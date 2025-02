Mímir Kristjánsson: Frykter kompensasjonsordningen for oljepionerene drar ut i tid

Det opprører stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt), som nok en gang tok opp tidsplanen med statsråd Tonje Brenna (Ap).

Svaret var som så mange ganger tidligere i prosessen.

Jobber med saken

«Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber nå med å utforme en kompensasjonsordning for oljepionerene og legger oljepionerenes anbefalinger til grunn i dette arbeidet», står det i svarbrevet som Mímir Kristjánsson fikk av statsråd Tonje Brenna torsdag.

Kristjánsson stilte tidligere i februar Brenna et skriftlig spørsmål om «når om statsråden kunne legge fram en tidsplan for arbeidet med en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene?»

Nær 400 oljepionerer, de som jobbet i Nordsjøen da oljealderen var ny i Norge, er blitt alvorlig syke som følge av jobben de gjorde for Norges rikdom

Dette er faen meg for dårlig altså. — Mímir Kristjánsson (Rødt)

– Dette er faen meg for dårlig altså. Ennå er det ikke mulig å legge fram en tidsplan for når det kommer en løsning for oljepionerene, sier Mímir Kristjánsson opprørt.

– Jeg er veldig skuffet over svaret. Det er bred enighet på Stortinget om at dette haster. Og nå har det gått to måneder uten at noe har skjedd. Det er bekymringsfullt. Jeg har mistanke om at det ikke har skjedd noen ting i saken, og at dette ikke er øverst på prioriteringslista i departementet, sier han.

Han har i lang tid kjempet oljepionerenes sak, og er utålmodig når det gjelder rettferdighet for oljepionerene.

Rett før jul vedtok Stortinget en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene. Men noen dato ble heller ikke da satt.

– Det blir feil av meg å sette noe dato for når dette skal være i orden. Jeg er redd for at om jeg ikke greier å overholde den datoen, vil mennesker som nå har et håp bli skuffet, og det har jeg ikke lyst til å bidra til, sa Tonje Brenna til Dagsavisen, da vi møtte henne på stortinget da ordningen ble vedtatt.

For to år siden, i desember 2022, konkluderte en regjeringsoppnevnt kommisjon at oljearbeidere i pionertiden, som var blitt utsatt for kjemikalier, kunne få alvorlige og varige helseskader. Ifølge deres rapport lå det an til en kompensasjon for 400 oljearbeidere.

Siden har de ventet. Og ventet.

Og i mellomtiden har flere oljepionerer gått bort som følge av sykdom de har pådratt seg i arbeidet for Norges rikdom.

Mímir Kristjánsson mener nå at tiden er i ferd med å løpe ut med tanke på å få kompensasjonsordningen med på revidert budsjett.

– Jeg frykter at dette vil bli skjøvet ut til høsten eller enda verre til neste år, sier Rødt-representanten.

Alexander Kielland

Mímir Kristjánsson, har sammen med SV og Frp på Stortinget tatt til orde for at også ofre og etterlate etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 skal få kompensasjon. Noe de aldri har fått 45 år etter ulykken.

Mimir Kristjansson (Rødt) (Carina Johansen/NPK)

– Behandlingen av Kielland-ofrene er en skamplett. Nok en gang ser vi hvordan staten tråkker på havets folk, slik vi tidligere har sett med både krigsseilerne og Nordsjødykkerne. Det er på høy tid å gjøre opp for seg og betale ut erstatning til ofrene etter Norgeshistoriens største industriulykke, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

Det har fått flere oljepioner til å frykte at om også Kielland-ofre skal inn under kompensasjonsordningen, så vil dette forsinke hele prosessen.

– Vi skal passe på slik at de ikke bruker Kielland-ulykken som er unnskyldning for å usette arbeidet med kompensasjonsordningen for oljepionerene, sier Mímir Kristjánsson.

Godt i gang

Statssekretær Per Olav Hopsø (Ap), skriver i en e-post til Dagsavisen at de er godt i gang med å få på plass ordningen. Men uten å gi en tidsramme.

Sttssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). (Jan Langhaug/NTB)

– Vi tar utgangspunkt i anbefalingene til oljepionerkommisjonen når vi utarbeider ordningen, og jobber for å få den på plass så raskt som mulig. Det jobbes også med kostnadsberegninger for hele ordningen. Ordningen må ha et regelverk, slik at det blir forutsigbart og treffer riktig. Det må for eksempel være tydelig hvem som kan søke, hva de kan søke på og hvordan, sier han.

