Tinder-daten endte med blodige sår og raserianfall i politibilen

BERGEN (Dagsavisen): Det lå an til å bli en romantisk kveld for kvinnen og den 35-årige bergenseren da de to avtalte på Tinder å møtes hjemme hos ham i fjor vinter. De to skulle drikke litt alkohol og hygge seg, går det fram av en dom fra Hordaland tingrett.

Ting lovet godt da han flyttet seg nærmere kvinnen i sofaen for å fortelle henne noe. Men det var ikke komplimenter han hadde på hjertet, snarere tvert imot. I stedet kom 35-åringen med en drapstrussel:

«Nærmer du deg datteren min så dreper jeg deg».

«Jeg skal vise deg»

Etter dette ville kvinnen avslutte daten og gå, noe mannen protesterte på. Mens hun gikk ut av leiligheten, fulgte han etter og ba henne komme tilbake, så de kunne snakke ut om problemet. Det var hun ikke interessert i og fortsatte å gå mot parkeringsplassen. 35-åringen forsøkte å sperre veien for henne, uten å lykkes. Til slutt tok han tak i henne og tvang henne ned på kne, ifølge dommen.

«Hva feiler det deg?» spurte kvinnen sjokkert og irritert.

«Jeg skal vise deg hva som feiler meg» svarte han, før han grep tak i håret hennes og slepte henne bortover bakken.

Full av skrubbsår etter den røffe behandlingen, fikk kvinnen ringt politiet. En patrulje kom til stedet og pågrep 35-åringen, som da var blitt svært aggressiv. Mens han lå med håndjern på bakken, skrek han drapstrusler til den ene politibetjenten som holdt ham fast. I cellebilen sparket han så voldsomt at politibetjentene fryktet han ville rasere hele bilen, ifølge dommen.

– Ville hindre fyllekjøring

Under rettssaken forrige uke avviste 35-åringen alle anklager, og forklarte at hans eneste formål var å forhindre kvinnen fra å kjøre bilen sin i beruset tilstand. Hun hadde selv kastet seg i bakken da han hadde tatt tak i armen hennes, uttalte han. Truslene mot politibetjenten kom som følge av at han opplevde å ikke få puste under arrestasjonen.

Men retten trodde ikke på forklaringen hans, blant annet fordi et vitne hadde sett ham stå over kvinnen og rase, mens hun satt livredd på bakken og skrek.

35-åringen ble dømt både for vold mot kvinnen og drapstrusler mot politiet. Straffen endte på 30 dager ubetinget fengsel, i tillegg til saksomkostninger på 5.000 kroner.

