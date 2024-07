Mari Maurstad: – Det har blitt et livslangt prosjekt

– Jeg blir alltid i godt humør når produksjonsselskapet ringer og vil ha meg i studio. Disney er jo så bra, smiler den allsidige og folkekjære skuespilleren Mari Maurstad til Dagsavisen.

Den uendelige historien

Donald Duck fyller 90 år i år. Stemmeskuespiller Maurstad har i 40 år gestaltet Donalds fjerne slektning Dolly – som norsk Disney-godkjent stemme.

– Jeg tror ikke det er noen andre som har dubbet Dolly Duck og Ole, Dole og Doffen like lenge som jeg har gjort. Kjempegøy. Stemmeskuespiller og programleder Harald Mæle har vært viktig for meg i dette arbeidet. Alltid hyggelig når han er med i studio og gir meg de gode bakgrunnshistoriene som gjør at jeg forstår sinnsstemningen til figurene jeg gir norske stemmer, forteller Maurstad og legger til:

– Det spesielle med Donald Duck & Co er jo at serien aldri stopper. Det er jeg glad for.

Mari Maurstad hilser til Dagsavisens lesere (Mari Maurstad)

Zulufadder med Maurstad

Siden 2004 har Mari Maurstad drevet prosjektet Zulufadder i Sør-Afrika. Målet er å tilrettelegge for bedre helse og selvhjelpsbedrifter, og ikke minst gi gode utdanningsmuligheter. Alltid sprudlende Mari Maurstad tar ofte i bruk Donald-stemmene – kan hende når man minst venter det

– På YouTube ligger det en film fra Gratton skole i Sør-Afrika. Et skoleprosjekt du driver. Du starter med å spille Ole, Dole, Doffen og Dolly på norsk for elevene – barna ler godt før du skifter til engelsk. Det er tydelig at ordene ikke alltid er det viktigste for å forstå hva som utspiller seg?

Maurstad gliser:

– Hvor mange tegnefilmer elevene har sett vet jeg ikke, men de blir sikkert sjokkert når hu «gærne» dama med den rare stemmen kommer på besøk fra Norge. I utgangspunktet var dette et høytidelig besøk hvor jeg hadde inntatt plass bak skolens rektor, men etter hvert slo jeg meg tydeligvis litt løs da. Når det er sagt, jeg har nok overrasket tidligere også ved å være ganske lealøs med høye beinspark under zuludansene.

Det hender jeg sier noe dritt på opptaket, i pur faenskap. — Mari Maurstad om viktigheten av å få fram smil og latter etter mange timer i lydstudio.

Puls med Ole, Dole og Doffen

Stemmeskuespiller Mari Maurstad ser ingen utfordringer med å lage stemmene til innbyggerne i tegneseriebyen Andeby. For oss andre må kan hende en innpust med helium til for at stemmen skal bli lys og morsom.

– For meg er det ikke vanskelig, men etter å ha vært gjennom «8.000»-innspillinger får man jo rutine. Skal jeg trekke fram noe jeg ikke er like fornøyd med er det kan hende at dagens oversettelser ikke alltid er like gode, de var bedre tidligere.

---

DONALD DUCK 90 ÅR

Donald Duck & Co. (©Disney)

9. juni 2024 var det 90 år siden Donald Duck ducket opp for første gang, i tegnefilmen «Den kloke lille høna».

Donald Duck var i de første årene en kvekkende, langnebbet and som ofte viste et kolerisk temperament. Carl Barks ga ham etter hvert flere og flere alminnelige menneskelige trekk, slik at Donald ble en relativt vanlig borger av småbysamfunnet.

Donald har en av-og-på-kjæreste, Dolly, og tre nevøer, Ole, Dole og Doffen som representerer den fornuftige delen av familien.

Stemmeskuespiller Mari Maurstad er Disney-godkjent som norsk stemme, og har dubbet et utall filmer som Dolly og Ole, Dole og Doffen.

Son-bosatte Arild Midthun har i 20 år vært Norges eneste offisielle tegner for Donald Duck & Co.

---





Flere timer i lydstudio med stramme og hurtig vibrerende stemmebånd er heller ingen utfordring for erfarne Mari Maurstad.

– Det er ikke noe problem, selv når jeg er forkjølet går det bra. Til å begynne med var alle stemmeskuespillerne i studioet samtidig, innspillingene ble tatt i riktig rekkefølgene. Utover dagen lå vi rundt på gulvet, helt utslitte. Nå er alt mye enklere. Spesielt stemmene til Ole, Dole og Doffen går alltid kjapt og effektivt. Jeg kjenner på en måte pulsen til trillingene som bor hos sin onkel Donald. Det går fort.

– Ja, de snakker vel også like fort som deg?

– Haha, når jeg hører meg selv i opptak forstår jeg at jeg snakker fort – men det høres ikke slik ut inne i mitt hode, ler Maurstad.

95-åring på scenen og «90-åring» på skjerm

Mari Maurstad er et humorfyrverkeri i norsk teater. Vi har det alltid gøy sammen i studio. — Regissør og stemmeskuespillerkollega Harald Mæle

DuckTales og andre serier fra Andeby – uansett er Dolly Duck og nevøene de samme. Med de samme stemmene. Det har blitt et livslangt prosjekt for stemmeskuespiller Maurstad.

– Sist jeg jobbet som stemmeskuespiller i en Disney-episode gikk det i ett i 4,5 timer – lett som en plett – historiene er jo fantastiske og kreative. Med alt fra trollkvinner til helikopterturer. Donald Duck & Co speiler jo samfunnet, samtidig er figurene «lett oppdragene» – som at man ikke skal snakke i munnen på hverandre, smiler hun.

I lydstudioet kan selvfølgelig opptak slettes og nye spilles inn, det gjør at det innimellom må bli litt «luft i luka», forteller Maurstad.

– Det hender jeg sier noe dritt på opptaket, i pur faenskap. Noe som medfører en god latter etter å ha jobbet foran mikrofonen i flere timer. Men nå spiller jeg sommershow i Arendal, «The Maurstads», sammen med sønnen min Scott og hans kone Pernille. Mye humor og musikk. Deretter blir det en tur til Sør-Afrika og Zulufadder-prosjektet mitt – med boblejakke i kofferten.

– Jo. Det er en ting til, sier Mari Maurstad før vi avslutter.

– Til høsten er jeg igjen i gang med forestillingene «Evig Ung» på Chat Noir. Her spiller jeg en 95-åring, så du kan si spredningen i alder på karakterene jeg lager er stor.

– Jo. Men Donald Duck er 90 år.

– Ja, for søren. Det betyr jo at Dolly Duck er 90 år også!

– Mari er et humorfyrverkeri

Harald Mæle er også en av landets mest rutinerte stemmeskuespillere. I nesten 40 år har han vært kollega, og flere ganger regissør, for Mari Maurstad. Når vi ber ham beskrive Maurstad, kommer det kjapt:

– Mari Maurstad er et humorfyrverkeri i norsk teater. Vi har det alltid gøy sammen i studio.

Hvor mange Disney-episoder stemmeskuespillerparet har spilt inn sammen har Mæle vanskelig for å fastslå, men det er mange. Og det fortsetter.

– Under koronapandemien ble det naturlig nok en stor etterspørsel etter nye serier og ikke minst episoder av «DuckTales 2». Strømmingen økte hos alle som måtte sitte hjemme. Vi ble forespurt, takket selvfølgelig ja og gikk i gang. I løpet av tre korona-år spilte vi inn lydsporene til 250 episoder. Regn om til hvor mange spillefilmer det blir, så forstår du omfanget, smiler Mæle.

Stemmeskuespiller, programleder, dubber, instruktør og oversetter. I 2015 fikk Harald Mæle Amandakomiteens Gullklapper under Amandaprisutdelingen i Haugesund. (Terje Bendiksby / NTB/NTB)

Harald Mæle trekker fram Norge som en spesielt god «dubbing-nasjon».

– Det er ikke uten grunn at det heter stemmeskuespiller. Mitt prinsipp som regissør for skuespillerne når de er i lydstudio er: Føler man at det er for mye, blir det bra, avslutter han og ler:

– Med Mari Maurstad får vi alltid nok stemmeskuespill.

