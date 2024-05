SV: Barnetrygden skal gå til barna, ikke til å nedbetale gjeld

I budsjettforliket for 2022 mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene var det enighet om at regjeringen skal fremme lovforslag om at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk stønad. Det er nå innført.

– Det er absurd at barnetrygden ikke går uavkortet til barna. Det er ikke de som har satt seg i gjeld, og det er på ingen måte barna som skal ta ansvar for foreldrenes feil, sier stortingsrepresentant og medlem i familie- og kulturkomiteen, Kathy Lie til Dagsavisen.

Men er du innunder statens gjeldsordning, regnes barnetrygden med som inntekt. Dette vil SV ha en slutt på.

Opp for Stortinget

I mars foreslo regjeringen å endre «Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner» (gjeldsordningsloven). De ønsker å gjøre det lettere å få hjelp til å betale gjeld.

Forslaget skal opp for stortinget før sommeren.

Stortingsrepresentant Kathy Lie (SV). (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Gjeldsordningen er en statlig tilbakebetalingsordning for folk med alvorlige gjeldsproblem til å få kontroll med den, og er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelda i en avgrensa periode, som regel fem år, mot å få slette rettsgjelda.

Det er absurd at barnetrygden ikke går uavkortet til barna. — Kathy Lie (SV), stortingsrepresentant

Når man får innvilget offentlig gjeldsordning gjøres det en beregning av hvor mye man må ha som minimum å leve for. Dette kalles livsoppholdssatser og fastsettes etter familiens størrelse og inntekt hvor barnetrygden regnes med som inntekt.

I Norge er det rundt 10.000 personer som har er underlagt offentlig gjeldsordning. Et tall som har ligget stabilt de siste fem årene.

Ved utgangen av 2022 var antallet 10.558 personer, omtrent like mange som i 2018, men nærmere tusen personer flere enn i 2020. Menn er overrepresentert blant personer under gjeldsordning, og har gjennom perioden utgjort omtrent 60 prosent av denne gruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå. (SSB)

Noe som også kjennetegner personer under gjeldsordning, er at det er svært mange som mottar uføretrygd. I 2022 var i alt 38 prosent av alle personer under gjeldsordning uføretrygdede, mot ni prosent i befolkningen generelt.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Fremmer forslag

SV fremmer nå to forslag for stortinget, som skal debatteres i stortinget 11. juni.

Stortinget ber regjeringen sikre at barnetrygden unntas fra beregning av livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningsprosessen, uten at det fører til reduserte satser for barnetilleggene i ordningen.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en egen sak som sikrer at barns beste tas inn som et grunnleggende premiss i formålsparagrafen til gjeldsordningsloven. Stortinget ber regjeringen gjøre en gjennomgang av hvilke lover det er naturlig å legge som en del av formålet, som for eksempel sosialtjenesteloven, og komme tilbake til Stortinget med egen sak.

·– Barnetrygden dekker bare en brøkdel av den reelle kostnaden ved å ha barn. At det kompenseres noe ved utgiften til å ha barn i livsoppholdssatsen i dag er ingen grunn til at man kan regne barnetrygden som inntekt, sier Kathy Lie.

– Det er åpenbart at barns beste må ligge til grunn når vi hjelper foreldre. Ved å ta det inn i formålsparagrafen gir vi en helt annen mulighet til å sikre barna, avslutter SV-representanten.

---

Gjeldsordning

Gjeldsordning er en ordning for privatpersoner som sliter med å betjene gjeld, og ikke får til en frivillig avtale med sine kreditorer.

Man kan da enten søke namsmannen om hjelp til å inngå avtale med kreditorene, eller bli satt under tvungen gjeldsordning etter rettslig avgjørelse. Når man er under gjeldsordning, vil namsmannen sette opp et budsjett som skal dekke rimelige levekostnader, mens overskytende inntekt skal gå til å betale ned på gjeld.

En gjeldsordning varer i typisk 5 år, og etter at man er ferdig med ordningen, slettes resterende gjeld.

Kilde: SSB

---

Les også: Ap: Vil hindre at fattigdom går i arv

Les også: Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner