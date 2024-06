Fjerner avkortningen i bostøtte for hjemmeboende tenåringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Har man hjemmeboende barn over 18, tas deres inntekt i dag med i beregningen av bostøtte. Det blir det en slutt på fra 1. oktober i år.

– Det er viktig for at elever på videregående skal kunne ta seg en jobb mens de bor hjemme uten at foreldrene mister bostøtte, sier Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

I beregningen av bostøtte nå, er månedlige inntekter som for eksempel lønn, trygd, pensjoner, etterbetalinger, feriepenger og annet med i beregningen. Kontantstøtte og barnetrygd tas ikke med i beregningen.

Boligpakke

I boligpakken regjeringspartiene og SV lanserte mandag, da de kom til enighet om revidert nasjonalbudsjett (RNB), la de fram enn boligbakke som består av tre milliarder kroner i økte utlånsrammer for Husbanken, bygging av flere studentboliger og 300 millioner til energieffektivisering. For de unge voksne er revidert godt nytt, ifølge Gåsemyr Staalesen.

– I satsingen for en bedre boligpolitikk, er unge helt sentralt. Hvordan skal flere unge oppleve trygghet i boligen de bor i og hvordan skal flere unge få mulighet til å eie egen bolig? Vi mener boligpakken er en kraftfull satsing sammen med Boligmeldingen vi la fram i våres, sier Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

– Boligpakken inneholder blant annet tre boligmilliarder, der to milliarder kroner går til Husbanklån, midler som næringa etterspør for å raskt bidra til å opprettholde aktivitet. I år har vi allerede brukt mer på dette enn både 2021 og 2022. 500 millioner kroner går til Husbanklån studentboliger, og 500 millioner kroner til startlån til førstegangsetablerere, til pilotordningen som regjeringen har varslet, sier hun.

– Å bygge flere studentboliger er viktig for studentvelferden i form av gode og forutsigbare boforhold. Samtidig vil flere studentboliger avlaste presset i det ordinære utleiemarkedet ved at det frigjøres leieboliger ut i leiemarkedet, sier hun

I RNB-enigheten ble regjeringen og SV enige om at ny husleielov skal vedtas i inneværende periode og i forbindelse med høringen av den nye loven vil det komme innspill om følgende forslag i husleieloven:

En ufravikelig oppsigelsesrett.

En rett for leieren til å forlenge en tidsbestemt leieavtale når den løper ut.

En hovedregel om at husleieavtaler ikke skal være tidsbestemte.

– Nå kan vi bygge 185 flere studentboliger i landet ut ifra årets reviderte budsjett. I tillegg ber vi på Stortinget om at regjeringen i løpet av 2024 sender på høring endrede retningslinjer for tildeling av Husbanklån til studentboliger, slik at også ideelle stiftelser er berettiget husbanklån til bygging av studentboliger, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

Hun mener at bygging av flere studentboliger vil frigjøre leiligheter til de som virkelig trenger det.

– Da vil tilbudet i leiemarkedet bli større, og være med på å dempe prisveksten, sier hun.

– Det er de unge som sliter mest på boligmarkedet, og med flere studentboliger vil flere velge dette fremfor å leie på det ordinære markedet. Det vil være med på å dempe presset på ordinære leieboliger.

29 milliarder kroner

Rammene til Husbanken på 29 milliarder kroner, var oppbrukt allerede i mai. Noe som fikk byggenæringen til å reagere.

– Vi skriver mai måned, og Husbanken er tom. Det betyr at behovet er enormt, og at regjeringen står uten effektive boligpolitiske virkemidler ut året. Løsningen er å øke Husbankens utlånsramme med minst 10 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, sa NBBLs administrerende direktør Bård Folke Fredriksen til NTB i mai.

Han fikk ikke oppfylt ønsket sitt, og fikk bare tre milliarder.

– Det er bra at de øker rammene, men de kunne gjerne økt mer, sier Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen.

– Men tre milliarder ekstra er positivt, sier han.

Bård Folke Fredriksen (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

Han er også glad for at det satses på å bygge nye studentboliger.

– Det gir bransjen muligheten til å holde aktiviteten oppe i en krevende tid, sier han.

Han er også fornøyd med at rammene til startlån økes.

– Det gjør at flere som kan håndtere et boliglån, men som ikke kan gå til foreldrebanken, eller har oppsparte midler, kan få lån. Det er vi veldig fornøyd med, sier Bård Folke Fredriksen.

