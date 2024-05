Mobiliserer for kamerajakt på arter

– Jeg fotograferte den da jeg luftet bikkja i morges, hjemme i Lommedalen, forteller Zakariassen.

– Og i går fotograferte jeg en praktkrepsedderkopp på husveggen, fortsetter han.

Nå oppfordres alle til å gjøre som Zakariassen og bli med i «Den store artsjakten» førstkommende lørdag.

Nasjonal artsdugnad

Den store artsjakten omtales som «en årlig nasjonal dugnad for artsmangfoldet», og blir arrangert for niende gang i år. I 24 timer, fra midnatt fredag til midnatt lørdag oppfordres folk til å fotografere arter og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner.no.

– Kunnskap om hvor artene lever er svært verdifull informasjon for både forskere, forvaltningen og oss alle. Når vi vet hvor artene lever, kan vi ta vare på dem, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Sabima er arrangør av Den store artsjakten sammen med Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Biologforening og BirdLife Norge.

Steel er selv en ivrig artskartlegger, i likhet med Rune Zakariassen og mange andre. Han forventer stor oppslutning om årets artsjakt.

– Da kommer det til å være hundrevis av frivillige artskartleggere ute i norsk natur for å finne, artsbestemme og registrere planter, dyr og sopp, sier han.

Organiserte turer for å finne arter, blir gjennomført både i Porsanger, Vefsn, Malvik, Ålesund, Stavanger, Arendal, Gjemnes, Eiker, Holmestrand, Larvik, Tønsberg, Nesodden, Ås og Fredrikstad, ifølge en pressemelding fra Sabima.

Godt over 600 ulike edderkopparter lever naturlig i Norge, ifølge Wikipedia. Dette er praktkrepsedderkoppen som nylig fant det for godt å spasere over husveggen hjemme hos Rune Zakariassen. (Foto: Rune Zakariassen)

– Bare en brøkdel

Rune Zakariassen har vært en ivrig artskartlegger helt siden 2010.

– Det begynte som en interesse for artsmangfoldet. Jeg har lenge vært interessert i fugler, men så fant jeg ut at jeg ikke ville begrense meg til det, forteller han.

– Hvorfor registrerer du artene du fotograferer i Artsobservasjoner.no?

– Primært for å dokumentere funnene. Mange arter er snarlike, og det er viktig for kunnskapen vår om landets flora og fauna å registrere hvor de ulike artene holder til og hvordan utbredelsen endrer seg over tid, svarer Zakariassen.

– Foto av 4.836 arter høres voldsomt ut. Hvordan har du gått fram for å finne dem?

– 4.836 arter utgjør bare en brøkdel av naturmangfoldet i Norge, påpeker Zakariassen.

– Årstidene avgjør hva jeg har fokus på når jeg går ut i naturen med alle sanser åpne. Om våren er det mange trekkende fugler, om sommeren insekter og sommerfugler, om høsten mye sopp, og om vinteren ser jeg gjerne etter ulike moser og lav.

– Samtidig er det viktig å begrense seg. Hvis jeg er usikker på hvilken art det er snakk om, registrerer jeg den med et spørsmålstegn etter i Artsobservasjoner.no, registrerer den kun på slektsnavn eller rett og slett bare lar være å registrere den. Det er jo også mange arter som mangler norske navn, og bare har latinske navn. Det er viktig å være sikker før du registrerer en art et bestemt sted.

Fant «nye» arter

– Har du funnet arter som ingen andre har funnet før deg i Norge?

– To ganger – sammen med andre. Det å finne en ny art for Norge er et «kick». Men da trenger du ofte hjelp fra kyndig hold – fra eksperter, for å komme fram til en sikker bestemmelse av funnet. Det er kutyme at bestemmer krediteres ved registreringen av funnet, svarer Zakariassen.

Sjøanemonen Diadumene lineata fant Zakariassen da han var på badetur på Bygdøy sammen med sin kone. Den ble artsbestemt av Benedikte Szanday.

Soppen Glonium stellatum fant Zakariassen sammen med Øystein Røsok. Den ble artsbestemt av Edvin W. Johannesen.

– Reiser du mye rundt for å finne arter du ikke har fotografert før?

– Jeg reiser for å oppleve naturen, sammen med familie og venner, og har derfor fotografert arter i hele landet. Det er karakterarter per lokalitet. En art som er sjelden ett sted, kan være utbredt et annet. Finnmark er mitt favorittsted for å fotografere spennende fugler.

– Hva slags utstyr bruker du?

– Jeg har et kamera med et teleobjektiv med 600 millimeter for å fotografere fugler, og et makroobjektiv for å fotografere slikt som insekter og små sopper.

– Er det mulig å bruke mobiltelefon til dette?

– Mobilen funker overraskende bra for mellomstore arter, svarer Zakariassen.

Dette er sjøanemoneen Diadumene lineata, som Rune Zakariassen var først til å finne her i Norge. (Foto: Rune Zakariassen)

– Grasrotforskning

Sabima anbefaler folk til å gå fram på følgende måte for å bli med på Den store artsjakten:

Gå ut, finn planter, dyr og sopp og finn ut hvilken art det er. Her er artsorakelet ofte til svært god hjelp, og denne siden: Spør en ekspert.

Bruk mobil.artsobservasjoner.no for enkelt å registrere sikre artsfunn. For å kunne gjøre det må du registrere deg som bruker der, vite artsnavnet, nøyaktig sted og tidspunkt for stedet arten ble funnet, og gjerne kunne angi noen trekk ved naturen der du fant arten. Ta bilder av arten.

Alle funn som skal telle med i Den store artsjakten i år, må være funnet 1. juni og registrert innen utgangen av 4. juni.

Resultatene oppsummeres og publiseres senere på sabima.no.

Artsobservasjoner.no utvikles og drives av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Sabima og de andre organisasjonene nevnt tidligere i denne saken.

«Dette er grasrotforskning – eller «citizen science» (også kjent som folkeforskning, journ. anmrk.), på sitt beste, skriver Artsdatabanken.

«Artsobservasjoner er et viktig verktøy for både profesjonell og ideell registreringsaktivitet, og en unik kilde til kunnskap. Dataene brukes blant annet av forskere og forvaltning i Norge, og bidrar til å se trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet».

Artsdatabanken opplyser også at dataene om artene deles internasjonalt.

Godt over 20.000 personer har så langt rapportert om funn av ulike arter til Artsobservasjoner.no.

