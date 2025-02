Stoltenberg vil ikke be oljefondet selge seg ut av Tesla

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oljefondet er en stor eier i Tesla, et selskap som delvis eies av den svært omdiskuterte Elon Musk.

Finansminister Jens Stoltenberg ble nylig utfordret av MDG på hva oljefondet skal gjøre med sine Tesla-aksjer.

Det er Stoltenbergs første skriftlige spørsmål fra en stortingsrepresentant som finansminister i dagens regjering.

Kontakt med Putin

– Er det i samsvar med norske verdier at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) bør være medeier i selskap kontrollert av Elon Musk, spør Rasmus Hansson (MDG).

Han viser til at SPU er relativt tungt investert i selskapet Tesla, som nettopp er kontrollert av Elon Musk.

Musk er den seneste tiden stadig blitt sett sammen med president Donald Trump, og spiller en stor rolle i hans utførelse av presidentgjerningen.

Hansson legger til at SPU dermed er del av det økonomiske grunnlaget for Musks makt og mulighet til å drive politisk virksomhet, som inkluderer innblanding i andre lands politikk og støtte til høyreekstreme bevegelser.

– Musk gir direkte pengestøtte og verbal støtte til høyreekstreme bevegelser i USA og Europa. Ifølge Wall Street Journal har han regelmessig kontakt med Russlands diktator Vladimir Putin samtidig som Russland har tatt i bruk Starlink-terminaler fra hans sitt selskap, kanskje i krigen mot Ukraina, skriver Rasmus Hansson i sin begrunnelse for spørsmålet.

Ikke et politisk virkemiddel

Finansminister Jens Stoltenberg viser til at forvaltningen av oljefondet har et finansielt formål; å oppnå høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko.

Stoltenberg viser også til en lov og et mandat gitt fra Finansdepartementet til Norges Bank.

Forgjengeren hans, Trygve Slagsvold Vedum, ga samme svar i et skriftlig spørsmål fra Hansson rett før han måtte pakke seg ut av kontoret, i slutten av januar.

– Fondet skal forvaltes ansvarlig. Det er bred politisk enighet om investeringsstrategien og rammene for forvaltningen av SPU, og om at fondet ikke er et politisk virkemiddel, svarer Stoltenberg.

Han viser til at det er etablert en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet i forvaltningen av SPU.

Finansdepartementet fastsetter de overordnede rammene, mens Norges Bank foretar investeringene og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet.

Det faglig uavhengige Etikkrådet overvåker fondets portefølje og gir råd om observasjon og utelukkelse av selskaper

Norges Banks hovedstyre tar beslutninger i slike saker.

Ikke første gang

Det er på langt nær første gang det er stilt skriftlig spørsmål til finansministeren om oljefondet og Elon Musk.

Blant annet har Rødt stilt spørsmål til daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum om Teslas prinsipielle avvisning av tariffavtaler er i tråd med menneskerettighetene.

I sitt svar henviste Vedum til at det er Hovedstyret i Norges Bank som treffer beslutninger i slike saker og han ville ikke gripe inn overfor oljefondet.

Det fikk Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til å mene at retningslinjene for fondet må bli tydeligere.

Også i sitt svar til Rasmus Hansson rett før han måtte gå ut av regjering, svarte Vedum at det «ikke er aktuelt for meg å be Etikkrådet gå inn og vurdere enkeltselskaper. Det følger av den nevnte arbeidsdelingen, som har bred støtte i Stortinget».

