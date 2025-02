300.000 kunder låst til fjernvarme – får ikke benyttet norgespris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 1. oktober kan alle som har leilighet, hus eller hytte i Norge, velge om de vil benytte seg av norgespris, regjeringens forslag om en fastpris på 40 øre per kilowatt, eller fortsette slik det er i dag, med strømstøtte. I dag dekker staten 90 prosent av priser over 75 øre (eks. mva.) per kilowatt.

Men dette gjelder ikke for dem som er tilknyttet fjernvarme.

Riktignok har fjernvarmekunder en prisbeskyttelse gjennom energiloven, som sier at prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming.

I en rapport fra 2022, foreslår Vista Analyse en ny prismodell for fjernvarmekunder, med et pristak.

I dag er det anslagsvis 300.000 boenheter i Norge som er knyttet til fjernvarmeanlegg. De aller fleste av disse er borettslag og sameier, samt noen eneboliger og rekkehus.

I Oslo er det 160.000 boenheter som har fjernvarme fra konsesjonshaver Celsio Hafslund Oslo (tidligere Fortum Oslo Varme). Dette representerer 20 prosent av all fjernvarme produsert i Norge.

Med nykommeren norgespris, viser dette bare at urettferdigheten blir enda større. — Bård Folke Fredriksen, NBBL

– Disse kundene kan ikke velge fastpris, sier administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen.

Bård Folke Fredriksen i NBBL.. (Foto: Nadia Frantsen)

– Med nykommeren norgespris, viser dette bare at urettferdigheten blir enda større, sier han.

NBBL synes at norgespris er et godt grep av regjeringen, men at det også må komme fjernvarmekunder til gode.

– Med norgespris på strøm vet man hva strømprisen blir. Det vet man ikke med fjernvarme, siden det følger spotpris-markedet, sier Bård Folke Fredriksen.

– Et annet poeng er at fjernvarmekunder ikke kan bytte leverandør, slik strømkunder kan, for å få en lavere pris. I fjernvarmemarkedet er det nærmest en monopolsituasjon, som kunden er låst til, sier han.

Fjernvarme

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.

Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og avkjølt vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje i en eller flere varmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.

Fjernvarme sørger for blant annet varme i radiatorer, og varmt vann i krana.

Kilde: Wikipedia

Dagsavisen har tidligere skrevet om Bjerkedalen borettslag på Risløkka, som kutet ut fjernvarme, og installerte bergvarme. Noe de sparer flere millioner kroner på. Haugerud borettslag, nordøst i Oslo, som Dagsavisen besøkte i 2023, fikk installert fjernvarme i 2020, og kan spare 2,7 millioner kroner, om prisene ifølge en faglig anbefaling, reduseres med 30 prosent.

Prisen taler imot

Bård Folke Fredriksen mener det er mange fordeler med fjernvarme, men at det er prisen som taler imot.

– Rene strømkunder slipper å forholde seg til dette. I tillegg så har fjernvarmekunder kostnader knyttet til varmetap, drift, måling og avregning. De har kostnader til drift og vedlikehold av et ekstra energianlegg, i tillegg til strøm. Og fjernvarmekunder får en høyere pris for strømmen de bruker, fordi nettleien har høye fastledd uavhengig av strømforbruk, sier Bård Folke Fredriksen.

Forslaget fra Vista Analyses er nå ute på høring, og Bård Folke Fredriksen mener at regjeringen må komme opp med en løsning for fjernvarmekunder før norgespris trer i kraft 1. oktober i år.

– Det vi tar til orde for, og som også Vista Analyses har kommet fram til i sin rapport, er at fjernvarme må prises mer fornuftig og hensiktsmessig måte. Jeg synes det er urimelig at de som er tilknyttet fjernvarme skal betale en pris som ikke står i samsvar med produksjonskostnadene, sier, Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen.

Annen prismodell

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Energidepartementet sier at fjernvarme har en annen prismodell enn strøm.

Statssekretær Astrid Bergmål. (ROBERT WENGLER/AFP)

– Bransjen bruker i stor grad andre energikilder enn strøm. Det er derfor forskjeller i hvordan strøm og fjernvarme prises og reguleres, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Ser departementet på løsninger for at fjernvarmekunder også kan omfattes av ordningen?

– Regjeringen er opptatt av fjernvarmens rolle i energisystemet og følger situasjonen tett. Eventuelle endringer i regelverket vil bli vurdert og sendt på høring på vanlig måte.

Hvordan beregnes prisen på fjernvarme i dag?

– Energiloven sier at fjernvarme ikke skal være dyrere enn elektrisk oppvarming i samme område. I tillegg får husholdninger fratrekk i prisen tilsvarende strømstøtten.

Er fjernvarme en god løsning?

– Ja, fjernvarme er en viktig del av energiforsyningen i Norge. Den gir stabil varmeforsyning og reduserer belastningen på strømnettet. Regjeringen ønsker å styrke fjernvarmens rolle fremover, sier statssekretær Astrid Bergmål.

