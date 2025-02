Stort flertall sier nei til EU – og klart ja til EØS i ny måling

Det er fortsatt stort flertall for å si nei til norsk medlemskap i EU. Men enda større flertall for å si ja til norsk deltakelse i EØS.

Det viser en undersøkelse som Opinion har utført på oppdrag fra FriFagbevegelse og Dagsavisen.

Undersøkelsen er foretatt mellom 7. og 16. februar.

– Dette er interessante tall. De viser at EØS-strategien til Arbeiderpartiet hadde noe for seg. Det er en stor og bred oppslutning om EØS-avtalen i Norge, sier valgforsker ved Norges arktiske universitet, Jonas Stein, til FriFagbevegelse.

Han underviser i europeisk politikk ved UiT - Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Om undersøkelsen

Målingen er gjennomført av Opinion blant et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Totalt gjennomføres det 1000 intervjuer.

53 prosent mot EU

Meningsmålingen viser et fortsatt nei-flertall og relativt stor motstand mot norsk medlemskap i EU.

• 53 prosent ville stemt nei til EU hvis det var folkeavstemning om dette i morgen.

• 33 prosent ville svart ja til EU.

• 14 prosent svarte vet ikke på spørsmålet

61 prosent for EØS

Det er enda klarere overvekt som sier de ville stemt ja til EØS-avtalen hvis det var folkeavstemning i morgen.

• 61 prosent ville svart ja

• 23 prosent ville svart nei til EØS.

• 16 prosent ville svart vet ikke.

Kvinner er mer positive både til EU og EØS, enn menn. Yngre personer er mer EU-skeptiske enn eldre. Det er størst ja-oppslutning til både EU og EØS hos de over 60.

Ap-flertall for EØS

Velgerne til Arbeiderpartiet er klart mer positive til EU-medlemskap enn landsgjennomsnittet. Nesten annenhver Ap-velger sider ja til norsk EU-medlemskap (47 prosent ja / 39 prosent nei).

Også blant velgere fra Venstre, MDG og Høyre er det flertall for å si ja til EU.

Nei til EU-partiene er Senterpartiet, Rødt, SV og Frp. Senterpartiets velgere er mest negative til EU – hele 88 prosent er nei-folk.

Nei-partienes velgere er positive til EØS

Men i forhold til EØS-avtalen er det mer oppsiktsvekkende tall.

Senterpartiet, som forlot regjeringen på grunn av et EU-direktiv, er mer delt i dette spørsmålet enn man kunne ane. Partiet er delt på midten i spørsmål om ja eller nei til EØS.

Også Rødt er delt på midten.

SV har nesten ikke EØS-motstandere (73 prosent ja / 8 prosent nei).

SV har i denne stortingsperioden ønsket å si opp EØS-avtalen, men i forslaget til program for neste periode er dette punktet tatt bort og erstattet med at «partiet vil utvide handlingsrommet i EØS-avtalen».

De som er mest motstandere av EØS-avtalen, er velgerne til Fremskrittspartiet og Rødt, som begge har en knapp overvekt av nei-svar.

At Frp-velgerne er skeptiske til både EU og EØS, mener valgforsker Jonas Stein er helt i tråd med europeisk politikk. Ytre høyre har størst motstand mot en europeisk samling.

– Denne målingen tilsier at det ikke bare er Jens Stoltenbergs comeback som er årsaken til Aps framgang på meningsmålingene. Det faktum at statsminister Støre sto opp for EØS-avtalen har hatt stor gjenklang blant velgerne på venstresiden, mener Jonas Stein.

Og legger til:

– Jeg tror man i stor grad undervurderer at norske velgere har de synspunktene.

Stabil oppslutning

Leder av Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde, opplever at målingen viser en stabil oppslutning om EU-medlemskap, og registrerer at oppslutningen rundt EØS-avtalen alltid har vært høy og at denne målingen viser at det vedvarer.

Etter det som har skjedd med krigen i Ukraina og det så mye omtalte München-møtet i helgen, har dessuten Europabevegelsen mottatt rundt 70 nye innmeldinger.

33 prosent sier ja til norsk EU-medlemskap på denne målingen. Dette er en liten økning sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i Klassekampen i desember.

– Verden er blitt farligere og mer ustabil. Det er ikke bare på grunn av Trump, men også Russland og Kina. Det gjør at vi er helt nødt til å diskutere vårt forhold til Europa. Da er ikke EØS-avtalen nok, sier Heidi Nordby Lunde.

Hos Eurpabevegelsen er Nato den forsvarspolitiske bunnplanken.

– Men EU har større betydning for sikkerhetssituasjonen i Europa. Vi må generelt ta større ansvar for egen sikkerhet. Dette er ikke et tidspunkt for å sette vårt samarbeid med Europa i spill, mener Lunde.

Gleder seg over bredt nei-flertall

Einar Frogner er leder for Nei til EU. Han registrerer at det er stor stabilitet i holdningen til EU-spørsmålet.

– Det som er mest gledelig, er at det er et stort flertall mot norsk EU-medlemskap i alle aldre og alle landsdeler. Det er på ingen måte noe krav om å melde Norge inn i EU. Jeg registrerer også at det som skjer utenfor oss, utenfor landets grenser, ikke påvirker oss i veldig stor grad, sier Einar Frogner til FriFagbevegelse.

Norges forhold til Europa

• Første EF-avstemning i Norge ble holdt i 1972. Resultatet ble et flertall på 53,5 prosent nei til EF. Folkeavstemningen var ikke bindende, men Stortinget fulgte rådet fra folket.

• Andre EU-avstemning var i 1994. Da stemte et flertall igjen mot norsk medlemskap. Denne gang stemte 52,2 prosent av folket nei til EU-medlemskap.

• EØS-tilknytningen til Norge stammer fra 1994, og består av EU-landene samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EFTA-landet Sveits er ikke en del av EØS-avtalen.

