Støre slakter Frps kriminalitetspolitikk

– Frp hadde justisministeren i sju år og var politisk grunnlag for den borgerlige regjeringen i de åtte årene fra 2013 til 2021. Hvis de hadde løsningen på kriminaliteten, så burde de funnet den da, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Han svarer dette på spørsmål fra Dagsavisen om Ap nå tar mål av seg til å konkurrere med det stadig voksende lov og orden-partiet Frp om å være tøffest i klassen mot kriminalitet.

Frp for svake

For i sin tale til Aps landsstyre tirsdag konstaterte Støre først at det er 365 dager igjen til stortingsvalget. Etter det brukte han nærmest hvert minutt av sin taletid på å snakke om en, eneste sak: Kampen mot kriminalitet. Og her er det Ap som har de beste svarene, og ikke Frp, mener Støre.

– Det å ønske flere politifolk, det kan vi være enige om. Men kriminalitet handler jo om mye mer. Det handler om å følge opp med domstolene, med Økokrims innsats mot bakgjengene, om internasjonalt samarbeid mot nettverkene, og ikke minst: Å hindre rekrutteringen. Og skal du hindre rekrutteringen, så må du inn i lokalmiljøene, idretten og kulturen. Her opplever jeg at Frp er ikke bare fraværende, men ofte kutter dypt i det som skal til for å komme med gode løsninger, sier Ap-lederen, som generelt mener at Frp er for svake på områder som forebygging og sosiale tiltak for å hindre kriminalitet.

– Og dette leder igjen til rekruttering til kriminalitet, sier han til Dagsavisen.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

– Narkotika til barn

Statsministeren snakket i talen særlig om den økende ungdomskriminaliteten, om narkotikatrafikk og kriminelle gjenger, og om utryggheten han mener mange føler nå.

– Hvordan havnet vi her? Selv om Oslo en av verdens tryggeste hovedsteder, så skjer det noe med oss når ungdom truer med kniv for å få tak penger og eiendeler. Det skjer noe mer med oss når ungdom lager skrytefilmer av overgrep, når de inviterer til masseslagsmål, og når de selger narkotika til barn. Det som skjer med oss, er at tryggheten vi bygger våre valg på snus til utrygghet. Og utrygghet, det er som gift for fellesskapet, sa Støre i talen, og lovet en «historisk satsing» på mer politifolk med 2,4 milliarder kroner på budsjettet.

Barne- og ungdomskriminalitet skal få raskere konsekvenser, straffene skal bli strengere, rekrutteringen må stanse, kriminalomsorgen skal bli bedre og det samme skal kontrollen ved grensene.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

– Trygghet i hverdagen

Han avviser overfor Dagsavisen at kriminalitet bare er en valgkampsak som partiet bare har plukket ut for å vinne velgere i neste stortingsvalg.

– Dette er ikke bare en valgkampsak. For meg er dette kjernen sosialdemokratiets politikk: Trygghet i hverdagen. Når vi slipper inn utrygghet, da er det som gift i den norske samfunnsmodellen, sier Støre.

– Jeg har ikke snakket så mye om det temaet som jeg gjør nå. Men jeg har sett den uheldige utviklingen de siste månedene, der folk nå har blitt urolige for å sende ungen sin på trening for de vet ikke hva som kan skje på T-banen. Dette kan vi ikke akseptere, sier Støre.

Partilederdebatten - Arendalsuka 2024 Ap-leder Jonas Gahr Støre og Frp-leder i duell under partilederdebatten i Arendalsuka tidligere i år. (Heiko Junge/NTB)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

– Sovet i timen

Frp-leder Sylvi Listhaug var på sin side lynraskt ute med sitt svar på Støres lov og orden-tale til Aps landsstyre. Ikke før Støre hadde talt ferdig, før Listhaug var ute på Frps nettsider:

– Jeg registrerer at Støre stiller spørsmål om hvordan vi har havnet i en situasjon med økende voldsbruk og eskalerende ungdoms- og gjengkriminalitet, sier Listhaug.

– Svaret på det er blant annet at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet i en årrekke ikke har tatt dette på alvor, og heller forsøkt å latterliggjøre Fremskrittspartiet når vi har advart mot utviklingen. Vi har havnet her fordi du har sovet i timen, Jonas Gahr Støre, sier Listhaug.

Hun mener at politiet må få nye virkemidler og skjerpe straffene, og sier:

– Dessverre har regjeringspartiene stemt ned flere Frp-forslag som å redusere den kriminelle lavalderen, doble straffen for gjengkriminelle, øke straffenivået i utsatte områder, innføre generell bevæpning av politiet og visitasjonssoner for våpenkontroll og opprette lukket institusjonstilbud for unge kriminelle gjengangere, for å nevne noe. Nå må vi ta tryggheten tilbake.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)