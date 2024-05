– Hele pisk-mentaliteten til Ap virker mot sin hensikt

– Når Ap og Høyre er blitt kliss like, trengs det en grønn velferdsreform, sier MDGs partileder Arild Hermstad.

Hermstad mener at Arbeiderpartiet har abdisert fra velferdspolitikken, og at dagens velferdspolitikk blir drevet av ut fra kalkulatoren, og ikke ut ifra folks premisser.

– Dagens velferdsstat prioriterer de som har arbeidstilknytning, mens resten havner under fattigdomsgrensa. Dermed tas det ikke hensyn til den enkeltes utfordringer, sier han til Dagsavisen.

Nå vil MDG jobbe for en grønn velferdsreform mot valget i 2025.

Velferdsreform

Da helseminister Jan Christian Vestre og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) uttalte seg til Dagbladet, sa de at det å få flere psykisk syke ungdom i jobb ville bedre helsen deres. Blant annet snakket de om at arbeid skal gi mestring, tilhørighet, fellesskap og mening.

Ved å gjøre dette, påfører regjeringen psykisk syk ungdom mer press om å gå ut i jobb, istedenfor å ta tak i årsaken til at de blir syke, som blant annet er stress, mener Hermstad.

Nå har MDG lansert en velferdsreform som de mener vil få flere ut i jobb og minske antall sykmeldinger.

Dette er MDGs grønne velferdsreform:

Utrede en nasjonal, garantert minsteinntekt som erstatter sosialhjelpen.

Gjøre det enklere for uføre å kunne jobbe i kortere og midlertidige perioder, uten at de skal trekkes i lønn.

Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Innføre forsøksordninger med 30-timersuke i offentlig sektor

Samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden

Innføre «hentefri» for småbarnsforeldre med barn opp til 6 år.

Gi selvstendig næringsdrivende, som frilansere, gründere og studenter som har avsluttet studiene rett på dagpenger.

Innføre skjermfri skole, forbud mot kroppsreklame, en ny skole- og boligpolitikk som tar bedre hensyn til de unge.

– Pisk-mentalitet

MDGs forslag for reform innebærer å erstatte mistenkeliggjøring med tillit og å senke kravene i arbeidslivet, sier Hermstad.

– Det vil kunne gjøre at flere kan være i jobb, få ned kostnadene vi bruker på sykmeldinger, og frigjøre ressurser hos NAV. Aktivitetsplikten gjør i mange tilfeller det mindre attraktivt for arbeidsgivere å ansette folk, mener MDG-lederen og fortsetter:

– Så hele pisk-mentaliteten til Ap, Frp og Høyre virker mot sin hensikt.

Hermstad mener videre det er snevert av regjeringen å bare si at folk må jobbe mer.

– Det jeg mener med å si at Ap er blitt lik høyresiden, er at de tror at det å være i arbeid løser alle problemer. Vi må se helhetlig på dette. Det å være i full jobb passer ikke for alle, og det er ikke alle som har kapasitet til det. Så at alle skal i arbeid, er en feilslått politikk, sier Hermstad.

– Folk må møtes med tillit, noe Brenna burde skjønne, sier han.

Vil ha et rausere system

MDG-leder Hermstad vil at det skal være attraktivt å arbeide, enten man jobber fulltid eller ikke, og viser til forslaget deres om «henterfri». Under landsmøtet til MDG i mai vedtok partiet å gå inn for å gi småbarnsforeldre med barn i barnehagealder rett til å gå ned til 90 prosent stilling for å hente barna sine, men fortsatt med full lønn.

– En annen ting er at vi bruker mye penger på sykmeldinger. Årlig snakker vi om 75 milliarder kroner, og den summen er økende. Med et mer inkluderende arbeidsliv og mindre press og stress, vil antall sykmeldinger gå ned, sier Hermstad.

Han vil også ha et Nav-system som er mer på brukernes side.

– I dag har vi et Nav-system som møter folk med altfor mange krav, og som fratar folk verdigheten. Vi trenger et rausere og mer tillitsbasert system, sier Arild Hermstad.

– Tøv

2. nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap), svarer på kritikken fra Hermstad på vegne av Tonje Brenna.

– Vi arbeider hver eneste dag for et godt arbeidsliv i Norge. I en ekstra tøff tid for norsk økonomi, har vi strammet inn på den offentlige pengebruken for å få renta og prisene ned. Vi har fjernet karensåret, vi har sørget for at flere får billigere tannlege, vi har innført gratis SFO for flere, vi har halvert barnehageprisene, vi har innført feriepenger på dagpenger, og vi har innført gratis ferie mange steder. Er det å ha abdisert i velferdspolitikken, så vet ikke jeg, sier Skjæran.

– Gjennom urolige tider har Arbeiderpartiet skapt trygghet og tro på fremtiden. Vi lever av hverandres arbeid, og vi ruller ut flere velferdsreformer. Det virker som at Hermstad synes at det er smertefullt å gå på arbeid. Tvert imot, det er sunt og givende å gå på arbeid, sier Skjæran.

Gjennom urolige tider har Arbeiderpartiet skapt trygghet og tro på fremtiden. — Bjørnar Skjæran, Ap

– Arild Hermstad mener at velferdspolitikken blir drevet av ut fra kalkulatoren, og ikke ut ifra folks premisser?

– Det er tøv. Vi klarer i krevende tider å utvikle velferdsstaten videre, sier Skjæran.

– Videre så mener han at Ap har blitt lik høyresiden i velferdspolitikken?

– Det er et hav av forskjeller, og vi har brukt mye ressurser på å rydde opp etter den forrige regjeringen som fjernet mange velferdsgoder, sier Ap-representanten.

