Hansy Petra – «verdensdivaen» på Dovrehallen i Oslo

Hansy Petra het opprinnelig Sibilla Johanne Marie Schmitz. Hun kom fra en musikalsk familie, og vokste opp i Köln i Tyskland, hvor faren hennes underviste ved musikkonservatoriet. Faren syntes ikke noe om at hun drømte om å opptre. Hun spøkte med at hun hadde måttet få foreldrene «kloroformerad til å gi mig tillatelse.»

I begynnelsen fikk hun det ikke helt som hun ville. Hun hadde drømt om en dypt utringa scenekjole som «gnistrer og knistrer», men for å tekkes foreldrene måtte hun nøye seg med noe langt langt mer propert.

Hun likte best å synge «Det som er sånn … på kanten.»

Sceneteppet ved Dovrehallen. (Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket.)

Artist

Fra 1910-tallet ble disse sangene som var litt «på kanten» framført i Norden. Hun opptrådte i Sverige og Danmark før hun kom til Norge. I 1915 omtalte en norsk avis henne som en «Verdensdiva» som snart burde komme til Norge.

Det skjedde senere samme år. Per Krohg så henne opptre ved Svarta Katten i Stockholm, og ble enormt begeistra. Så snart han var tilbake i Norge fikk han Bokken Lasson til å invitere henne. I 1915 innleda hun Chat Noirs høstsesong sammen med blant andre Lalla Carlsen. Etter dette opptrådte hun jevnlig i Kristiania, blant annet ved Den Røde Lygte i Tivoli, ved Theatre Moderne og Casino.

Bokken Lasson beskrev henne som «en kunstnerinne av dimensjoner».

«En oplevet forståelse, et klokt innblikk i menneskelivets mørke sjakter og smertelige lidenskaper. Men også et ubeskrivelig underfundig og overlegent humor, når hun avslørte komikken i erotiske situasjoner eller snerpet hykleri – tørt, resiterende og med et nesten kynisk smil som visste alt, forstod alt og bar over med alt.»

Hansy Petra med en gøyal hatt, ca 1910. (Musik- och teaterbiblioteket, Glasnegativsamlingen/via Wikimedia commons)

Under første verdenskrig opptrådte hun for det meste i København. Her møtte hun sin framtidige ektemann, dirigenten Holger Nilsen. Han hadde mange jern i ilden, og dirigerte blant annet orkestrene ved Tivoli og Edderkoppen. De gifta seg i 1919, men bodde og arbeida i hvert sitt land.

Dovrehallen

Men det er fra tida ved Dovrehallen Hansy Petra er mest kjent for i ettertid. Midt på 1920-tallet la hun opp som artist. Etter en amerikareise i 1923 kom hun tilbake til et Kristiania som var forandra. De fleste kabaret-teatrene hadde lagt ned, og den sjangeren hun var spesialist på, hadde gått av moten.

1925 begynte hun som instruktør ved serveringsstedet og revyteateret Dovrehallen i Storgata. Etter hvert ble hun også kunstnerisk leder. Hun hadde et skarpt øye for unge talenter, og mange som senere ble kjent begynte sin karriere hos henne.

Hansy Petra med hatt, ca 1910. (Musik- och teaterbiblioteket, Glasnegativsamlingen)

Både i rollen som kunstner og direktør omtales hun med og stor respekt. Hun beskrives gjerne som på grensa til fryktinngytende, som en «enorm matrone med monokkel og stemme lik en mann».

Aud Schønemann, som ofte var i Dovrehallen fordi mora hennes var danser der, fortalte at de ansatte hadde en «inngrodd respekt» for Hansy Petra. «Når hennes dvelende cellostemme befalte, gjorde man best i å følge den tyske damens anvisninger.» Men som en kontrast, opplevde Aud Schønemann også å bli påspandert kake og kakao av henne. Oda Fjeldstad beskrev Hansy Petra som «veldig snill, men streng … hun var så streng at vi ble nervøse av det, men så gikk det over igjen».

Hansy Petra, ca 1920. (Musik- och teaterbiblioteket, Glasnegativsamlingen via Wikimedia commons)

Krigen og brannen

Fortellingene om Dovrehallen og krigen er ganske sprikende. Flere steder står det at programmet ved Dovrehallen irriterte tyskerne.

Den tyske obersten Hans Wilhelm Scheidt, som hadde en rolle da Norge først ble invadert i 1940, fortalte derimot at Hansy Petra var en av hans agenter, og at hun ga informasjon om hva arbeiderpartipolitikere som hadde vært på Dovrehallen hadde snakka om.

I 1941 brant Dovrehallen ned, og etter krigen flytta Hansy Petra til Danmark og mannen hun hadde vært gift med i over 20 år. Senere reiste hun til Tyskland, hvor hun døde i 1968.

