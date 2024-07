Trodde det var kinesisk politi: Ga bort alle sparepengene

Kinesiske organiserte kriminelle grupper som opererer fra Myanmar, Kambodsja og Laos driver med komplekse og farlige svindeloperasjoner for store beløp, skriver BBC.

Det fikk britisk-kinesiske Helen Young merke. Hun ga alle sparepengene sine til svindlere som ga seg ut for å være kinesisk politi. Svindlerne hadde ifølge britiske BBC på seg uniformer under videosamtaler, der de også ga henne en video-omvisning på «politistasjonen».

Ulovlig pakke

Young, som er bosatt i London, ble først kontaktet av en hun trodde var en kinesisk tolloffiser angående en ulovlig pakke sendt i hennes navn. Selv om Young forteller BBC at hun var skeptisk, la hun ikke på og fikk vite at hun måtte utfylle en politirapport, hvis hun hadde mistanke om at noen skulle ha stjålet identitetens hennes.

Deretter fikk hun video-omvisningen, som ble avbrutt av en annen «politimann», som erklærte at hun var involvert i svær økonomisk svindel. De hadde masse beviser i form av kontoutskrifter, skriftlige uttalelser fra folk som anklaget henne og en video av en annen «mistenkt» som sa navnet hennes.

Det falske politiet truet henne med utlevering til en fengselscelle i Kina. Derfor sendte Young knappe 400.000 norske kroner som kausjonspenger i hva BCC kaller et desperat forsøk på å bli i Storbritannia.

– Jeg føler meg litt dum nå. Men det er ingen sjanse for at jeg kan vite at det ikke er ekte. Det er så overbevisende, sa Young.

Imitering

Young ble utsatt for et såkalt «imposter scam», hvor svindleren gir seg ut for å være noen de ikke er.

Denne type svindel kan både bli gjort gjennom tekstmeldinger, telefonsamtaler eller e-post, og noen ganger kan svindleren bruke nummervisning tilsvarende den som de imiterer.

I november 2023 meldte Telenor at de opplevde en stor økning i politisvindel, hvor svindlerne for å være politi for å prøve å skremme den de ringet til å oppgi personlig informasjon som BankID.

– Politiet vil aldri, aldri, aldri spørre deg om BankID. Dette er det utrolig viktig at folk forstår og husker på, sa politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, Christina Rooth, i en pressemelding.

Både FBI og Kinas ambassader har verden over utstedt advarsler om svindelnumre, der svindlerne gir seg ut for å være politi. I Los Angeles skal en eldre kvinne har gitt bort rundt 30 millioner norske kroner for å unngå å bli utlevert.

Cyber-kidnapping

I januar ble en 17-årig kinesisk utvekslingsstudent offer for «cyber-kidnapping» i Utah, USA. Studenten ble beordret til å skaffe bilder av seg selv som så ut som om han ble holdt fanget, og svindlerne sendte disse bildene til familien hans for å kreve løsepenger. Familien betalte mer enn 800.000 norske kroner.

Ofre for denne type svindel tror ofte at familiene deres vil ble såret, hvis ikke de adlyder, skriver australsk ABC News.

Ifølge BBC vil denne type svindlere lure ofrene til å tro at de jobber for den kinesiske regjeringen og gi dokumentasjon som bekrefter at de er kinesiske polititjenestemenn.

Føderale detektiver i USA mener også at flere kinesiske kriminelle organisasjoner er involvert i korttømming gjennom gavekort-svindel. Pengene brukes til å finansiere andre ulovlige forhold, slik som narkotika- og menneskehandel. Det skriver ProPublica, som har avslørt disse kriminelle gruppenes involvering i hvitvasking av narkotikasalg og den amerikanske cannabisindustri. Gavekort-svindel har stjålet hundrevis av millioner dollar fra amerikanske forbrukere.

Sov ikke på to uker

Tilbake til Young. Svindlerne fikk henne til å laste ned en app som gjorde det mulig for dem å lytte til henne døgnet rundt. Den falske offiseren som hun hadde kontakt til, viste henne en video av en fange som «tilsto» at hun var sjefen hans i svindelen. «Offiseren» fortalte henne da at politiet skulle komme om 24 timer og frakte henne til flyplassen. Den eneste måten å stanse utleveringen var å betale kausjon i to omganger. Young forklarer at hun kjempet for livet sitt, for hvis hun dro tilbake til Kina, ville hun kanskje aldri komme tilbake.

Hun kunne ikke sove på to uker, og krasjet bilen to ganger på grunn av søvnmangel. Hun sier at hun ikke drepte noen, men at hun kunne ha gjort det.

– Denne typen kriminell svindel kan drepe folk.

Det var først da datteren hennes oppdaget hva som foregikk, at Young innså at det var svindel. Hun fikk returnert pengene sine fra banken.

