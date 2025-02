– Det var enten havfrue eller superstjerne, så da gikk jeg for superstjerne

---

Hvem: Madeleine Nataleen Tverberg (26)

Hva: Artist, sanger og sykepleierstudent

Hvorfor: Deltar lørdag med sangen «The Game» i den norske finalen i MGP

Du er midt i innspurten til din første MGP-finale, i selveste Oslo Spektrum! Det er kanskje første gang du står på en så stor scene?

– Ja, det er det absolutt. Og jeg føler det er ikke så mange som kan si: «Jeg har stått på scenen og sunget i Oslo Spektrum». Jeg tror det er viktig å prøve å ikke være for stresset, men prøve å nyte det litt. Men jeg gleder meg jo helt sinnssykt!

Sangen din, «The Game», er en av låtene på oddstoppen. Det betyr vel at du kanskje til og med har mulighet til å vinne denne lille musikkonkurransen på lørdag?

– Det er stas, men jeg tror ikke jeg tør å ta det helt innover meg ennå. Men jeg velger å tro det er fordi folk liker sangen min. Det er jo kjempehyggelig, og uansett et stort kompliment.

Du har vært med å skrive låten, sammen med de som sto bak MGP-vinneren «Queen of Kings»?

– Ja, de vant den norske finalen i 2023 og kom på femteplass i Eurovision, så det er veldig stort. Det er en powerlåt, og det er mye trøkk i den. Jeg vil at når folk hører på den, skal de føle at «yes, I can do this!».

Du har vært med i musikkonkurranser på TV før. I 2022 kom du til semifinalen i TV2s «The Voice»?

– Ja, jeg var først på «Team Espen», og så på «Team Josef». Ja, Josef «stjal» meg på slutten der! Jeg er ellers en sånn person som «alltid» har sunget. Jeg har tatt sangtimer, gått på musikklinja på videregående og studert utøvende populærmusikk ved Westerdals i Oslo. Musikken har vært med meg hele veien, helt fra jeg var veldig liten. Det har hendt noen få ganger at jeg har trukket meg litt unna, vært usikker og tenkt: «Er dette egentlig noe for meg?» Men da har jeg rett og slett blitt lei meg! Musikken gir meg så mye, og skjønt at «dette blir feil, det er klart jeg skal drive med musikk». Det gir meg energi og glede.

Du skal ellers konkurrere mot selveste Bobbysocks i MGP-finalen?

– Det er så stas, og så kjenner jeg Hanne Krogh litt fra før. Både hun og Elisabeth Andreassen sprer mye glede og trygghet her, og er de veldig snille med oss unge som gjør dette for første gang.

Over til et par faste spørsmål: Hadde du en barndomshelt?

– Det hadde jeg absolutt, og det er ingen andre enn Hannah Montana! (TV-serie om en tenåringsjente som også var popstjerne, red.anm.) Hun levde et dobbeltliv og hun sto på de store scenene. Det ga meg inspirasjon til å tenke: «Vet du hva, Madeleine, du skal bli popstjerne når du blir stor»! Det var enten havfrue eller superstjerne, så da gikk jeg for superstjerne. Jeg syns det var mest realistisk, haha.

Hva gjør deg lykkelig?

– Musikk, selvsagt, og generelt kreativitet gjør meg lykkelig. Jeg er glad i teater, jeg er glad i konserter og jeg er glad i musikk.

Og nå til denne spaltens signaturspørsmål: Hvem ville du helst stå fast i heisen med? Hvis du altså skulle være så uheldig og havne i en slik ubehagelig situasjon?

– Min første tanke er Michelle Obama, fordi hun er veldig interessant, og ... Nei, jeg får vel være ærlig og si Hannah Montana her også. Jeg er egentlig ikke så veldig redd for å stå fast i en heis, så jeg tror jeg hadde greid å slappe av, og at hun og jeg kunne hatt det hyggelig.

Så du kommer til å ha hvilepuls, mener du? Kanskje du og Hannah Montana kunne sunget i vakker harmoni?

– Ja, vi kunne sunget i harmoni, holdt en liten konsert og laget vårt eget show der inne i heisen.

