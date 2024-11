Byrådet: Oslo skal bli landets største innen lærebedrifter

– Oslo og Norge trenger flere fagarbeidere og jeg håper flere Oslo-ungdommer vil velge seg en yrkesfaglig utdanning i fremtiden. Uten dyktige fagarbeidere stopper Oslo. Byrådet i Oslo satser sterkt på yrkesfagene og har høye ambisjoner for at flere skal få læreplass, sier skolebyråd Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen.

– Oslo har et stort potensial når det gjelder læreplasser blant disse fagområdene. Oslo har et hårete mål, om å bli best i landet inne læreplasser. Det er vi ikke i dag, sier hun ærlig.

Fag og svennebrev

Hun vil også at Oslo skal bli landets største lærebedrift, og at flere skal ende opp med å fullføre med fag- eller svennebrev.

– For å lykkes med dette må vi sette i gang en rekke tiltak, basert på oppdatert kunnskap om status og behov. Å nå ambisjonene krever en storstilt satsing med tydelige prioriteringer fra hele kommunen. Det legger vi nå til rette for i den nye planen for lærlinger og læreplasser i Oslo, sier hun.

– Opp mot 85 prosent av de aktive søkerne får tilbud om læreplass. Totalt sett er 98 prosent av de aktive søkerne til læreplass i Oslo enten i lære eller i et Vg3-løp som fører til et fag- eller svennebrev. Men mens andelen Oslo-søkere som fikk læreplass i de fleste utdanningsprogram i 2023 lå på over 90 prosent, fikk kun 77 prosent av søkerne læreplass i elektrofag. Det samme gjaldt 70 prosent av søkerne til læreplass i helse- og oppvekstfag, legger byråden til.

Om lag 1 av 3 ender opp med å ikke fullføre eller bestå et yrkesfaglig utdanningsløp i løpet av 5 til 6 år. ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skolebyråden mener at utfordringen gjelder særlig noen områder.

– Vi snakker da om helse- og oppvekst, samt elektro. Det er innen disse fagene vi først og fremst trenger flere læreplasser, sier hun.

Oslo trenger fagarbeidere i fremtiden, og Statistisk sentralbyrå har anslått at Norge kan mangle 90.000 fagarbeidere i 20230.

Trøsten er at rekordmange søker yrkesfag. Ikke siden 2012 har flere unge søkt seg til yrkesfag. Over halvparten av dem som har søkt videregående opplæring til høsten har yrkesfag som førsteønske, viser tall fra regjeringen.

– Nettopp derfor er det viktig at Oslo kommune, som er store på læreplasser, går foran og tilbyr enda flere læreplasser. Er det vanskelig å få læreplasser er det også mange elever som vil velge bort yrkesfag, sier Remen Midtgarden.

– Det er viktig å følge opp elevene og gi dem en god læretid. Det vil alle parter være tjent med. Vi må aldri glemme at mesterbrev er like viktig som mastergrad, sier byråden.

Sju punkter

Basert på behovet har byrådet utarbeidet en temaplan for arbeid med lærlinger og læreplasser i Oslo.

– Der har vi sju konkrete punkter vi vil levere på. Formålet med temaplanen er å styrke arbeidet med lærlinger og læreplasser i Oslo, sier byråden og ramser opp:

Helhetlig evaluering av fag- og yrkesopplæringen: Vi vil gjennomføre en helhetlig evaluering av innsatser og tiltak for å styrke fag- og yrkesopplæringen og lærlingordningen, for å identifisere hva som fungerer og hva som kan forbedres.

Styrket innsats for lærlinger i kommunens virksomheter: Det vil bli etablert nye måltall for lærlinger og vi skal vurdere å etablere et eget opplæringskontor for å sikre bedre rekruttering og oppfølging av lærlinger i kommunens virksomheter.

Tiltak for kvalifisering og formidling til læreplass: Det skal videreutvikles tiltak for å styrke forberedelse og kvalifisering til læretiden. Samarbeid mellom skoler og lærebedrifter skal styrkes, særlig innen yrkesfaglig fordypning, for å sikre bedre tilgang til læreplasser.

Systematisk oppfølging av lærlingenes arbeidsmiljø: Oppfølgingen av lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø skal forbedres, inkludert tiltak for å heve svarprosenten på lærlingeundersøkelsen. Lærlingrådet skal gjøres til en permanent funksjon.

Oppfølging av frafallsutsatte lærlinger: Vi skal styrke rådgivningsfunksjonen for læreplassøkere og lærlinger. I tillegg skal ansvaret oppfølgingstjenesten i Oslo har for lærlinger tydeliggjøres, og vi skal ha felles retningslinjer for hvordan lærlinger som står i fare for å falle fra skal følges opp.

Videreutvikling av lærekandidatordningen: Det skal jobbes for å øke bruken av lærekandidatordningen, som gir tilpasset opplæring for de som ikke har forutsetninger for å nå kravene for fag- eller svenneprøven.

Kompetanseutvikling for instruktører: Vi vil styrke kompetanseutvikling for instruktører og faglige ansvarlige i lærebedrifter fordi disse er av stor betydning, både for lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø og for hvorvidt virksomheter tar inn lærlinger.

– Nå skal temaplan med forslag til nye måltall for lærlinger i kommunens virksomheter på ekstern høring. Vi ønsker at Oslo skal bli landets største lærebedrift, men også at flere velger og gjennomfører en yrkesfaglig utdanning. For å lykkes med dette er det avgjørende at alle kvalifiserte søkere får tilbud om læreplass. Jeg mener planen som nå sendes på høring har mange viktige innsatser for å lykkes med dette, sier Remen Midtgarden.

Saken skal senere opp for bystyret i Oslo.

– I Dagsavisen tidligere i november sa du at byrådet vil måtte kutte med fem millioner kroner i Fagskolen neste år, og 10 millioner i 2026. Hvordan passer dette med stasingen på yrkesfag?

– At vi må kutte betyr ikke at vi nedprioriterer Fagskolen. Heller tvert imot. Men vi er nødt til å omstille oss, og kutte mange steder i kommunens virksomheter på grunn av trangere handlingsrom og en Oslo-fiendtlig regjeringen. Men vi skal sammen med Utdanningsetaten sørge for en videre og sterk drift av Fagskolen, sier skolebyråd Julie Remen Midtgarden.

Vil satse

Også Arbeiderpartiet tar til orde for yrkesfag, og i begynnelsen av november besøkte Aps stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam Etterstad videregående skole hvor hun møtte elever som tar restaurant-, baker- og konditorfag.

– Vi trenger at flere velger disse linjene, mener Gunaratnam.

Kamzy Gunaratnam mener nøkkelen er et yrkesfag og et fagarbeiderløft.

Ap-representant Kamzy Gunaratnam samme med kokkeelev Aleksander Lisæth Schøyen og bakerelev Camilla Sofie Bovolden, da hun besøkte Etterstad videregående skole. (Steinar Ottesen)

– I partiprogrammet lover vi å gi yrkesfag et løft, noe som også er blitt gjort under dagens Arbeiderparti-regjering. Og det skal vi fortsette med foreslår vi i det nye partiprogrammet, sa hun til Dagsavisen.

– Å forebygge utenforskap er viktig. Det kan vi blant annet gjøre ved å satse på yrkesfag og fagarbeidere. Og det er stor mangel på fagarbeidere. Yrkesfag løser flere floker: Vi trenger flere fagarbeidere, og i Oslo trenger vi at flere velger yrkesfag. Elever som velger yrkesfag kommer ut i arbeidslivet tidligere, tjener penger tidligere, får jobbe praktisk og bygge byen vår. Yrkesstolthet og selvstendighet skapes tidligere, sa Kamzy Gunaratnam.

