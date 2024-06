Helseministeren: – Den beste helseforsikringen vi skal ha i Norge er velferdsstaten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– La det ikke være noen tvil om at ventetiden skal jo ned. Det er ikke statistikken som skal ned. Det er ventetiden som skal ned.

Det sa helseminister Jan Christian Vestre under et besøk på intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS). Senteret skal blant annet utvikle, teste og etablere nye helsetjenester, som skal kunne få ned de lange helsekøene.

For mens den gjennomsnittlige ventetiden i spesialisthelsetjenesten i 2022 var på 67 dager, tok det 6 dager ekstra før pasienten fikk hjelp året etter.

Og Ikledd grønne helseklær, hårnett og det som kan ligne matchende tresko er helseministeren klar for å ikke bare høre hva sykehuset gjør for å få ned ventetiden. Han skal få se det.

Seksjonsleder for klinisk forskning på intervensjonssenteret, Bjørn Edwin, forteller helseministeren om leverkirurgi. (Ingrid Hagaseth)

På operasjonsbordet

Helseministerens helgrønne fasade gjør at bakterier ikke spres når han vandrer gjennom den rene sonen på sykehuset og inn på en av operasjonsstuene. For midt mellom kirurger og utstyr ligger det et helt ekte menneske, med en helt ekte kreftsvulst.

Pasienten som opereres er en del av en forskningsstudie med navnet NewComet på intervensjonssenteret. Her sammenligner de svulstfjerning ved bruk av den tradisjonelle kikkhullsoperasjonen, med en metode der man stikker nåler inn i svulsten og dreper den på stedet.

Men alle kan ikke få samme behandling i en sammenligningsstudie. Så for å vite hvilken metode som skal benyttes i denne operasjonen har forskerne på forhånd trukket en lapp. Og denne gangen ble det en kikkhullsoperasjon.

Raskere hjelp

Selv om det ikke var den nye behandlingsmåten helseministeren fikk se, følger han nøye med på den store skjermen mens svulsten brennes av sakte, men sikkert.

Forskningen intervensjonssenteret bedriver mener helseministeren er et godt eksempel på fremragende forskning og utvikling.

– Dette intervensjonssenteret er jo et veldig spennende eksempel på innovasjon i offentlig sektor, forteller han.

Og ministeren er tydelig på hva intervensjonssenterets forskning betyr for den lange ventetiden.

– Det vil bety at folk får raskere hjelp. Det betyr at vi kan behandle sykdommer vi ikke har kunnet behandle før.

Helseministeren følger nøye med mens kirurgene opererer vekk en kreftsvulst hos en pasient. (Ingrid Hagaseth)

Et forpliktende samarbeid

For studiets formål er nettopp å finne en mer effektiv og mindre invaderende behandling for pasienten, som igjen skal spare helsevesenet for tid og ressurser. Og allerede kan sykehuset vise til en generell nedgang i ventetid på 10 prosent siden mai 2023, året før regjeringens ventetidsløfte ble innført.

Ventetidsløftet er et løfte regjeringen kom med 13. mai i år, og handler om å gjøre det enklere for folk å få helsehjelp. Regjeringen skal jobbe sammen med en rekke organisasjoner og de regionale helseforetakene langs tre hovedspor for å oppnå målsettingen: helsepersonell, innovasjon og samarbeid. I tillegg fikk helsesektoren 2 milliarder kroner i årets reviderte nasjonalbudsjett, som blant annet skal gå til arbeid for å få ned køene.

– Det er et forpliktende samarbeid. Alle skal bidra for å få ventetiden ned. Vi skal se en nedgang i ventetiden allerede i år, lovet Vestre i mai i år.

Fakta om regjeringens ventetidsløfte:

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene i samarbeid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

De er enige om at følgende tiltak er relevante i arbeidet med å redusere ventetider i spesialisthelsetjenestene:

Personell: Fagfolkene er den viktigste ressursen i sykehusene og er derfor også den viktigste faktoren for å redusere ventetidene. Partnerne vil støtte opp om tiltak for riktig bruk av personell og kompetanse, herunder bedre ansvar- og oppgavedeling, hensiktsmessige arbeidstidsordninger og redusert sykefravær.

Innovasjon: Digitale løsninger og innovasjoner som dokumenteres og spres, er viktige for å frigjøre arbeidstid, for samhandlingen og for pasientene.

Samarbeid: Den offentlige helsetjenesten er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og at pasientene opplever akseptable ventetider. Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan også bidra til å redusere ventetidene. Bruk av private aktører skal skje etter avtale med de regionale helseforetakene.

KILDE: Regjeringen.no

En hjerne på skjermen

Tilbake på intervensjonssenteret jobber legene aktivt med å opprettholde sin del av avtalen. For de gjør mer enn leveroperasjoner.

En hjelpende robotarm og en hjerneoperasjon står på lista over hva de ansatte ved intervensjonssenteret ønsker å vise helseministeren.

Så med grønnkledde mennesker rundt seg på alle sider blir helseministeren ført gjennom de hvite gangene som skriker sykehus og inn blant PC-skjermer hvor vi ser bilder av en hjerne. For på andre siden av et stort vindu, ligger det en annen pasient, midt i en operasjon hvor de skal fjerne en svulst i hjernen på en metode som forhåpentligvis skal spare personen for nye operasjoner og minske risikoen for tilbakefall.

Her får han høre om prosedyren, før en tidsklemme gjør at turen kjapt må gå videre.

Vi bygger et sterkere helsevesen

I et annet rom skal ministeren igjen inn på en operasjonsstue, men denne gangen uten en pågående operasjon. Her står overlege og seniorforsker Jugoslav Ivanovic, som jobber med en robot som skal effektivisere implantering av en stimulator i Parkinson-pasienter.

Grunnen til at roboten er spesiell, er at den skal klare tre pasienter på en dag, istedenfor en.

Og helseministeren får selv prøve.

– Det er effektiv behandling og utprøving av ny teknologi gjør at vi bygger fremtidens sterke offentlige helsetjeneste, mener han om senterets forskning.

Folk skal være trygge

Ny teknologi har altså muligheten til å gjøre helsekøene kortere noe det kan det virke som helseministeren er enig i. For det er en smilende og tilsynelatende fornøyd mann som vandrer ut av sykehusgarderoben, denne gangen iført en svart dress.

Tidligere har helseministeren og regjeringen fått kjeft for at ventetiden har økt, uten at det har blitt gjort noe med det.

– Vi hører ofte om det som ikke fungerer, og jeg har jo sagt at jeg er veldig bekymret for at ventetiden har økt. De må vi få ned, men du verden hvor mye bra som faktisk skjer også i vår felles helsetjeneste. Og det må vi løfte opp, sier ministeren.

At OUS hadde 1600 færre ventende i mai i år som året skjønner han at sykehusdirektøren er stolt over.

– Jeg mener fortsatt at den beste helseforsikringen vi skal ha i Norge er velferdsstaten, og da må folk være trygge på at de får hjelp av god kvalitet når de trenger det. Og da må det gå raskere fra henvisning til påbegynt helsehjelp. Og det opplever jeg nå at hele Sykehus-Norge tar tak i.

