Holder minnemarkering for 25. juni-terroren

Natt til lørdag 25. juni 2022 ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populære utesteder blant skeive i Oslo. To personer ble drept, og ni personer ble truffet av skudd. Over 20 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte. Det var den 44 år gamle Zaniar Matapour som avfyrte skuddene, han ble overmannet av vitner på stedet før han rakk å ta livet av flere, og pågrepet av politiet på stedet.

Pictures of the Week-Global-Photo Gallery People react as they lay flowers at the scene of a shooting in central Oslo, Norway, Saturday, June 25, 2022. A gunman opened fire in Oslo's night-life district early Saturday, killing two people and leaving more than 20 wounded in what Norwegian security service called an "Islamist terror act" during the capital's annual Pride festival. (AP Photo/Sergei Grits) (Sergei Grits/AP)

Tirsdag er det minnemarkering i Oslo, et arrangement som er åpent for alle å delta. Våren har vært ekstra tøff for mange fordi den har gått med til første del av rettsoppgjøret etter terroren - et krevende, men en helt nødvendig del av oppgjøret mot ideene bak terrorangrepet.

– Første og fremst var det fint at vi endelig fikk kommet oss gjennom første del av rettssaken, det har jo vært to lange år å vente på noe slikt. Det er liksom en rar situasjon å stå i over så lang tid fordi det føles som om livet er ganske uavklart. Så det var godt å komme i gang, sier Espen Evjenth, som selv fikk merke terroren i Oslo på kroppen for to år siden.

Skutt av terroristen

Espen Evjenth skutt i pannen av Zaniar Matapour. Han var førstemann ut i vitneboksen da rettssaken mot terroristen Zaniar Matapour startet i mars. Evjenth ble skutt mens han sto på dansegulvet og det er bare flaks at han overlevde. Under hele vitnemålet hans så Matapour en annen vei.

– Det var selvfølgelig en ordentlig kraftanstrengelse å komme seg gjennom det, og også veldig spesielt å sitte i rettssalen og høre på hver eneste dag. Det var følelsesmessig veldig tungt å høre på alle de nærmere som hadde sine forklaringer. Dette er så ferskt enda for de som var der, som gikk gjennom det, det var i hvert fall det vi hørte folk si i retten. Og det føltes ikke som det er to år siden på den måten. Men det er vel antakeligvis noe om at når det kommer opp igjen, når det blir så mye oppmerksomhet rundt det, slik at det aktiveres igjen, følelsene fra den dagen, sier Espen Evjenth.

Krevende og viktig

«Terrorangrepet 25. juni 2022 var et angrep på våre felles verdier samtidig som det var et målrettet angrep mot skeive. Det har hatt store konsekvenser for menneskene som var til stede under angrepet, og det har spredd frykt blant skeive, både i Oslo og resten av landet» står det på støttegruppas hjemmesider.

En årlig minnemarkering er også en viktig del av et oppgjør med terroren og tankene og holdningene bak.

– Terrorens mål er å splitte og skremme, hvordan har 25. juni-terroren påvirket det skeive miljøet?

– Vi har opplevd en belastning etter terroren, det tror jeg ikke det er feil å si. Det har litt med at det har vært vanskelig å få folk til å engasjere seg, og å ta verv. Og det har vært vanskeligere å få lov til å få gjennomføre forskjellige arrangementer. Man må liksom gjøre en sikkerhetsvurdering på helt andre måter enn tidligere. Og på enkelte steder kan det oppleves som det er blitt vanvittig mye fokus på sikkerhet. Det kan være steder og arrangementer der man egentlig skulle tro at det er en relativt avklart trusselsituasjon, men så må man gjøre ganske strenge tiltak likevel. Så det har det blitt vanskeligere å organisere ting.

Espen Evjenth er en av de som har jobbet hard for at det ikke skulle bli for mye splittelse i miljøet og han aner at det er i ferd med å bedre seg litt.

– Men det er og har vært mange diskusjoner fordi man blir minnet på tragedien om og om igjen, sier Espen Evjenth.

«Vi tror at motgiften finnes i fellesskapet. Derfor vil vi invitere deg til å markere dagen sammen med oss for å minnes de vi mistet, vise at vi står samlet mot hat og ekstremisme og til å feire livet og kjærligheten» skriver støttegruppa.

Markeringen starter med oppmøte utenfor Stortinget, tirsdag 25. juni klokken 15.45. Derfra går man ned Rosenkrantz’ gate for blomsternedleggelse utenfor Per på Hjørnet og fra klokken 17.00 vil det være appeller og musikalske innslag fra scenen som settes opp i gaten. Arrangementet avsluttes klokken 19.00.

Det vil bli appeller fra:

Lubna Jaffery – Kultur- og likestillingsminister

Anne Lindboe – Ordfører i Oslo

Thea Schjødt – Tidligere styreleder i Amnesty International

Espen Aleksander Evjenth – Styreleder for Støttegruppa 25. juni og overlevende

Skeiv Verden

Det vil bli musikalske innslag fra:

Unni Wilhelmsen

Big Daddy Karsten

Homofonien

+ en musikalsk overraskelse

Programmet fra scenen vil ledes av Marianne Gulli og Dan Bjørke. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

