– Vi bør jobbe for å få flest mulig turister til Oslo

Slik reagerer Frps Magnus Birkelund på et forslag fra MDG om å forby cruiseskip å anløpe Oslo fra 1. januar 2025.

MDGs Sirin Stav avviser denne påstanden.

– MDG vil ha mange flere turister til Oslo, og Oslo kommer til å bli en mye mer attraktiv by å besøke dersom vi prioriterer å gjøre byen triveligere i stedet for å la cruiseskipene dominere langs fjorden, sier Stav.

– En miljøversting

MDG har i årevis vært negativ til cruiseanløpene i Oslo, noe blant annet Nettavisen har skrevet om tidligere. I 2018 siterte avisa MDGs Eivind Trædal på følgende:

– I framtida tror jeg folk kommer til å riste på hodet over at vi lot gigantiske cruisebåter blokkere noen av de flotteste områdene langs sjøen i sentrum. På tide med cruise-fritt byliv.

Før lokalvalget i fjor uttalte Sirin Stav dette til VG:

– Nå skal vi ta disse områdene tilbake fra forurensende cruiseskip. Vi skal komme i gang med å bruke disse svære områdene til badeplasser, strender, grøntområder, lekeplasser, restauranter og uteserveringer. Det handler om å gjøre byen vår grønnere og triveligere for alle som bor i og besøker byen vår.

Men MDG tapte valget og mistet byrådsmakten. Derfor er det et parti i opposisjon som nå vil fremme forslag i bystyret om et cruiseskipforbud.

MDG begrunner forslaget blant annet med at cruiseskipene «går på tungolje», tar opp verdifull plass og bidrar til «betydelig luftforurensning og klimagassutslipp».

«Selv med landstrøm og delvis batteridrift, vil næringa være en miljøversting, og det er ingen grunn til at Oslo skal støtte opp om den type klimafiendtlig turisme», påpeker MDG også.

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget til skip som ligger ved kai.

– Cruiseturistene gir inntekter og arbeidsplasser, sier Magnus Birkelund i Oslo Frp. (Annika Byrde/NTB)

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

– Beskjedent med penger

Samtidig foreslår MDG at tilretteleggingen for cruiseskip blir fjernet både på Vippetangen, Søndre Akershuskai og Revierkaia, for å prioritere det Stav tok til orde for i fjor – badeplasser, strender og så videre.

Partiet tror at «den lokale økonomien vil blomstre som en konsekvens av det», og påpeker dessuten at «cruiseturister legger igjen beskjedent med penger sett opp mot andre former for turisme.»

Byråd for kultur og næring, Høyres Anita Leirvik North, opplyser at inntil i fjor sommer, lå store cruiseskip både på Vippetangen og Søndre Akershuskai.

– Nå er kaiene her frigjort til marineskip, skoleskip, mindre besøkende skip og som ventekai for lasteskip. Disse kaiområdene har også en viktig beredskapsfunksjon for byen, påpeker North.

Dette innebærer at Revierkaia – tvers over sundet fra Operaen, er ett av to steder hvor cruiseskipene anløper i dag.

Det andre er Filipstad, men bystyret har allerede vedtatt at det ikke skal legges til rette for ny cruisekai der når området skal utvikles til boligområde for tusenvis av mennesker.

Det vedtaket har ikke Frps Magnus Birkelund noe til overs for.

– Det handler om å gjøre byen vår grønnere og triveligere, sier MDGs Sirin Stav om forslaget om å forby cruiseskip i Oslo. (Fredrik Varfjell/NTB)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Flest mulig turister

– Fremskrittspartiet ønsket ny cruisekai på Filipstad. Vi bør jobbe for å få flest mulig turister til Oslo, med mål om at de skal bli lengst mulig og bruke mest mulig penger, sier Birkelund.

– Oslo Havn forventer cirka 365.000 cruisepassasjerer i 2024. Ifølge en rapport fra Menon i 2022, hadde hver cruiseturist da et direkteforbruk på 980 kroner. Dette gir inntekter og arbeidsplasser i besøksnæringen. Fokuset vårt bør derfor være på hvordan vi kan få flere turister, ikke færre, sier Birkelund.

Frp ønsker også at cruiseskipene skal kunne fortsette å anløpe Vippetangen og Søndre Akershuskai.

– Hva tenker du om at MDG ønsker å åpne opp områdene som i dag er tilrettelagt for cruise, for befolkningen?

– FrP ønsker å legge til rette for cruiseturister i Oslo. Dette lar seg fint kombinere med gode grøntområder som er åpne for alle og restauranter og uteserveringer, svarer Birkelund.

Byråd Anita Leirvik North, påpeker at det allerede har vært en «transformasjon og byutvikling i store deler av havna».

– Det er etablert en rekke strender, badeplasser og en havnepromenade. Om MDG hadde ønsket å gå lenger, hadde de mulighet til det da de satt ved cruise-roret, sier North.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

– Unaturlig naturtype

– Jeg har stor sympati for ønsket om rekreasjonsområder, men vi må også passe på livet i Oslofjorden, fortsetter byråden.

– Naturrestaurering og miljø kan være i strid med rekreasjonsformål. Sandstrender er eksempelvis en unaturlig naturtype inne i fjorden, og ønsket om flere sandstrender for rekreasjonsformål må avveies mot målene om å regenerere liv i fjorden.

MDGs Sirin Stav blåser av denne påstanden.

– Det er helt banalt at Høyre mener at etablering av badeanlegg er mer skadelig for fjorden enn de flytende miljøbombene som cruiseskip er, sier Stav.

Samtidig peker North – i likhet med Birkelund, på den økonomiske betydningen cruiseanløpene har.

– Cruiseturister er en viktig del av inntektsgrunnlaget for enkelte næringsaktører. Ettersom Oslo i dag ikke har utfordringer knyttet til store turiststrømmer, er det heller ikke et ønske om å stenge Oslo helt for cruiseturister.

Stav, på sin side, fastholder at «cruiseturister legger igjen beskjedent med penger».

Hva så med luftforurensningen og klimagassutslippene fra cruiseskipene?

– På Revierkaia er det etablert et landstrømanlegg for cruise som nå er under inntesting. Det vil redusere lyd og utslipp fra cruiseskip som ligger til kai. Vi har også fått Enova-støtte til et midlertidig landstrømanlegg for cruiseskip på Filipstad, fram til området er ferdigutviklet, opplyser byråd Anita Leirvik North.

Oslo Frp vil ikke bare ha flest mulig turister til Oslo, men også at de blir «lengst mulig» og bruker «mest mulig penger». Vigelandsanlegget er blant de best besøkte turistattraksjonene i hovedstaden. (Berit Roald/NTB)

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

– En dårlig idé

Arbeiderpartiet var med på å styre Oslo sammen med MDG fram til i fjor høst. Men MDGs forslag om stanse cruiseanløpene blir møtt med en kald skulder av den tidligere samarbeidspartneren.

– Totalforbud mot cruiseanløp i Oslo er en dårlig idé, sier Aps Abdullah Alsabeehg.

– Da mister vi muligheten til å omstille en næring i en mer miljøvennlig retning. Gjennom å investere i landstrøm og stille krav til cruisetrafikken sammen med andre kommuner, sikrer vi i dag et grønt skifte i næringen, fortsetter han.

SV, som også satt i byråd sammen med MDG, er derimot «helt på linje» med sin tidligere samarbeidspartner.

– Vi har programfestet at Oslo skal være fritt for cruiseskip fra 2025, sier SVs Ola Wolff Elvevold.

– Cruiseskip er en klima- og miljøbombe og bidrar i svært liten grad til turistnæringen i Oslo. Cruiseturister legger ikke igjen penger på overnatting og mat, og drar heller tilbake for å spise middag på skipet mens dieselaggregatet går for fullt, utdyper han.

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

– Bærekraftig alternativ

Men verken Venstre – som nå styrer Oslo sammen med Høyre, KrF eller Rødt er enig med SV i at dette tilsier et forbud mot cruiseskip fra neste år.

– Med moderne miljøteknologi har cruiseturisme potensial til å bli et bærekraftig alternativ til å reise med fly. Det fordrer at Oslo kommune stiller krav til rederiene og cruiseselskapene som kommer inn til Oslo, om at de bruker moderne miljøteknologi og at vi legger til rette for landstrømanlegg, sier Venstres Anna Dåsnes.

– Jeg er opptatt av at cruisenæringen må bli grønnere og mer bærekraftig. Her er blant annet innføringen av landstrøm på kaiene et viktig steg på veien for å hindre unødvendige utslipp, sier KrFs Øyvind Håbrekke.

– Samtidig må vi også anerkjenne de positive ringvirkningene cruisetrafikken har for turistbyen Oslo, tilføyer han.

– Monsterskipene tar mye plass i bybildet – på bekostning av både lokalbefolkningen og andre turister, konstaterer Rødt Siavash Mobasheri.

– Rødt ønsker derfor at Oslo ikke skal ta imot cruisetrafikk.

Det betyr likevel ikke at partiet vil ha et totalforbud nå.

– Så lenge det ikke er politisk vilje til å stoppe cruiseturisme, ønsker Rødt å begrense den, og stille strenge krav til denne trafikken, sier Mobasheri.

Han nevner innføringen av en cruisepassasjeravgift i Oslo, som ett eksempel på hva som kan være ett aktuelt krav, og at store skip i Oslo skal koble seg til landstrømanlegg som et annet.

MDG og SV utgjør bare et lite mindretall av Oslo bystyre. Partiene har til sammen 12 av de 59 representantene i bystyret.

---

Cruisetrafikken i Oslo

I år vil 147 cruiseskip med plass til totalt om lag 335.000 passasjerer legge til kai i Oslo, enten ved Revierkaia eller på Filipstad, viser en oversikt fra Oslo Havn.

Flere av cruiseskipene som allerede har vært i Oslo i år, tilhører rederier med hovedkvarter i USA.

Andre eies av rederier i Tyskland, Sveits eller Frankrike.

Atter andre av cruiseskipene som har vært i Oslo, er norskeide. Hurtigruten, for eksempel, hadde fire anløp i løpet av årets fem første måneder.

Noen av cruiseskipene ruver virkelig i terrenget når de kommer inn fjorden. Aidanova, tilhørende det tyske rederiet Aida, har allerede vært flere ganger i Oslo i år. Dette cruiseskipet rommer hele 6.654 passasjerer, og er hele 338 meter langt.

Til sammenligning skal en fotballbane være mellom 90 og 120 meter lang, ifølge Norges Fotballforbund.

---

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)