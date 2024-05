Høyre-byrådet i Oslo kjøper fire nye barnehager

Tidligere i vår vedtok byrådet i Oslo å kjøpe Gregers kvartal barnehage av USBL og Eiendomsplan for 80 millioner kroner. Nå har de vedtatt å kjøpe fire nye barnehager, som i høst og neste høst kan ta i mot de første barna.

I 2016 innførte det rødgrønne byrådet forbud mot etablering av private barnehager i Oslo. Da det nye blågrønne byrådet tok over i oktober i fjor, sørget de for at det igjen blir tillatt å etablere private barnehager.

– Jeg registrerer at noen hevder at barnehagene er blitt forsinket på grunn av at byrådet ønsker at de skal driftes privat, men det er ikke riktig. Byrådet ønsker å legge til rette for private driftere, men disse barnehagene har kommet langt i prosessen og det jobbes altså nå med å forberede sak til bystyret for kjøp, sa byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen i februar.

I februar skrev Dagsavisen at det ulmet blant foreldre i bydelen, som var opprørt over at to nærmest nye barnehager stod ferdig i bydelen, men at de ikke kunne søkes på i påvente av hva slags driftsform byrådet ville gå for.

Nå er det løsninger i sikte.

Plass der de bor

Etter flere år med stor boligutbygging på Løren og Ensjø er det et behov for ytterligere barnehagekapasitet i dette området i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo.

– Byrådet ønsker at flere skal få barnehageplass nær der de bor, og jeg er veldig glad for at vi i høst får etablert flere barnehageplasser på Løren. Foreldre ønsker seg barnehageplass i nærheten og nå kan mange familier glede seg til at om kort tid åpner nye Gregers kvartal barnehage midt i hjertet av Løren, sa utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen i april.

Prosessen videre er at byrådet legger opp til at Finansutvalget får behandle alle disse fire barnehagene på førstkommende møte den 30. mai, før de sendes til vedtak i bystyret enten på møtet 13. eller 19. juni.

– Hvilket det blir avhenger av hva forretningsutvalget velger å legge opp til av agendaer på disse to møtene. Men det bør vedtas før sommeren for å holde planlagt fremdrift, sier Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen nå.

Fire seksjoner

Nå vil byrådet kjøpe barnehageseksjoner i Malerhaugveien 28, Gladengveien 7, Sigurd Hoels vei 2-40 og Børsteveien 35. Alle på Ensjø og Løren.

Foreldrene kommer først, og derfor har vi nå valgt å kjøpe fire barnehager midt i hjertet av Løren og Ensjø som vil åpne i høst og neste høst i tillegg til den nye barnehagen i Gregers Kvartal. — Julie Remen Midtgarden (H), utdanningsbyråd

– Foreldrene kommer først, og derfor har vi nå valgt å kjøpe fire barnehager midt i hjertet av Løren og Ensjø som vil åpne i høst og neste høst i tillegg til den nye barnehagen i Gregers Kvartal som allerede er kjent. Totalt gir dette 20 nye og sårt trengte avdelinger til dette området. Det handler om å ta i bruk alle gode krefter på en mest mulig effektiv måte, og være pragmatiske på vegne av familiene som sårt trenger disse plassene, i motsetning til forrige byråd som lukket døren for private aktører, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Hun får støtte av byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H).

Det kommer en videre vekst av barn i disse to områdene av byen de neste ti årene, og nå sikrer vi betraktelig styrking av barnehagekapasiteten i området. S — Anita Leirvik North (H), byråd for kultur og næring

– Det kommer en videre vekst av barn i disse to områdene av byen de neste ti årene, og nå sikrer vi betraktelig styrking av barnehagekapasiteten i området. Som utbygger skal Oslo kommune være en forutsigbar samarbeidspartner og tilrettelegger og jeg har derfor vært opptatt av å både følge opp de forhandlingene kommunen har forpliktet seg til, og være tydelige på hva vår fremtidige politikk på området er sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North til Dagsavisen.

– Det er viktig for byens befolkning at vi skaper levende og gode nærmiljøer med tilbud av høy kvalitet for både barn og voksne, og da er et av viktigste tilbudene nettopp et tilstrekkelig barnehage- og skoletilbud. Dette jobber kommunen kontinuerlig med å videreutvikle til det beste for byen, sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

---

Barnehagebehovet i Bydel Gamle Oslo

Om behovet på Løren:

Ca 830 barnehageplasser (SBE) i Lørenområdet, ca 1100 barn (regnet som storbarnekvivalenter) i området.

I tillegg må en midlertidig barnehage (paviljong på 5.avd) avvikles.

Ca 91 prosent barnehagedeltakelse pt (2023).

Det er fremskrevet en vekst i 1-5 åringer i delbydelen de neste ti årene

Om behovet i Ensjø:

Ca 690 barnehageplasser (SBE) i Ensjøområdet, ca 932 barn (regnet som storebarnsekvivalenter) i området

Ca 88 prosent barnehagedeltakelse pt (2023)

Det er også fremskrevet en vekst i 1-5-åringer i delbydelen de neste ti årene

Barnehager dette gjelder:

Barnehage i Malerhaugveien 28

Lokasjon: Gamle Oslo, Ensjø

Pris for barnehageseksjonen: 26,5 mill.kroner for kjøpet av råbygg, og 92,4 mill.kroner i prosjektramme

Tilgjengelig for å ta inn barn fra: høst 2025

Kjøpt av: M28 Barnehage AS

Antall avdelinger: 4, 72 storbarnekvivalenter

Type: Råbygg, må innredes, 703 m2 BRA, og 1038 m2 uteareal

Barnehage i Gladengveien 7 (Locus barnehage)

Lokasjon: Gamle Oslo, Ensjø

Pris for barnehageseksjonen: 36 mill.kroner for kjøpet av råbygg, og 99,3 mill.kroneri prosjektramme.

Tilgjengelig for å ta inn barn fra: høst 2025

Kjøpt av: Gladengen Bolig AS

Antall avdelinger: 4, 72 storbarnekvivalenter

Type: Råbygg, må innredes, 644 m2 BRA, og 1205 m2 uteareal

Barnehage i Børsteveien 35 (Løren Botaniske)

Lokasjon: Gamle Oslo, Løren

Pris for barnehageseksjonen: 97,8 mill.kroner

Tilgjengelig for å ta inn barn fra: høst 2024

Kjøpt av: Lørenvangen Utvikling AS

Antall avdelinger: 4, 72 storbarnekvivalenter

Type: Nøkkelferdig, 830,1 m2 BRA, uteområde 1724,5 m2

Barnehage i Sigurd Hoels vei 2-40/Ensjøveien 10-12 (Normannsløkka barnehage /Lumanders)

Lokasjon: Gamle Oslo, Ensjø

Pris for barnehageseksjonen: 95,65 mill.kroner

Tilgjengelig for å ta inn barn fra: høst 2024

Kjøpt av: OBOS Nye Hjem AS

Antall avdelinger: 4, 72 storbarnekvivalenter

Type: Nøkkelferdig, 737 m2 BRA, uteområde 1295 m2

KIlde: Oslo kommune

---

