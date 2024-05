Høyre støtter Unio og Akademikerne: Lover to tariffavtaler i staten

Stortingsrepresentant Anna Molberg var klar og tydelig på direkten i «Politisk kvarter» på NRK mandag morgen, og gjentar det samme overfor FriFagbevegelse:

– Regjeringen går tilbake til en tariffavtale i staten kun for å tilfredsstille LO. Ingen ting annet. Hvis vi kommer i regjering igjen, vil vi gjøre om på det og sørge for to tariffavtaler i staten, sier Anna Molberg til FriFagbevegelse.

– Når regjeringen vil tvinge Akademikerne og Unio på kun én tariffavtale administrert av LO, er det helt klart politisk begrunnet. Akademikerne og Unio blir fratatt en avtale de er fornøyd med, som Solberg-regjeringen åpnet for i 2016. Det regjeringen gjør nå, og på mange andre områder, er å sentrere mer makt rundt Youngstorget, mener Anna Molberg.

Favoriserer LO

Første nestleder i Høyre, Henrik Asheim, og Anna Molberg, mener altså at Ap/Sp-regjeringen favoriserer LO og mener det truer trepartssamarbeidet, som ifølge de to i realiteten blir et topartssamarbeid.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) er helt uenig i det.

– Vi er opptatt av lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvor du er organisert, sier hun til NRK.

I tillegg har avtalen som ifølge Høyre og Venstre favoriserer LO, ikke falt i god jord i hele LO-familien. NTL – den største fagforeningen i LO Stat – stemte nemlig nei til avtalen under meklingen.

Skylder på regjeringen

Selv om det er intern strid i LO-familien om statsoppgjøret, står Anna Molberg på at det er regjeringen som politiserer lønnsoppgjøret.

At det er enighet internt i LO, har ingen ting med dette å gjøre, mener hun.

– Det er en helt annen del av det. Unio og Akademikerne er lønnstapere hvis det kun skal forhandles sentralt, og er frustrert over at LO aldri har vært opptatt av deres interesser. Derfor vil Akademikerne og Unio ha egen avtale, sier Molberg.

– Det heter seg at politikere ikke skal blande seg inn i tariffoppgjørene?

– Det er heller ikke noe vi vanligvis gjør. Det er regjeringen som har valgt å gjøre dette politisk, ved å gjøre akkurat som LO ønsket da de gjorde likelydende hovedtariffavtaler til en sak i Stortinget. Derfor er det velbegrunnet å gjøre det nettopp nå. Dette er spørsmål om en maktfordeling mellom foreningene. Vi reagerer på at LO skal ha så mye makt. Det mener vi er legitime hensyn, sier Anna Molberg.

LO reagerer sterkt

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, reagerer sterkt på Høyres inngripen i tariffoppgjøret.

Steinar Krogstad, nestleder i LO. Her fra februar i år. (Terje Pedersen/NTB)

– Her er tydeligvis definisjonen på politikk at det dagens regjering gjør er politikk, mens det den borgerlige regjeringen gjorde, ikke var politikk. Men innblanding for å endre tariffavtalen i staten skjedde faktisk under Solberg, påpeker han.

Og presiserer:

– Her snakker vi altså ikke om å gå tilbake til den gamle, men til en avtale mye mer lik den avalen som Unio og Akademikerne faktisk hadde.

– Lønnstabellen er borte. 75 prosent skal skje lokalt. Det er langt unna at alt skal forhandles sentralt. En avtale som den største på LO-siden, NTL, sa nei til. Så blir det streik i Unio og Akademikerne. Det kan dermed bli en helt spesiell situasjon med to streiker samtidig, men med helt ulike mål hvis LO Stat også sier nei i uravstemningen, legger han til.

Ikke opplevd før

Krogstad har i et langt liv som fagforeningsmann aldri opplevd at to politiske partier, Høyre og Venstre, så tydelig har blandet seg inn i forhandlinger om tariff.

– Jeg har vært med noen år, uten at jeg kan absolutt all historikk. Men jeg tror ingen politikere så aktivt har støttet en streik før, sier Steinar Krogstad.

– Ikke bare støtter de streiken, men de sier også at de skal reversere dette hvis de kommer i regjering igjen. Her mener jeg vi ser en jakt på velgere i et tariffoppgjør vi aldri før har sett maken til, legger han til.

