvar.

Ingen Sp-løft

For Senterpartiet har det ikke gitt noe løft å forlate regjeringen. Partiet får en oppslutning på 6.0 prosent, en framgang på «bare» 0,6 prosentpoeng. Jonas Stein tror nok de hadde håpet det skulle gi en større effekt å forlate regjeringen.

– I stedet har de heller hjulpet Arbeiderpartiet. For Sp er det fare på ferde. De har på denne målingen «mistet» hele 17 av dagens 28 representanter, sammenlignet med valget i 2021, sier Stein.

Sp-leder og tidligere finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, opplever selv mye støtte i kampen for nasjonal kontroll over strømmen, og at partiet vil utvikle hele Norge.

– Jeg opplever absolutt ikke noe ønske om mer sentralisering som vi vil få hvis Høyre og Frp vinner valget, sier han på telefon fra Røros, hvor han åpnet Rørosmartnan tirsdag.

Frp går tilbake

Siden januar har Fremskrittspartiet hatt et fall fra 26,2 prosent, til 22,4 prosent. Frp-leder Sylvi Listhaug poengterer likevel at dette er en god måling for Frp, selv om det er noe ned fra sist.

– Støre har skiftet mannskap, men han viderefører politikken vi mener har tatt Norge i helt feil retning, sier Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Hun gjentar at hennes parti vil stanse det hun betegner som sløsingen på ulønnsomme subsidier til batterifabrikker og havvind, lite treffsikker bistand og innvandring, og heller prioritere kjerneoppgavene som eldre, helse, skole og vår felles trygghet. Dette skal gjøres gjennom å bygge opp politiet og gi lavere skatter og avgifter for folk og bedrifter, framholder Frp-lederen.

Nye standarden?

Rådgiver hos Opinion, Maria Rosness, mener denne målingen egentlig er en normalisering av situasjonen etter regjeringsskiftet.

– Denne målingen er ikke like ekstrem som de med Ap på 30-tallet. Det skal bli interessant å se om dette blir den nye standarden. For at Ap skal ha en mulighet til å vinne valget til høsten må de ta litt flere velgere fra høyresiden, sier Rosness til FriFagbevegelse.

Hun tror Arbeiderpartiet tjener mye på å signalisere styringsdyktighet i en urolig verden.

– Det er kanskje dette som har manglet tidligere, at Arbeiderpartiet klarer å styre landet med en god hånd i spesielt urolige tider, legger hun til.

SV er stabile – i alle fall hvis man sammenligner med valgresultatet i 2021 – med en måling på 7,2 prosent, mens Rødt går litt fram, til 5,5 prosent.

Venstre (3,9), MDG (2,1), KrF (3,5) og andre partier sliter under sperregrensen på 4 prosent.

Samlegruppa «Andre partier» får 3,7 prosent, hvor Industripartiet får 0,5 prosent.

Målingen er tatt opp i perioden 10.–16. februar. 80 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Dette tilsvarer 799 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,4 og 3,1 prosent.

