Lederen for norske republikanere: – En drøm å få Musk i regjeringen

---

Hvem: Austin Rasmussen (36)

Hva: Leder for Republicans Abroad Norway

Hvorfor: Republikansk valgseier i USA

---

Det er onsdag ettermiddag når vi snakker sammen nå, med bare noen få stater som gjenstår i stemmetellingen. Etter alle solemerker ser det ut til at Donald Trump blir den neste presidenten i USA. Hva synes du om valgresultatet?

– Jeg er veldig glad, selvsagt. Jeg har hatt en lang, men veldig tilfredsstillende natt. Mesteparten av natten holdt jeg meg våken, og til slutt fikk jeg rundt 45 minutters søvn, før jeg ble vekket av barna som skulle på skolen.

Stemte du selv?

– Selvfølgelig. Jeg stemte i Norge, for hjemstaten min Alaska. Spennende nok er det en av statene som fortsatt ikke er ferdig med opptellingen ennå.

Hvor sikker var du på forhånd om utfallet?

– Vanligvis pleier jeg ikke å spå resultatet før i oktober, fordi selv en måned kan være en evighet når det gjelder politikk. Så jeg pleier å vente på «the october surprise» før jeg uttaler meg om noen retning. Men denne gangen spådde jeg allerede i mai med stor sikkerhet at Trump ville vinne, og det viste seg å være riktig. Jeg ser at mange eksperter i dag våknet til en stor skuffelse for dem.

Hva tror du er årsaken til at Trump vant?

– Her tror jeg du vil få ulike svar alt etter hvem du spør. Men generelt var de to viktigste faktorene økonomi og immigrasjon. Trump gjorde en god jobb med å svare på hvilke løsninger han har for begge disse sakene, i motsetning til Demokratene. I tillegg har han klart å holde moralen og motivasjonen hos velgerne sine oppe i de fire årene han har vært ute av Det hvite hus. Det at han utfordrer etablissementet har stor appell hos mange amerikanere, og særlig blant arbeiderklassen og de yngre generasjonene, som var viktige for at han skulle vinne. Han har omdefinert det republikanske partiet til å bli et parti for arbeiderklassen.

Rasmussen er født og oppvokst i Alaska, men bor nå i Drammen med familien sin. (Privat)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hva betyr resultatet for Norge?

– Det sterke båndet mellom Norge og USA består. Norge er en av våre sterkeste allierte, og det er viktig at båndet og tilknytningen blir beholdt. Jeg har ingen tro på at dette valgresultatet utgjør noen risiko for Norge i det hele tatt. Og selv om jeg har sett norske ledere gi uttrykk for forakt og avsky for Trump, tror jeg han hever seg over det, og det vil ikke ha noen hindringer for vår relasjon.

Hvordan tror du samarbeidet mellom Norge og USA blir?

– Det blir for det meste «business as usual». Ingenting vil bli merkbart annerledes, og jeg tror Trumps prioritering av energimarkedet vil virke positivt for Norge. Alliansen vi har i Nato vil fortsatt være den samme, og kanskje vi kan få til et samarbeid om konflikten i Ukraina. Det har overrasket meg at Norge, med sitt gode rykte som fredsnasjon, ikke har gjort mer for å få fred i regionen. Jeg håper norske myndigheter vil gripe muligheten til å hjelpe Trump å få en slutt på dette, at store mengder menn slaktes ned på slagmarkene. Han er den lederen i Vesten som jeg håper vil innse realitetene og få begge parter i konflikten til forhandlingsbordet. Han kan få dem til å forstå at ingen av dem vil få det de vil ha.

Hvem tror du får plass i den nye regjeringen?

– Den jeg er mest spent på er Elon Musk. Det har vært snakk om at han kan få en rolle som leder for kutt i offentlig pengebruk og budsjettet. Nylig inviterte han den gamle republikaner-legenden Ron Paul til å prate om nettopp dette, og de to – Musk og Paul – i regjeringen ville vært et drømmelag.

Elon Musk i Trump II-regjeringen? Hvem vet? (Evan Vucci/AP)

Vi tar noen faste spørsmål til slutt. Hva gjør deg lykkelig?

– Min kone, som jeg har vært sammen med i 17 år. Og våre fire barn, tre flotte gutter og en nydelig jente.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Hm, ja hvem skulle det ha vært? Trump ville ikke vært førstevalget, men kanskje heller Elon Musk. Jeg vil gjerne «pick his brain».

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for?

– Jeg er ikke en ivrig demonstrant, selv om jeg er en stor tilhenger av retten til å demonstrere. Men for fire år siden gikk jeg faktisk i demonstrasjonstog mot myndighetenes inngripen i folks liv under korona. Jeg ville også ha gått i tog mot krig som ikke er begrunnet med nasjonal sikkerhet. Med min bakgrunn fra militæret er jeg sterkt imot krig, og dette er noe jeg tar veldig alvorlig.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Haha, det har jeg ikke tenkt på siden jeg var åtte år gammel. Superstyrke kanskje? Eller å kunne fly?

Hvem var din barndomshelt?

– Min far. Han døde i en ulykke da jeg var 14 år gammel. Han har alltid vært min helt, og er det fortsatt.

Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert mye jeg har gjort som har vært feil eller flaut, men ingenting som holder meg våken om natten. Alle valg jeg har gjort i livet har ført meg til dit jeg er i dag, og jeg kan ikke tenke meg en bedre situasjon enn den jeg har med familien min.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)